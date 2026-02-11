11 de febrero de 2026 - 13:13

Cómo es la atípica casa de Homero Pettinato: antigua y con algunas imperfecciones

Se trata de una vivienda de grandes dimensiones, con estructura antigua, ocho ambientes y un solo baño.

Los Andes | Agustín Zamora
En su participación en La noche perfecta, el programa que conducía Sebastián Wainraich en El Trece, contó cómo llegó a la casa y cuáles eran las condiciones en las que se encontraba al momento de instalarse.

Lejos de una mudanza planificada, Pettinato relató que encontró la propiedad de manera casual, atraído por el tamaño y el precio. El estado general, sin embargo, estaba lejos de ser ideal y requería arreglos urgentes.

Cómo es la casa de Homero Pettinato

La casa de Homero Pettinato es una vivienda antigua, con ocho ambientes y un solo baño. Esa desproporción es uno de los aspectos que más suele mencionar cuando habla del lugar. Según contó, el departamento estaba muy deteriorado cuando lo encontró. Las paredes estaban rotas, despintadas y no contaba con una ducha funcional.

Durante un tiempo, el ex integrante de OLGA se bañó en la casa de un amigo hasta que logró instalar una ducha por su cuenta. Ese sigue siendo, hasta hoy, el único baño de toda la propiedad.

El ingreso a la vivienda se da a través de un pasillo largo, con vitrales en las ventanas y un techo de vitraux de colores. Ese sector define de inmediato el carácter antiguo del inmueble.

A lo largo del pasillo se distribuyen las distintas habitaciones, mientras que los pisos de madera y las molduras originales se conservan en casi todos los ambientes.

La estructura no fue renovada por completo, ya que los materiales originales conviven con arreglos parciales y soluciones improvisadas. El living cumple múltiples funciones. Además de ser un espacio de descanso, funciona como estudio y sala de música.

