20 de mayo de 2026 - 16:56

Después del faltazo, Caputo recibió al Gobernador y destacó el "impacto positivo" del parque solar El Quemado

El ministro de Economía, Luis Caputo, se reunió con el gobernador Alfredo Cornejo y puso en valor el proyecto energético que formó parte del RIGI.

El gobernador Alfredo Cornejo se reunió con el ministro de Economía, Luis Caputo.

El gobernador Alfredo Cornejo se reunió con el ministro de Economía, Luis Caputo.

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Prensa Ministerio de Economía
Los Andes | Redacción Política
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A través de su cuenta de X, el ministro de Javier Milei señaló: “Muy buena reunión con el gobernador Alfredo Cornejo, con quien dialogamos sobre el impacto positivo que tendrá en la creación de empleo y la recuperación económica el proyecto RIGI del Parque Solar El Quemado en la provincia de Mendoza”.

Además destacó además la magnitud de El Quemado, al señalar que representará más del 11% de toda la energía solar instalada en la Argentina, lo que lo convertirá en el parque solar más grande del país.

“Su puesta en marcha representa un paso más hacia una matriz energética moderna que va a contribuir a que la provincia y el país sigan creciendo”, agregó.

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El encuentro ocurre una semana después del acto de inauguración realizado en Las Heras, que estuvo marcado por la presencia del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el sorpresivo faltazo del ministro de Economía.

El evento del jueves pasado se desarrolló bajo un ambiente incómodo para el oficialismo provincial porque esperaban a Caputo como principal figura del gobierno nacional y en cambio asistió solamente el polémico funcionario investigado por irregularidades patrimoniales.

Vale decir que ese mismo día el ministro de Economía confirmó a través de sus redes sociales la inclusión del proyecto minero PSJ Cobre Mendocino al RIGI, anuncio compartido por el propio Cornejo durante el acto.

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