Modernización laboral: Ulpiano Suarez impulsa el diálogo entre empresarios y sindicatos sobre una reforma necesaria

El intendente participó como orador en una charla sobre la propuesta de Reforma Laboral en Argentina, donde destacó la necesidad de modernizar el marco normativo del trabajo a partir del consenso, el diálogo y la experiencia de políticas públicas exitosas.

Este jueves, el intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, fue uno de los oradores principales de un encuentro dedicado a debatir la propuesta de Reforma Laboral en Argentina, una iniciativa que reunió a representantes del sector empresario y del ámbito sindical. La actividad fue organizada por la Asociación Bancaria – Seccional Mendoza y Movimiento Mendocino, y tuvo como eje central la necesidad de generar espacios de diálogo en torno a un tema clave para el futuro del empleo en el país.

El encuentro contó además con la participación de Santiago Laugero, presidente de la Federación Económica de Mendoza (FEM), y de Sergio Giménez, secretario general de la Asociación Bancaria – Seccional Mendoza. En ese marco, Ulpiano Suarez asumió un rol activo como mediador entre las distintas miradas, resaltando la importancia de construir consensos duraderos para avanzar en una modernización del sistema laboral, luego de más de cinco décadas sin cambios estructurales.

Durante su exposición, el intendente llamó a correr el eje del debate de los títulos y a centrarse en los problemas estructurales del empleo. “No es lo más importante si hablamos de reforma, modernización o actualización. Ya hemos tenido antecedentes con buenos títulos que terminaron en declaraciones de inconstitucionalidad y la situación no cambió”, sostuvo, al tiempo que remarcó la necesidad de comprender el contexto para avanzar en soluciones reales. En ese sentido, aclaró que “de ninguna manera demonizo o responsabilizo a nuestra legislación laboral de los problemas que tienen los trabajadores o quienes hoy están en la informalidad”.

El jefe comunal señaló que el estancamiento del empleo privado registrado y el crecimiento de la informalidad son datos contundentes que requieren una mirada integral. “Hace más de diez años que el empleo privado registrado está estancado, mientras crece la informalidad. Hoy tenemos entre siete y ocho millones de argentinos en esa situación”, expresó. Asimismo, destacó el rol clave de las pymes en la generación de empleo, especialmente en Mendoza, donde “más del 70% del empleo registrado se da en pymes de menos de 200 empleados”, y advirtió sobre la pérdida de competitividad: “Estamos entre los países con mayores costos laborales no salariales de la región y eso desalienta la creación de nuevos puestos de trabajo”.

Finalmente, Ulpiano Suarez subrayó que cualquier iniciativa debe construirse con consensos y seguridad jurídica. “Una nueva ley laboral no va a ser la solución de la noche a la mañana, pero sí puede ser una herramienta si se da en un marco de orden macroeconómico, reforma tributaria y reglas claras”, afirmó. Y concluyó: “Esta es una oportunidad histórica para mejorarle la vida a millones de argentinos: al que está en la informalidad, al que trabaja y no llega a fin de mes y al que quiere trabajar y no consigue. Eso es lo que me moviliza como mendocino y como intendente”.