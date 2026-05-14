14 de mayo de 2026 - 21:35

Cambio histórico en SUTEBA: terminó la conducción de Roberto Baradel tras más de 20 años

El histórico sindicalista deja su cargo en el gremio, y María Laura Torre (oficialista) será la nueva secretaria general. "Seguiremos enfrentando el ajuste de Milei", dijo al ingresar.

Roberto Baradel.

Roberto Baradel.

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Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

En una despedida histórica, Roberto Baradel dejó la conducción del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA) luego de dos décadas al frente del gremio. La nueva secretaria general será María Laura Torre, quien encabezó la lista oficialista en las elecciones sindicales.

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La lista Celeste Violeta obtuvo el 76% de los votos y logró imponerse sobre las agrupaciones Multicolor y Azul y Blanca. Además de conservar la conducción provincial, el oficialismo ganó en la mayoría de los distritos bonaerenses y mantendrá el control del sindicato durante los próximos cuatro años.

María Laura Torre
María Laura Torre fue electa como Secretaria General del SUTEBA.

María Laura Torre fue electa como Secretaria General del SUTEBA.

Torre estará acompañada en la nueva conducción por Mariana Cattaneo y Silvia Almazán como secretarias adjuntas. “Seguiremos defendiendo los derechos de los trabajadores de la Educación con el compromiso de siempre, habitando cada patio y cada escuela”, escribió.

“Continuaremos peleando por el salario de nuestros compañeros, trabajando por mejores condiciones para enseñar y aprender, enfrentando el ajuste del Gobierno de (Javier) Milei contra la Educación”, agregó Torre tras ser elegida por amplia mayoría para continuar el legado de Baradel.

Por otra parte, destacó la transparencia de los comicios y señaló que es “un ejercicio de la democracia sindical” que practicó siempre SUTEBA y, también, les agradeció a todos los docentes por su participación.

Comunicado de SUTEBA

Según SUTEBA, los trabajadores de la Educación, “fortalecidos en unidad y democracia sindical”, ejercieron el derecho al voto y elegieron a sus representantes para los próximos 4 años.

“Como desde hace 40 años, la defensa de los derechos de los docentes y la Escuela Pública es y seguirá siendo nuestra bandera de lucha”, concluyeron.

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De esta manera, el sindicalista Baradel, actual secretario adjunto de Ctera e integrante de la CTA de los Trabajadores, deja su puesto tras 22 años. Dentro de su gestión, se destaca que nunca activó un paro directo contra la gestión de Axel Kicillof, a diferencia de la FEB o Suteba Multicolor, quienes vienen presionando a la provincia bonaerense con mejores salarios.

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