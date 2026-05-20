Zona Fría: cómo votarán los diputados mendocinos el proyecto que podría aumentar el gas

La Cámara de Diputados debatirá este miércoles el proyecto impulsado por el gobierno de Javier Milei para modificar el régimen de Zona Fría, el esquema de subsidios al gas y focalizar los beneficios únicamente en hogares vulnerables y regiones históricamente incluidas, dejando afuera a gran parte de la provincia y manteniendo el beneficio solamente para Malargüe.

Gas: cuánto más van a pagar los hogares mendocinos sin el descuento por Zona Fría

Sin el descuento por Zona Fría, los hogares mendocinos pagarían un 43% más por el gas

En ese sentido, los 10 diputados nacionales de Mendoza mantienen diferentes posturas respecto a la propuesta del Ejecutivo. En caso de ser aprobado, el proyecto obtendrá media sanción y pasará al Senado para continuar su tratamiento legislativo.

De avanzar la iniciativa, los hogares mendocinos que actualmente reciben una bonificación del 30% comenzarían a pagar un 43% más en sus facturas , mientras que los sectores vulnerables que hoy cuentan con un descuento del 50% pasarían a pagar el doble.

Dentro del bloque oficialista de La Libertad Avanza acompañarán la iniciativa Facundo Correa Llano, Álvaro Martínez , Julieta Metral Asensio y Luis Petri . Los dos diputados radicales también: Pamela Verasay y Lisandro Nieri.

En cambio, los diputados de Unión por la Patria Emir Félix y Martín Aveiro adelantaron que votarán en " absolutamente en contra" del proyecto impulsado por el Ejecutivo nacional.

Por su parte, las diputadas Mercedes Llano (Partido Demócrata) y Lourdes Arrieta, integrante del bloque Provincias Unidas, todavía no han expresado públicamente sus posturas durante la sesión.

La postura de Nieri

El diputado nacional Lisandro Nieri sostuvo que la iniciativa busca “volver a la zona original” contemplada históricamente por el régimen de Zona Fría, que incluía principalmente a la Patagonia, la Puna y Malargüe.

Según explicó a Los Andes, durante la ampliación aprobada en 2021 se incorporaron “ zonas templadas cálidas”, como sectores del sur de Santa Fe, Córdoba y localidades bonaerenses. En ese sentido, defendió que el nuevo esquema vuelva a concentrarse en las regiones originalmente alcanzadas y que el subsidio quede vinculado a criterios de vulnerabilidad económica.

Lisandro Nieri-UCR El diputado nacional de la UCR, Lisandro Nieri.

Nieri señaló además que podrán mantener el beneficio los hogares con ingresos inferiores a tres Canastas Básicas Totales, además de beneficiarios de barrios populares, veteranos de Malvinas y personas con discapacidad contempladas dentro del nuevo régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

Según el último informe del INDEC, la Canasta Básica Total para una familia tipo en abril fue de $1.469.768, por lo que el límite de tres canastas supera actualmente los $4 millones mensuales.

El antecedente de 2021

La discusión actual también expone un cambio de escenario político respecto al tratamiento original de la ampliación de Zona Fría aprobada en 2021.

En aquel momento, Luis Petri y el gobernador Alfredo Cornejo, entonces legisladores nacionales de Juntos por el Cambio, votaron a favor de la iniciativa que amplió los subsidios para Mendoza y otras provincias. También acompañó el proyecto Jimena Latorre, actual ministra de Ambiente y Energía de Mendoza.

Actualmente, el escenario político es diferente: Petri forma parte de las filas de "las fuerzas del cielo" y Cornejo mantiene una alianza política con la administración libertaria.

Luis Petri - Alfredo Cornejo - Jimena Latorre Jimena Latorre, Luis Petri y Alfredo Cornejo cuando eran diptuados nacionales de Juntos por el Cambio.

Cuánto aumentaría el gas en Mendoza

De avanzar el proyecto, Mendoza quedaría prácticamente excluida del régimen de Zona Fría, con excepción de Malargüe. Esto implicaría un fuerte impacto en las facturas de gas residencial.

Desde Ecogas explicaron que quienes hoy reciben un descuento del 30% pasarían a pagar un 43% más sobre el monto que actualmente abonan. En tanto, los usuarios vulnerables que cuentan con una bonificación del 50% comenzarían a pagar el doble.

La empresa detalló que el descuento de Zona Fría se aplica sobre el monto final de la factura, incluyendo cargo fijo, consumo e impuestos. Por eso, al eliminarse la bonificación, el impacto se traslada directamente al total abonado por los usuarios.