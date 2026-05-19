El hermano de Manuel Adorni rectificó su declaración jurada y sumó una millonaria herencia

El hermano de Manuel Adorni rectificó su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción e incorporó una presunta herencia de $21 millones que no había sido detallada originalmente. La modificación se produjo mientras avanza una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
En la nueva presentación, el diputado Francisco Adorni -imputado- también corrigió la información vinculada a un crédito hipotecario con el Banco Provincia. Según la documentación actualizada, la deuda pasó de $45 millones a $57 millones debido al ajuste por inflación aplicado a los créditos UVA.
Eso contradice la versión inicial, donde el legislador señaló una cancelación de deuda superior a los $70 millones, dato que ahora quedó modificado. Asimismo, registró la venta de un vehículo Chery Tiggo y la adquisición del 50% de una camioneta Jeep Renegade por un valor de $10.750.000.
La modificación de su declaración patrimonial se produjo paralelamente a los avances de una causa penal impulsada luego de una denuncia realizada por la diputada nacional del bloque Coherencia y ex libertaria, Marcela Pagano. Esta última fue señalada por presuntos vínculos con el kirchnerismo.
Por el momento, el fiscal federal Guillermo Marijuan imputó a Francisco Adorni y el juez Sebastián Casanello ordenó el levantamiento del secreto fiscal y bancario del ex funcionario del ministerio de Defensa, mientras la Justicia investiga la consistencia de su evolución patrimonial entre 2024 y 2025, en relación con sus ingresos en la función pública.
Victoria Villarruel pidió la declaración jurada de Manuel Adorni
La vicepresidenta Victoria Villarruel visitó este martes la ciudad de Rosario para participar de una misa en homenaje a su padre, fallecido durante la pandemia de coronavirus. Sin embargo, al retirarse de la Catedral, habló con la prensa y dejó una frase “muy filosa” dirigida al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
"Estamos esperando todos la declaración jurada de Adorni", lanzó la titular del Senado cuando fue consultada por la situación del funcionario nacional, acusado de enriquecimiento ilícito. Luego, ante una pregunta sobre la posible renuncia del ministro, sonrió y se retiró junto a la custodia que la acompañaba.