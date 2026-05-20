La CGT Mendoza también le reclama a la ministra Sandra Pettovello por las personas en situación de calle

Tal como anticipó Los Andes, el intendente de la Capital, Ulpiano Suárez , elevó una carta a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello , para reclamarle “políticas públicas” para abordar la problemática de las personas en situación de calle . Al pedido del dirigente radical se sumó también un reclamo de la CGT Mendoza , aunque responsabilizaron de la situación también al gobierno provincial.

Argentina y Estados Unidos firmaron un acuerdo para vigilancia en el Mar Argentino: "Más fuertes juntos"

Milei vuelve a reunir al todo su Gabinete tras los cruces internos en el Gobierno: quiénes serán parte

El reclamo de Suárez surge tras el relevamiento nacional al que adhirió la Provincia y del que participaron activamente los municipios del Gran Mendoza . El censo arrojó que hay 421 personas en situación de calle en el área metropolitana y el jefe comunal de Capital advirtió que es el doble de lo registrado en 2025 .

En ese contexto, la carta enviada a la ministra del gobierno de Javier Milei el 15 de mayo señala que “desde la Ciudad de Mendoza se mantuvo una activa participación en el desarrollo del Censo , afectando recurso humano y material; designando al referente responsable de la articulación local, aportando información territorial previa, determinando zonas de relevamiento y dispositivos existentes, haciendo participar a personal municipal como encuestadores, acompañantes territoriales y supervisores, otorgando apoyo logístico básico (movilidad, espacios de encuentro y comunicación), articulando con organizaciones sociales, comunitarias y referentes territoriales locales, desarrollando así plenamente el operativo en nuestra jurisdicción”.

“Transcurridos dos meses de la finalización del Censo , luego de haber entregado los resultados y teniendo conocimiento del diagnóstico, le solicitamos tenga a bien informar a esta Municipalidad qué políticas públicas se promoverán desde vuestro Ministerio , a los efectos de solucionar la problemática de las personas en situación de calle mediante un abordaje interdisciplinario ”, reclamó el intendente capitalino.

Y agregó en su misiva que “contar con esta información será fundamental para que desde el Municipio se evalúen las políticas públicas a seguir en forma coordinada, teniendo en consideración el bienestar y la protección integral de todos los ciudadanos que tanto nos ocupa”.

EXT_19_2026-05-15

La CGT Mendoza se sumó al reclamo a Sandra Pettovello

Este martes, la CGT Regional Mendoza emitió un comunicado para expresar su preocupación por la cifra de personas que están en situación de calle en medio de bajas temperaturas y reclamó a la ministra Pettovello que tome medidas al respecto. También responsabilizó al gobierno provincial de esta situación.

"Solicitamos que a través del Ministerio de Capital Humano, se activen de manera urgente las políticas públicas necesarias para asistir a las personas que se encuentran en situación de calle en nuestra provincia", dice el escrito firmado por Luis Márquez (UOM) y Ricardo Letard (Camioneros).

Además, sostuvieron: "No podemos mirar para otro lado ante una realidad que se agrava día a día. Muchas de estas situaciones son consecuencia directa de las políticas implementadas por el propio Gobierno Nacional y el Gobierno Provincial".

"El Estado tiene la responsabilidad indelegable de garantizar condiciones mínimas de vida digna. Exigimos respuestas concretas, presupuesto y acción inmediata para los sectores más vulnerables y necesitados. Por los trabajadores y por los que no tienen voz", completa el texto.