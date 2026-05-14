14 de mayo de 2026 - 18:55

Javier Milei sobre la inflación de abril: "Retornando a la normalidad a pesar de los intentos golpistas"

El Presidente celebró el dato de la inflación través de su cuenta de X y apuntó contra la oposición.

Javier Milei celebró el dato de la inflación de abril: Retornando a la normalidad a pesar de los intentos golpistas

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EFE
Los Andes | Redacción Política
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“A pesar de los intentos golpistas de la política (y sus socios del círculo rojo) y el shock externo, la inflación retoma el sendero decreciente”, expresó

El mandatario se pronunció así en su cuenta de X , minutos después de que se confirmara que la inflación de abril fue del 2,6%, quebrando la racha de subas del índice.

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Milei respondió al posteo del ministro de economía, Luis "Toto" Caputo, quien destacó los puntos más importantes del informe del Indec. "El IPC Nacional registró una variación mensual de 2,6% en abril, desagregada en una suba de 2,3% en el IPC Núcleo, 4,7% en la categoría Regulados y 0% en Estacionales", señaló

Además, el Ministro subrayó que "la variación en el nivel general fue la menor desde noviembre del año pasado, en tanto la inflación núcleo fue la menor desde octubre". El último punto que destacó Caputo fue el índice de la Canasta Básica Alimentaria (CBA)

"La Canasta Básica Alimentaria (CBA), relevante para el cálculo de la Línea de Indigencia, registró una variación de 1,1% mensual, la más baja desde agosto del año pasado. Por su parte, la Canasta Básica Total (CBT) tuvo una variación de 2,5% mensual", cerró

Radiografía de la inflación de abril

La inflación de abril se desaceleró al 2,6% y acumuló una suba de 32,4% desde el mismo mes de 2025, de acuerdo a la información que difundió el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Según la Agencia Noticias Argentinas, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registra un alza del 12,3% en lo que va del año.

En cuanto a las categorías, los precios regulados (4,7%) tuvieron el mayor incremento debido al aumento del transporte y la electricidad. Le siguió el IPC núcleo (2,3%), dada la suba en alquiler de la vivienda y gastos conexos y en restaurantes y comidas fuera del hogar; mientras que las estacionales se mantuvieron estables.

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