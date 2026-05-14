Con un peronismo dividido, libertarios y dialoguistas prorrogaron el mandato del juez Carlos Mahiques

Con el respaldo de los libertarios, bloques dialoguistas y un peronismo dividido se aprobó por 58 a 11 votos, el nombramiento por cinco años del juez Carlos Mahiques -padre del ministro de Justicia -, para que se mantenga en la Cámara de Casación Penal, quien debía jubilarse porque va a cumplir 75 años.

Tensión en un acto de Kicillof: reclamos por Cristina y cánticos de "Axel presidente"

El pliego de Mahiques se sancionó por 58 votos ya que fue respaldado por la Libertad Avanza, PRO, UCR, los peronistas Convicción Federal, Provincias Unidas, Frente de la Concordia de Misiones, Primero los Salteños, la Neuquinidad, la mayoría del peronismo.

Con 58 votos a favor y 11 en contra queda aprobado el pliego del doctor Carlos Mahiques para integrar la Cámara Federal de Casación Penal

Apoyaron a Mahiques los tres senadores de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, José Neder, y Elia Moreno, y los peronistas, Carlos Linares, Mario Lewandowski, Carlos Linares, Cándida López, José Manzur, Sergio Uñac, Fernando Rejal, Fernando Salino, Adan Bahl, Daniel Bensusan y Maria Teresa Gonzalez

La sesión que comenzó a las 15.30 -presidida por la vicepresidente Victoria Villarruel- también convertirá en ley la regularización de la tenencia de armas de fuego, mientras que se postergó el debate sobre el pago a dos fondos buitre que volverá nuevamente a comisión, confirmó la Agencia Noticias Argentinas.

Carlos Mahiques

El pliego para tener un nuevo nombramiento del padre del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, se aprobó con una amplia mayoría conformada por oficialistas y bloques dialoguistas.

Al abrir el debate, el presidente de la comisión de Acuerdos, el libertario riojano Juan Carlos Pagotto, defendió la decisión del Gobierno de pedir un nuevo nombramiento de Mahiques como vocal la Cámara de Casación Penal.

"Tiene despacho de comisión, se cumplieron los pasos reglamentarios y se escuchó al postulante, quien contesto todas las preguntas", aseguró.

Desde la oposición, el peronista Martín Soria advirtió que "Carlos Mahiques no reúne las condiciones éticas, institucionales ni jurídicas para seguir ejerciendo como juez de la Nación por otros cinco años".

Embed - VOTACIÓN PLIEGO DE CARLOS MAHIQUES - SESIÓN 14-05-26

"Mahiques es un lobo con piel de cordero. Porque detrás de ese magistrado correcto, amable y de tono moderado que tuvimos en la comisión de acuerdos, hay un juez con fallos verdaderamente peligrosos, alineamientos políticos elocuentes y una trayectoria atravesada de punta a punta por la política partidaria", advirtió.

En cambio, otra peronista Carolina Moisés respaldo la propuesta de extender el mandato de Mahiques y señaló que Convicción Federal "va a acompañar votando afirmativamente la prórroga de la designación del juez"

"Tenemos el 30% de los cargos de la Justicia Federal vacantes. Esas falencias y vacancias significan que en cada una de nuestras provincias la Justicia Federal no funciona como corresponde, y me refiero a provincias del norte con fronteras calientes", agregó.

El presidente del interbloque peronista, José Mayans, denunció que es "una vergüenza lo que están haciendo en la Comisión de Acuerdos. No vamos a acompañar el pliego de Mahiques, no nos vamos a prestar a eso. Esperemos que cambie el sistema judicial en la Argentina, para eso esta el Senado: para ponerle remedio a esa situación"

"Están preparando una justicia a la carta. No estamos votando un acuerdo de prórroga solamente: estamos definiendo qué tipo de justicia queremos”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SenadoArgentina/status/2055064690867183641&partner=&hide_thread=false "Es una vergüenza lo que están haciendo en la Comisión de Acuerdos. No vamos a acompañar el pliego de Mahiques, no nos vamos a prestar a eso. Esperemos que cambie el sistema judicial en la Argentina, para eso esta el Senado: para ponerle remedio a esa situación", expresa Mayans — Senado Argentina (@SenadoArgentina) May 14, 2026

En el cierre, la jefa de la bancada Patricia Bullrich rechazó las acusaciones de Mayans a quien acusó de ser "irresponsable y mentiroso ya que parte del régimen en más retrógrado, más feudal, más antirrepublicano y retrógrado del país”

"No fue Mahiques el que escribió los cuadernos de las coimas, fue el que participó del análisis de las medidas probatorias; no fue Mahiques el que lavó el dinero de Lázaro Báez, fue el que lo juzgó”, agregó.

"Adelante con este pliego porque el doctor Mahiques en 50 años ha demostrado que tiene la capacidad de representar a los ciudadanos y la justicia que este país necesita" agregó

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SenadoArgentina/status/2055068341018964200&partner=&hide_thread=false "Adelante con este pliego porque el doctor Mahiques en 50 años ha demostrado que tiene la capacidad de representar a los ciudadanos y la justicia que este país necesita", afirma @PatoBullrich — Senado Argentina (@SenadoArgentina) May 14, 2026

Los pliegos

En la sesión se dió ingreso parlamentario a 60 pliegos entre los que se encuentran un nuevo nombramiento por cinco años corresponde a Victor Pesino, para que se mantengan como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, Sala VIII, dado que debía jubilarse al cumplir en junio 75 años.

Otra postulación es la Juan Rodríguez Ponte, quien hoy esta a cargo de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO) es un letrado muy cercano al juez Ariel Lijo.

Rodríguez Ponte es propuesto como juez de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional de Lomas de Zamora.

También se postulan para diferentes salas de la Cámara Nacional del Trabajo de la Capital Federal a Fernando Manauta, Diego Tula, y Claudio Loguarro.

Otra prorroga que se pide es la del Juez Federal de Primera Instancia N° 2 de San Juan, Leopoldo Rago Gallo, quien es un reconocido magistrado en esa provincia, según señalaron fuentes a la Agencia NA.

El nuevo ingreso de los pliegos con lo se abrirá el tramite parlamentario en la Comisión de Acuerdos, que consiste en la publicación en las redes sociales del abogado postulado a un cargo en la justicia para avales e impugnaciones, y la citación a la Audiencia Pública donde los candidatos rinden examen ante los senadores.

Fondos buitres

Al inicio de la sesión, el presidente de la comisión de Presupuesto, el libertario Agustín Monteverde, propuso el pase a comisión del pago a los fondos buitres Bainbridge Ltd. y el grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund LP.

El pedido se realizó debido a que el ministerio de Economía envió una nueva propuesta que deben analizar los senadores.

Los convenios

El Senado también se aprobaron el Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y la República de Singapur, el Convenio de Seguridad Social con la Confederación Suiza, y Acuerdo Administrativo para su Aplicación y el Convenio de Seguridad Social con la República de San Marino y Acuerdo Administrativo para su aplicación.

Homenajes

En el primer tramo de la sesión se rindieron homenajesa Eva Peron y el actor y exdiputado Luis Brandoni, y se presentaron diversas cuestiones de privilegios, la mayoría concretados por los peronistas para criticar al jefe de Gabinete Manuel Adorni.