El hermano de Manuel Adorni rectificó su declaración jurada y sumó una millonaria herencia

Francisco Adorni, imputado por presunto enriquecimiento ilícito, corrigió sus datos patrimoniales. También cambió la información vinculada a un crédito hipotecario.

El hermano de Manuel Adorni rectificó su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción e incorporó una presunta herencia de $21 millones que no había sido detallada originalmente. La modificación se produjo mientras avanza una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

En la nueva presentación, el diputado Francisco Adorni -imputado- también corrigió la información vinculada a un crédito hipotecario con el Banco Provincia. Según la documentación actualizada, la deuda pasó de $45 millones a $57 millones debido al ajuste por inflación aplicado a los créditos UVA.

Eso contradice la versión inicial, donde el legislador señaló una cancelación de deuda superior a los $70 millones, dato que ahora quedó modificado. Asimismo, registró la venta de un vehículo Chery Tiggo y la adquisición del 50% de una camioneta Jeep Renegade por un valor de $10.750.000.

La modificación de su declaración patrimonial se produjo paralelamente a los avances de una causa penal impulsada luego de una denuncia realizada por la diputada nacional del bloque Coherencia y ex libertaria, Marcela Pagano. Esta última fue señalada por presuntos vínculos con el kirchnerismo.

Por el momento, el fiscal federal Guillermo Marijuan imputó a Francisco Adorni y el juez Sebastián Casanello ordenó el levantamiento del secreto fiscal y bancario del ex funcionario del ministerio de Defensa, mientras la Justicia investiga la consistencia de su evolución patrimonial entre 2024 y 2025, en relación con sus ingresos en la función pública.