Dos departamentos de Mendoza están en el ranking de las mejores ciudades para vivir en Argentina

La consultora Enclave presentó por primera vez el Índice de Ciudades Argentinas , una herramienta de diagnóstico que midió el desempeño de 43 ciudades del país a través de 17 indicadores organizados en dimensiones de desempeño económico, cohesión social y calidad del hábitat urbano.

Ni Buenos Aires ni Rosario: esta es la ciudad más húmeda de Argentina en pleno otoño

Construcción sustentable en San Juan: cómo es Umbra, el edificio que se construye en plena ciudad

En este ranking federal, la provincia de Mendoza logró un hito significativo al colocar a dos de sus departamentos, Mendoza capital y Godoy Cruz, dentro del exclusivo top 10 nacional .

La ciudad de Bahía Blanca encabezó la lista con 68 puntos sobre 100, seguida por Córdoba con 66 y Mendoza en el tercer puesto con 65 puntos . Por su parte, Godoy Cruz alcanzó la decima posición con 59 puntos , compartiendo escalafón con Santa Fe y consolidando la presencia mendocina en la cima del bienestar urbano.

El informe destaca que las diez ciudades mejor posicionadas pertenecen al corredor central del país , una zona que abarca la región productiva núcleo y las provincias de San Luis y Mendoza.

“No se trata de una casualidad ni de una fatalidad geográfica. Es el resultado acumulado de décadas de asimetrías en la inversión pública, la infraestructura y las oportunidades económicas”, señaló Fabio Quetglas, ex diputado nacional y socio fundador de Enclave.

Uno de los datos más reveladores para el territorio mendocino surge del indicador de cohesión social e informalidad urbana. Godoy Cruz se destacó como una de las tres únicas ciudades del país con menos del 1% de su población viviendo en barrios populares, registrando apenas un 0,50%, una cifra que el estudio atribuye directamente a decisiones de gestión territorial y no a condiciones estructurales inevitables.

Ciudad-de-Mendoza-vista-aerea

El diagnóstico general, sin embargo, arroja una advertencia: ninguna ciudad argentina superó los 68 puntos, lo que refleja un techo en la calidad de vida a nivel nacional.

La contradicción entre crecimiento económico y bienestar

Uno de los aspectos más relevantes que revela el informe es que un mayor desarrollo económico no necesariamente implica una mejor calidad de vida. Neuquén encabeza el ranking de perfil económico con 31 puntos, seguida por Rosario (27), Rafaela (25), Santa Fe (24) y Mendoza (22).

A pesar de ese liderazgo, Neuquén se ubica recién en el puesto 12 del ranking general, con 57 puntos, lo que muestra que el crecimiento productivo no garantiza por sí solo mejores condiciones para la población.

Parte de esta situación se explica por el acceso a la vivienda. El estudio identifica una relación inversa entre dinamismo económico y alquileres accesibles: las ciudades con mayor actividad suelen presentar costos habitacionales más altos, reflejando limitaciones en las políticas públicas destinadas a ampliar la oferta. Según el informe, el mercado por sí mismo no logra resolver esta problemática.

Mientras distritos como Neuquén lideran en dinamismo económico pero caen en bienestar social por el alto costo de la vivienda, las ciudades mendocinas premiadas logran un balance más equilibrado.