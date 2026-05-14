Cambio histórico en SUTEBA: terminó la conducción de Roberto Baradel tras más de 20 años

En una despedida histórica, Roberto Baradel dejó la conducción del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires ( SUTEBA ) luego de dos décadas al frente del gremio. La nueva secretaria general será María Laura Torre , quien encabezó la lista oficialista en las elecciones sindicales.

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La lista Celeste Violeta obtuvo el 76% de los votos y logró imponerse sobre las agrupaciones Multicolor y Azul y Blanca. Además de conservar la conducción provincial, el oficialismo ganó en la mayoría de los distritos bonaerenses y mantendrá el control del sindicato durante los próximos cuatro años.

Torre estará acompañada en la nueva conducción por Mariana Cattaneo y Silvia Almazán como secretarias adjuntas. “Seguiremos defendiendo los derechos de los trabajadores de la Educación con el compromiso de siempre, habitando cada patio y cada escuela” , escribió.

“Continuaremos peleando por el salario de nuestros compañeros, trabajando por mejores condiciones para enseñar y aprender, enfrentando el ajuste del Gobierno de (Javier) Milei contra la Educación” , agregó Torre tras ser elegida por amplia mayoría para continuar el legado de Baradel.

Por otra parte, destacó la transparencia de los comicios y señaló que es “un ejercicio de la democracia sindical” que practicó siempre SUTEBA y, también, les agradeció a todos los docentes por su participación.

Comunicado de SUTEBA

Según SUTEBA, los trabajadores de la Educación, “fortalecidos en unidad y democracia sindical”, ejercieron el derecho al voto y elegieron a sus representantes para los próximos 4 años.

“Como desde hace 40 años, la defensa de los derechos de los docentes y la Escuela Pública es y seguirá siendo nuestra bandera de lucha”, concluyeron.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/cteracta/status/2054948873412530484?s=20&partner=&hide_thread=false La docencia bonaerense habló con claridad.

CTERA felicita a Maria Laura Torre, Silvia Almazan y Mariana Cattaneo por el contundente triunfo de la Lista Celeste-Violeta en las elecciones del @SUTEBAProvincia

Se fortalece la defensa de la escuela pública y de los derechos docentes. pic.twitter.com/EETAqe6hEr — CTERA (@cteracta) May 14, 2026

De esta manera, el sindicalista Baradel, actual secretario adjunto de Ctera e integrante de la CTA de los Trabajadores, deja su puesto tras 22 años. Dentro de su gestión, se destaca que nunca activó un paro directo contra la gestión de Axel Kicillof, a diferencia de la FEB o Suteba Multicolor, quienes vienen presionando a la provincia bonaerense con mejores salarios.