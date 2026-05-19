19 de mayo de 2026 - 16:12

El Senado aprobó los pliegos de seis nuevos fiscales que envió Cornejo: quiénes se suman a la Justicia

El Senado aprobó en sesión secreta los pliegos de seis postulantes para ingresar al Ministerio Público Fiscal.

Votación secreta del Senado de Mendoza.&nbsp;

Votación secreta del Senado de Mendoza. 

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Prensa Senado
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El Senado de Mendoza llevó adelante este martes su Sesión de Acuerdo y aprobó seis postulaciones enviadas por el gobernador Alfredo Cornejo para ocupar distintos cargos en la Justicia provincial. Ninguno de los pliegos recibió impugnaciones durante la audiencia pública realizada la semana pasada y todos contaron con numerosas adhesiones.

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Las designaciones corresponden, en primer término, a Luis Guillermo Parigi, propuesto para ocupar el cargo de Fiscal Penal de Menores y Tránsito de General Alvear, en la Segunda Circunscripción Judicial. Su candidatura recibió 254 adhesiones durante la audiencia.

También fue aprobado el pliego de Facundo Ezequiel Roa, postulado como Fiscal de Instrucción de la Fiscalía N° 2 de General Alvear, también en la Segunda Circunscripción Judicial. En su caso, cosechó 467 adhesiones.

Posteriormente, el Senado acompañó el pliego de María Belén Sanz, propuesta para ocupar el cargo de Fiscal de Instrucción de la Primera Circunscripción Judicial, quien recibió 541 adhesiones.

El cuarto pliego tratado fue el de Gerardo Manganiello, también propuesto como Fiscal de Instrucción de la Primera Circunscripción Judicial. Su postulación obtuvo 169 adhesiones y el aval de la Cámara Alta.

Luego fue aprobado el pliego de Fernanda Gabriela Arriagada, propuesta como Fiscal de Instrucción de la Fiscalía N° 38 de la Primera Circunscripción Judicial, cuya candidatura sumó 279 adhesiones.

Finalmente, el Senado ratificó la postulación de Pablo Gabriel Fossaroli, propuesto para ocupar el cargo de Fiscal de Instrucción de la Cuarta Circunscripción Judicial. El postulante recibió 388 adhesiones.

Al inicio de la sesión, el secretario Legislativo del Senado, Lucas Faure, dio lectura al despacho de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales e informó que los postulantes no registraban impedimentos legales para ejercer los cargos.

Posteriormente, el senador Walther Marcolini, presidente de esa comisión, detalló el proceso de análisis y evaluación que culminó con el aval legislativo.

Los seis pliegos fueron finalmente tratados y aprobados en el recinto por la Cámara de Senadores mediante voto secreto.

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