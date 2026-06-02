UOCRA cerró paritarias: cómo quedan los sueldos de construcción en junio, julio y agosto

La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) cerró un nuevo acuerdo de paritarias junto a la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC), con actualizaciones salariales para los trabajadores de la construcción durante junio, julio y agosto de 2026.

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El convenio corresponde al segundo tramo de la negociación salarial 2026-2027 y contempla aumentos escalonados sobre los básicos de cada mes, además de sumas extraordinarias no remunerativas para reforzar los ingresos del sector. También se confirmó que el acuerdo será revisado nuevamente en julio para analizar el impacto de la inflación.

El nuevo esquema salarial definido por la UOCRA establece incrementos acumulativos mes a mes para los trabajadores alcanzados por los convenios colectivos 76/75 y 577/10. Cada suba toma como referencia el salario actualizado del período anterior.

Las nuevas escalas impactarán sobre los trabajadores alcanzados por los convenios 76/75 y 577/10.

Junio: aumento del 2,1% sobre los básicos de mayo.

aumento del sobre los básicos de mayo. Julio: incremento del 2% sobre los salarios ya actualizados de junio.

incremento del sobre los salarios ya actualizados de junio. Agosto: suba del 1,9% sobre los básicos vigentes de julio.

Con este esquema, la recomposición salarial acumulada del trimestre alcanza aproximadamente un 6,1%.

Además de los aumentos sobre los básicos, el acuerdo incorpora sumas extraordinarias no remunerativas para junio y julio. Estos montos adicionales no tendrán descuentos por aportes y contribuciones y serán abonados en dos cuotas: el 50% junto a la primera quincena y el restante 50% con la segunda quincena de cada mes.

Los montos extraordinarios definidos para cada categoría son los siguientes:

Oficial especializado: $63.300 en junio y $72.900 en julio.

$63.300 en junio y $72.900 en julio. Oficial: $58.300 en junio y $67.100 en julio.

$58.300 en junio y $67.100 en julio. Medio oficial: $53.400 en junio y $61.500 en julio.

$53.400 en junio y $61.500 en julio. Ayudante: $50.300 en junio y $57.900 en julio.

$50.300 en junio y $57.900 en julio. Sereno: $50.300 en junio y $57.900 en julio.

El acuerdo también establece que la Comisión Especial de seguimiento volverá a reunirse el próximo 20 de julio para evaluar la evolución de los precios y analizar una posible actualización salarial para septiembre.

Cómo quedan las escalas salariales de la UOCRA tras el acuerdo paritario

Tras la firma del nuevo acuerdo de paritarias, la UOCRA difundió las escalas salariales actualizadas para la denominada Zona A. Los nuevos valores impactarán directamente sobre los haberes de miles de trabajadores de la construcción en todo el país.

Las escalas básicas quedaron definidas de la siguiente manera:

Oficial especializado

Junio 2026: $6.666

Julio 2026: $6.800

Agosto 2026: $7.420

Oficial

Junio 2026: $5.703

Julio 2026: $5.817

Agosto 2026: $6.348

SALARIO2 El convenio incluye aumentos mensuales acumulativos y pagos extraordinarios no remunerativos. Web

Medio oficial

Junio 2026: $5.270

Julio 2026: $5.375

Agosto 2026: $5.866

Ayudante

Junio 2026: $4.851

Julio 2026: $4.948

Agosto 2026: $5.399

Sereno (mensual)

Junio 2026: $881.193

Julio 2026: $898.817

Agosto 2026: $980.858

Otro de los puntos incluidos en el convenio es la cláusula de absorción, que permitirá compensar aumentos otorgados previamente por las empresas desde mayo de 2026. Además, los trabajadores no afiliados deberán realizar un aporte solidario equivalente al 2% de su salario.