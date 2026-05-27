La Uocra denunció que se perdieron 91.000 empleos en la construcción desde que asumió Milei

La Unión Obrera de la Construcción (UOCRA) denunció este miércoles en la Cámara de Diputados que desde se perdieron mas de 90 mil puestos de trabajo desde que asumió el gobierno de Javier Milei. Según señalaron, más de la mitad de los puestos estaban destinados a la construcción de viviendas.

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Los dirigentes de la UOCRA expusieron en la comisión de Vivienda y Ordenamiento Urbano , que preside el diputado de UxP, Itai Hagman , donde se analizó la situación de la construcción, de la inversión pública, vivienda social y el plan PRO.CRE.AR.

“Desde que asumió el gobierno actual se han perdido 91 mil puestos formales en la industria de la construcción , de los cuales entre 35 a 50 mil están dedicados a la construcción de la vivienda, y en particular a la vivienda social, que es mano de obra intensiva en comparación con las cuestiones viales”, expresó el director Ejecutivo de la Fundación, Gustavo Gándara.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, durante su disertación Gándara pidió “tener datos fehacientes sobre la construcción de viviendas sociales en Argentina”. Además, alertó que hay “una dolencia del Estado que es la ausencia de políticas de formación para la recalificación de los trabajadores”.

La UOCRA denunció que el acceso a la vivienda "es un lujo para los argentinos".

Por su parte, el titular de la Federación Interamericana de la Industria de la Construcción (FIIC) , Iván Szczech, advirtió que “debido al costo en dólares del metro cuadrado que imposibilita el desarrollo privado, hoy el acceso a la vivienda lamentablemente es un lujo para los argentinos”.

”Más allá de los diferentes gobiernos, todos tenemos un deber que es trabajar para que deje de ser así”, expresó Szczech.

A su vez, el presidente del Consejo Nacional de la Vivienda y secretario de Hábitat y Vivienda de Santa Fe, Lucas Crivelli, consideró “fundamental que se pueda trabajar en una ley nacional de vivienda”.

Asimismo, Crivelli solicitó hacer una tarea en conjunto entre las provincias, municipios, el sistema financiero, y el sector inmobiliario para “encaminar todo lo necesario y que, en un plazo de 10 o 15 años, el déficit habitacional, que pensábamos que podía llevar 60 años, se salde y se achiquen los plazos”.

Por otro lado, la titular del Instituto Provincial Autárquico de Vivienda de La Pampa, Érica Riboyra, manifestó que “cuando el Estado se corre no aparece mágicamente el mercado inmobiliario a solucionar ese problema”. Finalmente, sestacó que “es fundamental que construyamos una Argentina que incluya a todos, también en materia de vivienda”.