Cumbre de gobernadores: de qué hablaron Cornejo, Pullaro, Zdero y Sadir en el Comité Nacional de la UCR

Cuatro de los cinco gobernadores que tiene la UCR se reunieron este miércoles en el Comité Nacional , que preside el concejal santafesino Leonel Chiarella . El encuentro contó con la participación de los mandatarios Alfredo Cornejo (Mendoza), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Leandro Zdero (Chaco) y Carlos Sadir (Jujuy).

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A través de un comunicado, el partido centenario informó que la reunión que llevaron adelante los gobernadores con la Mesa Nacional estuvo centrada en la situación económica, institucional y política del país. El único que no pudo asistir fue el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés , quien envió una carta de apoyo al encuentro.

La reunión de Cornejo se da horas después del lanzamiento de la Fundación Deliberar , un espacio encabezado por el dirigente cornejista Lucas Clark , que se propone discutir posiciones de la UCR porteña , controlada por Martín Lousteau y Emiliano Yacobitti.

Desde el Comité Nacional , integrado por dirigentes afínes a Lousteau, expresaron que las cinco provincias representan “un radicalismo que gobierna, gestiona y transforma : sostienen la educación pública , garantizan la seguridad , impulsan la producción , invierten en infraestructura y honran la palabra empeñada con sus ciudadanos”.

“Son gestiones que demuestran, día a día, que se puede gobernar con honestidad , con coraje y con resultados , y que el radicalismo tiene mucho para aportarle a la Argentina que viene”, afirmó el escrito.

Encuentro federal de presidentes de UCR provinciales

En el encuentro se resolvió convocar a un encuentro federal con los presidentes partidarios de todas las provincias y, además, se expresó “la voluntad común de fortalecer al partido, profundizar el trabajo territorial y reafirmar el compromiso del radicalismo con la defensa de las instituciones democráticas y la calidad de la representación política”.

“En esa línea, se ratificó que la unidad de la UCR es condición indispensable para gravitar en la vida política nacional, respetando la convivencia entre las distintas miradas con un horizonte común”, agregó el comunicado.

Además, los participantes “asumieron el compromiso” de impulsar una "mirada federal del desarrollo argentino, que permita generar empleo privado, fortalecer las economías regionales y recuperar competitividad".