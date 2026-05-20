"Le mintieron al Presidente": el Gordo Dan rechazó la versión de Milei sobre la cuenta troll de Martín Menem

El referente de "Las Fuerzas del Cielo", la agrupación que responde a Santiago Caputo, profundizó en la confrontación en redes sociales que vive La Libertad Avanza.

Daniel Parisini, más conocido como "Gordo Dan", metió más fuego en la grieta de La Libertad Avanza, al afirmar que "le mintieron" al presidente Javier Milei, luego de que este último negara públicamente la existencia de una maniobra interna y asegurara que todo había sido "prefabricado" para perjudicar al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Esto en referencia a la cuenta troll de la red social X atribuida a Menem, en la que se publicaba contenido en contra de los "celestiales", espacio que lidera el asesor presidencial Santiago Caputo.

"Estoy convencido de que no es algo fabricado. Estoy convencido de que la cuenta pertenecía a Martín Menem. Lo tengo totalmente asegurado y no tengo dudas. Creo que le mintieron al Presidente", declaró este martes a la noche el influencer estrella del streaming libertario Carajo.

"Vuelven a cambiar la versión respecto a lo que ya había dicho el propio Menem sobre que fue una equivocación de un CM [community manager] suyo. Ahora están diciendo que es una operación implantada, lo cual no tiene conexión con esa versión previa", dijo.

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Respecto a lo que mencionó Milei sobre que el productor audiovisual Santiago Oría podría tener un video para explicar la supuesta operación, el Gordo Dan respondió: "Sería muy sano que si Santiago Oría tiene este video, lo publique. Si se publica y tiene algún argumento convincente, me comprometo a pedir disculpas públicas".