Aseguran que Adorni presentará su declaración jurada en junio: "Nadie lo va a apurar"

Pese a la presión por la causa judicial que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni , se resiste a adelantar la presentación de su declaración jurada, tal y como se lo pidieron la senadora Patricia Bullrich y la vicepresidenta Victoria Villarruel.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el funcionario presentaría su declaración a principios de junio, en la previa al inicio del Mundial, aunque desoyendo los reclamos de la Senadora y la Vicepresidente. "No lo van a apurar ni Bullrich ni Villarruel ni ningún otro que vaya a pedir que lo anticipe", sostuvieron desde el entorno del funcionario.

La solicitud de la legisladora para que Adorni anticipe la declaración y explique su situación judicial no fue bien recibida en Casa Rosada. Según trascendió, los comentarios de la Senadora libertaria no fueron del agrado del presidente Javier Milei , pero particularmente de secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. "A Patricia le hicieron la cruz. La querían matar", admitió una fuente de mesa política.

Por su parte, la Vicepresidenta, planteó en público que estaba esperando la presentación de la declaración jurada del ex vocero.

El oficialismo minimiza el impacto de las acusaciones contra Adorni

Mientras el contador de Adorni prepara el detalle con el que busca explicar la adquisisión de sus propiedades y viajes al exterior, desde el bloque libertario buscan minimizar el impacto de la causa pese a los constantes movimientos.

"Se moverá unos meses más y después la causa muere", precisó un colaborador del jefe de Gabinete al tiempo que descartó la posibilidad de un llamado a indagatoria por parte de la justicia.

En la administración libertaria sostienen que no quieren interferir en la causa, por lo que prefieren que el fiscal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo recopilen todas las pruebas necesarias. "Ahí van a determinar si es un ladrón o si efectivamente tiene todo en regla como creemos", sentenciaron ante NA.