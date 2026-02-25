Incendio en Ciudad terminó con dos viviendas afectadas

Un incendio de grandes proporciones provocó daños totales en una casa en Capital y afectaciones en otra aledaña.

Un incendio en Ciudad movilizó a Bomberos y al SEC.

Un incendio se desató este martes por la noche en una casa de Ciudad, con pérdidas totales.

Fuentes policiales indicaron que el siniestro sucedió a las 21.25 en una vivienda ubicada en calle Videla Castillo al 2.100, esquina Emilio Castelar.

El hecho fue advertido a través de un llamado al 911 que alertó que una casa de dos pisos se estaba incendiando. De inmediato se desplazaron al lugar efectivos policiales y dotaciones de Bomberos Voluntarios, quienes trabajaron intensamente hasta lograr sofocar las llamas.

En la vivienda reside O.G., de 72 años, quien alquila en un complejo de departamentos y convive con su hija, B.L., de 28 años, y los tres hijos menores de esta última.

Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas como consecuencia del siniestro, aclararon desde el Ministerio de Seguridad y Justicia. Sin embargo, la propiedad sufrió afectación total por el fuego.

Además, una vivienda colindante presentó daños en un tanque de agua y parte del techo, producto de la propagación del calor y las llamas. Las actuaciones quedaron a cargo de la jurisdicción correspondiente para determinar el origen del incendio