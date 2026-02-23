Felipe Pettinato se negó a declarar en el juicio por la muerte de su neurólogo: "Es mi derecho"

Hoy comenzó el juicio contra Felipe Pettinato por la muerte de su neurólogo, Melchor Rodrigo, ocurrida el 16 de mayo de 2022 durante un incendio en un departamento del barrio porteño de Belgrano. El hijo del músico y conductor Roberto Pettinato se negó a prestar declaración en la audiencia, la cual se desarrolla de manera virtual.

Empezó el juicio contra Felipe Pettinato por la muerte de su neurólogo: llega libre y arriesga 20 años de cárcel

Cómo es la atípica casa de Homero Pettinato: antigua y con algunas imperfecciones

"No, voy a usar mi derecho de no declarar” , respondió Felipe ante la pregunta del presidente del Tribunal Oral en lo Criminal y Correcccional N°14, Enrique Gamboa, acompañado por sus colegas Gustavo Valle y Gabriel Vega.

Durante la audiencia, según información de NA, el acusado por el delito de estrago doloso seguido de muerte brindó sus datos personales: señaló que tiene 32 años, es padre de una niña, a quien ve semanalmente y colabora en la manutención, reside en un departamento de Belgrano perteneciente a su hermano y está soltero.

La ronda de testimoniales comenzó con la madre del médico y querellante en la causa, Delia Beatriz Muzio , quien afirmó que su hijo le indicó un día antes del hecho que concurriría al inmueble porque Pettinato “se sentía mal” , conforme a la información del sitio Fiscales. La mujer calificó a Melchor como “una persona solidaria y comprometida con los pacientes”.

En la jornada tres oficiales de la Policía de la Ciudad consignaron haber intervenido en el foco ígneo y una vecina del mismo piso sostuvo que Felipe golpeó su puerta y expresó que la víctima se encontraba en esa vivienda.

El fiscal general Fernando María Klappenbach pidió a los magistrados la incorporación de la comparecencia -registrada en video- de un médico forense que practicó la autopsia.

El juicio se reanudará el próximo lunes con la declaración de otros vecinos y legistas.

La acusación a Felipe Pettinato

Según la investigación, el imputado habría iniciado el fuego en su departamento, ubicado sobre la calle Aguilar, con conocimiento del riesgo que implicaba para los bienes y para la vida de los habitantes del edificio, en particular para Rodrigo, quien se encontraba durmiendo en el sillón tras haber sido invitado a cenar esa noche.

El incendio se desató durante la madrugada. Los análisis de los teléfonos celulares permitieron reconstruir que el médico había sido convocado por Pettinato a compartir una cena y luego permaneció en el lugar.

La fiscalía imputó a Pettinato por el delito de estrago doloso seguido de muerte, que prevé penas de entre 8 y 20 años de prisión.