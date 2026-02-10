Kilómetro 11: con componentes de última generación Guaymallén avanza en el asfaltado de Carril Nacional

La Municipalidad de Guaymallén avanza con los trabajos de pavimentación sobre Bandera de Los Andes (Carril Nacional) en el tramo comprendido entre Arturo Gonzáles y Callejón Escorihuela, en el distrito Kilómetro 11.
La intervención se extiende desde Arturo Gonzáles a Callejón Escorihuela e incluye la implementación de un geocompuesto que permitirá absorber tensiones y deformaciones de la calzada.
A lo largo de 1.400 metros, estos trabajos comenzaron con el sellado de fisuras existentes y la colocación de una geogrilla. El novedoso material es un geocompuesto de última generación que se utiliza para el reencarpetado. El mismo está conformado por un geotextil de base y una geogrilla que, combinados, permiten absorber las tensiones y deformaciones de la calzada.
Finalmente, sobre este nuevo componente, se coloca una nueva carpeta de asfalto modificado de 5 cm de espesor.
Paralelamente, sobre las banquinas, se realizaron excavaciones y la colocación de una nueva base estabilizada que también contendrá una nueva carpeta asfáltica.
Estos trabajos, que se traducen en mejor calidad de vida para los habitantes del distrito y en una optimización de las condiciones de circulación vehicular, se llevan adelante con recursos del municipio, es decir, materiales, maquinarias específicas del parque automotor local y operarios capacitados.
Esta malla posibilita sellar todo tipo de grietas, incluso las uniones de losas con losas. Esto evitará a futuro rajaduras y levantamientos del asfalto. En segundo lugar, cumple la función de acompañar la elasticidad de esta nueva carpeta asfáltica con polímeros. Este aspecto es fundamental, sobre todo en tramos como este, caracterizados por su alto tránsito tanto de vehículos particulares como de camiones y transporte público.