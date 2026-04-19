Construcción sustentable en San Juan: cómo es Umbra, el edificio que se construye en plena ciudad

La construcción de un nuevo edificio sustentable avanza en San Juan de la mano de Codeex Construcciones , una empresa familiar con dos décadas de trayectoria en el mercado local. El desarrollo, llamado Umbra, propone un estándar diferente en diseño, eficiencia energética y calidad constructiva dentro del sector inmobiliario de la provincia.

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Desde Diario de Cuyo hablamos con Maximiliano Corallo , ingeniero civil y socio de la firma, quien brindó detalles sobre el proyecto, su avance y las innovaciones que buscan posicionarlo como un desarrollo diferencial en la provincia.

Umbra se consolida como un desarrollo de escala dentro del mercado inmobiliario sanjuanino, con 32 unidades funcionales distribuidas entre viviendas y locales comerciales, en un terreno de aproximadamente 5.600 metros cuadrados ubicado en el departamento Capital.

Maximiliano Corallo precisó: “Está ubicada en una de las mejores zonas residenciales de San Juan, en el departamento capital” , lo que explica parte del enfoque del proyecto en términos de público objetivo y características constructivas. En cuanto al estado actual de la obra, explicó: “Actualmente tenemos aproximadamente entre un 35% de avance de obra” , dentro de un plazo estimado de 40 meses desde su inicio.

Un desarrollo planificado con foco en calidad y segmento premium

El proyecto Umbra surge a partir de un proceso de desarrollo prolongado, con etapas de análisis, ajustes e intervención de profesionales de distintas áreas, lo que permitió definir un producto con características específicas dentro del mercado local. En ese sentido, Corallo remarcó: “Umbra es un proyecto que se pensó mucho. Te diré que llevó más de un año, un año y medio, casi dos, de desarrollo”, dando cuenta del tiempo invertido antes de su ejecución.

“La empresa buscó poner en el mercado local un producto diferencial en cuanto a calidad y terminaciones premium”, afirmó, y agregó: “Creemos que en San Juan hasta el momento no hay nadie que haya hecho un edificio realmente premium”, en relación al perfil del desarrollo.

El diseño de las unidades también responde a ese enfoque, priorizando condiciones de confort interior. “Buscamos departamentos amplios, cómodos, con buena luminosidad, buenas ventilaciones”, explicó, en referencia a los criterios que guiaron el proyecto desde sus primeras etapas.

Además, el emprendimiento contempla distintos usos posibles, tanto para vivienda permanente como para inversión. “Apuntado en principio a gente que lo busque como destino final su vivienda, pero también pensando en el futuro minero que tiene San Juan”, señaló.

Eficiencia energética como eje del edificio sustentable

Uno de los aspectos centrales del proyecto es la eficiencia energética, abordada desde una lógica integral que combina diseño, materiales y tecnología. En ese sentido, Corallo explicó: “El edificio está pensado como un conjunto para que genere un ahorro energético”, lo que implica una estrategia global aplicada a todo el desarrollo.

Umbra San Juan (2)

Este enfoque permitió alcanzar niveles altos dentro del sistema de etiquetado energético. “La mayoría de los departamentos lo hemos logrado clasificar en clase A”, indicó, posicionando al edificio dentro de las categorías más eficientes.

El objetivo también se vincula con el contexto normativo local. “Queremos que sea el primer edificio con etiquetado energético de la provincia”, afirmó, en relación a la implementación de esta herramienta en San Juan.

Además, destacó que el resultado no responde a un único elemento aislado. “No solo suma la piel vegetal ni los parasoles móviles, sino que es un conjunto de cosas que van a hacer a esta clasificación”, explicó.

Materiales, sistemas y tecnología para reducir el consumo

Para alcanzar estos niveles de eficiencia, el proyecto incorpora materiales y sistemas constructivos específicos que mejoran el rendimiento térmico del edificio. Sobre este punto, Corallo detalló: “Permite reducir la transmitancia térmica en diferencia con respecto al ladrillón común”, lo que impacta directamente en el comportamiento térmico de las unidades.

A esto se suman mejoras en carpintería. “Hemos decidido colocar carpinterías de PVC con doble vidrio, y el vidrio exterior va a tener una lámina de control térmico solar, y en el interior vamos a utilizar gas argón”, explicó.

En cuanto a climatización, el sistema elegido permite optimizar el consumo energético del conjunto. “Nos permite bajar el consumo de gas en un 70% con un sistema de calderas”, indicó, en relación al sistema centralizado implementado.

Energías renovables, sustentabilidad y reducción de costos

El proyecto incorpora además energías renovables para reducir el consumo eléctrico y mejorar la eficiencia general del edificio. En ese sentido, Corallo señaló: “Le hemos adosado paneles solares para que permitan climatizar el agua y poder climatizar la pileta del edificio”, lo que forma parte del sistema energético del conjunto.

Umbra San Juan (1)

Estos paneles también se utilizarán en espacios comunes. “Vamos a utilizar paneles solares para todo lo que es la iluminación de los espacios comunes”, agregó, ampliando el alcance de esta tecnología dentro del edificio.

En paralelo, se incorporan medidas vinculadas a la sustentabilidad, como la clasificación de residuos y la reutilización de agua. “Hemos previsto que en cada uno de los niveles podamos tener clasificación de residuos”, indicó, y sumó que habrá acompañamiento municipal para su implementación.

Estas decisiones tienen impacto directo en los costos operativos. “Estimamos que vamos a tener un ahorro energético cercano al 50%”, afirmó, y remarcó que “la diferencia con una construcción tradicional prácticamente es imperceptible”, en relación a la inversión inicial.