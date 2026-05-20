Después del faltazo, Caputo recibió al Gobernador y destacó el "impacto positivo" del parque solar El Quemado

Luego de su faltazo a la inauguración del parque solar El Quemado, el ministro de Economía, Luis Caputo , recibió este miércoles al gobernador Alfredo Cornejo y puso en valor al primer proyecto concluido dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) en todo el país.

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A través de su cuenta de X, el ministro de Javier Milei señaló: “Muy buena reunión con el gobernador Alfredo Cornejo , con quien dialogamos sobre el impacto positivo que tendrá en la creación de empleo y la recuperación económica el proyecto RIGI del Parque Solar El Quemado en la provincia de Mendoza”.

Además destacó además la magnitud de El Quemado , al señalar que representará más del 11% de toda la energía solar instalada en la Argentina , lo que lo convertirá en el parque solar más grande del país .

“Su puesta en marcha representa un paso más hacia una matriz energética moderna que va a contribuir a que la provincia y el país sigan creciendo”, agregó.

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El encuentro ocurre una semana después del acto de inauguración realizado en Las Heras, que estuvo marcado por la presencia del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el sorpresivo faltazo del ministro de Economía.

El evento del jueves pasado se desarrolló bajo un ambiente incómodo para el oficialismo provincial porque esperaban a Caputo como principal figura del gobierno nacional y en cambio asistió solamente el polémico funcionario investigado por irregularidades patrimoniales.

Vale decir que ese mismo día el ministro de Economía confirmó a través de sus redes sociales la inclusión del proyecto minero PSJ Cobre Mendocino al RIGI, anuncio compartido por el propio Cornejo durante el acto.