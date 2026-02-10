Kilómetro 11: con componentes de última generación Guaymallén avanza en el asfaltado de Carril Nacional

La intervención se extiende desde Arturo Gonzáles a Callejón Escorihuela e incluye la implementación de un geocompuesto que permitirá absorber tensiones y deformaciones de la calzada.

La Municipalidad de Guaymallén avanza con los trabajos de pavimentación sobre Bandera de Los Andes (Carril Nacional) en el tramo comprendido entre Arturo Gonzáles y Callejón Escorihuela, en el distrito Kilómetro 11.

A lo largo de 1.400 metros, estos trabajos comenzaron con el sellado de fisuras existentes y la colocación de una geogrilla. El novedoso material es un geocompuesto de última generación que se utiliza para el reencarpetado. El mismo está conformado por un geotextil de base y una geogrilla que, combinados, permiten absorber las tensiones y deformaciones de la calzada.

Finalmente, sobre este nuevo componente, se coloca una nueva carpeta de asfalto modificado de 5 cm de espesor.

Paralelamente, sobre las banquinas, se realizaron excavaciones y la colocación de una nueva base estabilizada que también contendrá una nueva carpeta asfáltica.

Estos trabajos, que se traducen en mejor calidad de vida para los habitantes del distrito y en una optimización de las condiciones de circulación vehicular, se llevan adelante con recursos del municipio, es decir, materiales, maquinarias específicas del parque automotor local y operarios capacitados.