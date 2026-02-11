Fotos y precio: venden la casa de Marciano Cantero, voz de los "Enanitos Verdes", en un lujoso barrio privado

"Condominio Dalvian. Vendo el dúplex de Marciano Cantero . Exclusivo. Dos plantas, 3 baños, comedor, living, estar, cocina, 3 dormitorios -uno en suite con vestidor y balcón al patio -, todos con placares empotrados, balcón grande con vista al centro parquizado del condominio".

El anuncio en la red social X, realizado por Osvaldo Valle ( @VALLEOVA en X y @valleosb en Instagram), llamó la atención. No por el ofrecimiento en sí -después de todo, es una publicación de tantas referida a una casa en venta-, sino por quien fue su dueño. Se trata del querido (queridísimo) Horacio Eduardo Cantero Hernández, conocido popular y mundialmente como “Marciano” Cantero .

Se trata del músico, voz y líder de "Los Enanitos Verdes" y quien falleció en su Mendoza natal en septiembre de 2022. Y quien ha puesto a la venta la casa es su viuda, Viviana Gutiérrez, con quien Marciano vivió una apasionada y emotiva historia de amor que llegó a convertirse en noticia.

La casa que perteneció al cantante mendocino Marciano Cantero y que está siendo ofrecida a la venta el barrio privado Dalvian, ubicado al oeste del Gran Mendoza y en el límite entre Ciudad y Las Heras.

En total cuenta con 195 m2 cubiertos, 145 m2 de jardín y las terrazas tienen vista a las montañas y a la Ciudad de Mendoza. Cuenta con pileta propia, dos cocheras, loza radiante y seguridad las 24 horas .

" CONDOMINIO DALVIAN" VENDO EL DUPLEX DE MARCIANO CANTERO EXCLUSIVO " Dos plantas ,3 baño,comedor,living ,estar,cocina,3 dormitorios uno en suite con vestidor y balcón al patio,todos con placares empotrados,balcón grande con vista al centro parquizado del condominio pic.twitter.com/4nEIcpGSXv

El precio tasado para la compra de la casa, a la que Marciano y su esposa se mudaron en mayo de 2018, es de 315.000 dólares. Y, según ha trascendido, la vivienda -donde actualmente vive Viviana con uno de sus hijos- ya ha despertado interés de más de un mendocino apasionado por la música y por la obra de Marciano.

La tierna historia de amor entre Marciano Cantero y Viviana

A comienzos de los años 80, Marciano Cantero, por entonces un joven músico mendocino y quien ya lideraba a la naciente banda "Los Enanitos Verdes", conoció a Viviana en Mendoza. Él tenía 21 años y ella era su alumna de guitarra. Allí nació un noviazgo intenso y lleno de ilusiones.

Sin embargo, en 1984, la banda comenzó a despegar: fueron reconocidos como “Revelación” en el Festival de la Falda, y ello los impulsó a mudarse a Buenos Aires para grabar su primer disco. Esa decisión profesional fue fundamental para la banda, pero marcó el fin de la relación con Viviana (quien, por entonces, no estaba en condiciones de acompañar a su pareja).

Marciano y Viviana se separaron, sin peleas y simplemente porque la vida musical de Marciano los alejó (geográficamente, aunque no en el corazón).

Aunque dejaron de verse luego de este hito, el amor no murió. En una época sin internet ni teléfonos celulares, Viviana siguió enviándole cartas desde Mendoza mientras él giraba con la banda. Marciano, por su parte, guardaba aquellos escritos con cariño; y esas cartas se convirtieron en la inspiración de la canción Tus viejas cartas, que finalmente fue grabada e incluida en el disco " Contrarreloj" de 1986 y se convirtió en un himno de la banda.

La letra de esa canción -con pasajes que hablan de nostalgia, amor y de una ilusión que parecía perdida- nació directamente de los recuerdos de Cantero y sus sentimientos hacia ella.

Pero no todo quedó allí. Y es que, más de 30 años después -en 2018-, Marciano y Viviana (quienes habían seguido con sus historias en paralelo) se reencontraron en Mendoza. Y ese amor que nunca se había apagado volvió a florecer. Finalmente se casaron en 2019.

Marciano, uno de los mendocinos emblemáticos e imprescindibles

En septiembre de 2022, Horacio Eduardo Cantero Hernández -“Marciano” Cantero- tenía 62 años y formaba parte de la legendaria banda "Los Enanitos Verdes" desde sus inicios (1979). Cantante, bajista y líder de una de las formaciones más emblemáticas del rock argentino, “Marciano” fue internado a finales de agosto de 2022 en la Clínica de Cuyo (Ciudad de Mendoza).

El artista había ingresado por un dolor abdominal, que lo obligó a una internación. Tras revisarlo, los médicos le detectaron una “afección renal”. Su cuadro de salud se agravó el miércoles 7 de septiembre de ese año, algo que confirmaron sus propios familiares.

Previamente había sido sometido a una compleja intervención quirúrgica donde le extirparon un riñón y parte del bazo, lo que derivó en una internación en terapia intensiva.

Con el paso de los días, Cantero nunca se recuperó y su vida se apagó durante la noche del jueves 8 de septiembre. Pero su obra vive -y vivirá por siempre- en el corazón de sus fans.