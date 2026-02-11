Guaymallén inició un operativo de retiro de vehículos abandonados en la vía pública

La Municipalidad de Guaymallén lanzó un amplio operativo de recolección de autos abandonados en la vía pública. En esta primera jornada se levantaron 10 vehículos distribuidos en distintos distritos del departamento. El operativo contó la asistencia de efectivos de la Policía de Mendoza .

Este operativo fue el primero de una sucesión que se vendrán en los próximos días, con el objetivo de despejar la vía pública, mejorar la seguridad pública y evitar la contaminación ambiental por los fluidos que suelen derramar de este tipo de vehículo abandonados.

Cabe recordar que el abandono contribuye a que malvivientes los usen de escondite o para descarte de cosas robadas, también suelen usarse para refugio de personas en situación de calle, pero sin instalaciones sanitarias, por lo que hacen sus necesidades en la vía pública.

El operativo pasó por Buena Nueva, Las Cañas y Dorrego , en alguna de las locaciones se retiró más de un vehículo estacionado hace tiempo en la calle.

El procedimiento es complejo, porque hace falta constatar la presencia del vehículo y efectivamente se encuentre en estado de abandono. La inspección completa un formulario de relevamiento. Luego se realiza un acta por la que se emplaza al dueño a que retire el vehículo en el plazo de cinco días, de conformidad con el artículo 19 de la ordenanza 7.469 de 2008 y el inciso del artículo 99 de la ley provincial 9024.

En caso de que el vehículo no sea retirado o no haya una nota de descargo que justifique dar un plazo mayor para el retiro, la Municipalidad de Guaymallén procede a cargarlo en grúa para trasladarlo a la Playa de Secuestros Municipal.

Si bien la multa aplicada por dejar el vehículo en la vía pública no es onerosa, ya que constituye una falta leve, 52.000 pesos (con descuento del 40% por pago voluntario cae a 32.200 pesos), para que el propietario pueda retirar el vehículo de la Playa de Secuestros debe pagar también el acarreo y los días de alojamiento, por lo que prácticamente se descuenta que los vehículos irán a compactación.

El operativo fue organizado por la Subdirección de Servicios Comunitarios. En el caso particular de personas en situación de calle habitando en el vehículo, también interviene la Dirección de Desarrollo Social.