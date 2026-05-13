El Riesgo País subió y cerró otra vez arriba de los 500 puntos tras el repunte del lunes

El indicador elaborado por JP Morgan rebotó y se ubicó en 517. Ocurrió durante una rueda marcada por bajas en bonos y acciones argentinas.

El Riesgo País volvió a subir este miércoles y no logró sostenerse debajo de los 500 puntos, luego del optimismo que había generado el inicio de semana. El indicador elaborado por JP Morgan trepó hasta las 517 unidades en medio de una rueda marcada por bajas en bonos y acciones argentinas.

La caída se produjo apenas dos días después de que el índice perforara el umbral de los 500 puntos y alcanzara su menor nivel en cuatro meses. En ese momento, el presidente Javier Milei había celebrado el dato asegurando que “todo marcha de acuerdo al plan”.

Riesgo País: a qué se vincula este retroceso El retroceso estuvo vinculado principalmente a la baja de los bonos argentinos en dólares que cotizan en el exterior. Cuando estos títulos pierden valor, aumenta la tasa de retorno exigida por los inversores y eso impacta directamente sobre el Riesgo País.

En paralelo, el mercado financiero local también operó con números negativos. El índice MERVAL registró una caída cercana al 0,4%, mientras que la mayoría de los ADRs de empresas argentinas en Wall Street cotizaron en rojo durante gran parte de la jornada.

Los analistas siguen atentos además al escenario internacional y, especialmente, a las novedades relacionadas con la cumbre entre Estados Unidos y China. La volatilidad global generó cautela entre los inversores y afectó a distintos mercados emergentes.