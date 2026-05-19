Zona Fría: el oficialismo llega con los votos justos y negoció subsidios por "zona cálida" para seis provincias

En medio de turbulencias que hacen peligrar la aprobación del recorte de subsidios por “Zona Fría” en Diputados, el Gobierno negoció con seis provincias el otorgamiento de un esquema de subsidios por “zona cálida” de manera tal de asegurar votos que estaban en duda de cara a la sesión prevista para mañana.

Sin el descuento por Zona Fría, los hogares mendocinos pagarían un 43% más por el gas

“Son muchas concesiones en materia energética, que se negociaron por fuera del texto de la ley, que no va a tener más modificaciones de las que ya se hicieron ", señalaron altas fuentes de la Presidencia de la Cámara de Diputados a la Agencia Noticias Argentinas.

Según detallaron, las “concesiones” fueron hechas a las provincias Jujuy, Catamarca, Misiones, Tucumán, Santa Fe y Salt a y consisten en subsidios al consumo de energía eléctrica durante los meses de verano hasta una determinada cantidad de kilovatios.

La sesión pedida por el jefe de bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, y otros diputados libertarios tiene como horario de arranque las 10, y se presume que el oficialismo ya tiene el número suficiente para el quórum. “Estamos en 131 o 132 para el quórum. Los nuestros bajan todos. No está asegurado pero tenemos confianza”, señalaron desde el oficialismo.

Por otro lado, subrayaron que la readecuación del régimen de subsidios al consumo de gas por zona fría le traerá al Gobierno un ahorro fiscal de entre “200 mil millones y 460 mil millones de pesos”.

Crece la tensión por el proyecto y peligra el quorum

La provincia de Córdoba puso en duda el quorum para avanzar con la reducción del régimen de Zona Fría. Se trata de una de las provincias del medio (como San Luis), que se quedarían sin los beneficios por “zona fría” y tampoco serán recompensadas con subsidios por “zona cálida”.

El gobernador Martín Llaryora se puso al frente del reclamo en un encuentro con 13 intendentes, donde bajó una línea clara a los diputados cordobeses para que rechacen la iniciativa que quitará los subsidios a todos los municipios del sur de la provincia.

Embed El gobernador @MartinLlaryora advirtió que excluir a #Córdoba del régimen de #ZonaFría representaría un durísimo golpe al bolsillo de los cordobeses y perjudicaría a más de 600 mil hogares de la provincia.



El mandatario provincial cuestionó el proyecto de Ley que será tratado… pic.twitter.com/gOPMwLKaGO — Gobierno de Córdoba (@gobdecordoba) May 16, 2026

“Luego de la reunión intendentes y jefes comunales de 13 departamentos de la Unidad de Trabajo Provincia–Municipios y Comunas, advertimos que el proyecto nacional que modifica la Zona Fría pone en riesgo a unos 688 mil hogares y a más de 2,2 millones de vecinos. Es decir, a más de la mitad de la población provincial”, indicó.

Según alertó, la modificación del régimen de zona fría “podría implicar aumentos en el costo del gas de entre el 42% y el 100%, con especial incidencia durante los meses de invierno”. La Agencia Noticias Argentinas pudo confirmar con fuentes del subbloque cordobés integrante de Provincias Unidas que los seis diputados nacionales votarán en contra del proyecto del oficialismo.

Sin posibilidad de negociación por parte del oficialismo y con varias posturas en contra, la aprobación en el recinto de la iniciativa pende de un hilo y su resultado final estará supeditado a lograr una concurrencia casi perfecta de los diputados propios y de los aliados.