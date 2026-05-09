Pronóstico en Mendoza: domingo con heladas durante la mañana y leve ascenso térmico

Tras un sábado fresco donde el termómetro no superó los 14°C, se espera una jornada con heladas matinales pero con una tarde más agradable.

Mendoza se prepara para vivir un domingo marcado por el buen tiempo y un paulatino incremento en las temperaturas. Según los datos de la Dirección de Contingencias Climáticas, para este 10 de mayo se prevé una jornada de poca nubosidad con una máxima que alcanzará los 17°C, superando los 14°C registrados durante el sábado previo.

Sin embargo, el clima invernal se hará sentir con fuerza durante las primeras horas del día. Se esperan heladas debido a una temperatura mínima que se ubicará en apenas 1°C, según el pronóstico del tiempo.

Los vientos serán leves y soplarán desde el noreste, mientras que en la zona de cordillera se mantendrán condiciones estables con poca nubosidad.

Pronóstico extendido en Mendoza Este ascenso del domingo será solo el comienzo de una semana que promete tardes cada vez más cálidas. El pronóstico extendido indica que para el lunes la máxima trepará a los 21°C y la mínima será de 3°C.