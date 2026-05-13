13 de mayo de 2026 - 12:06

Se paraliza Loma Negra: por qué la cementera más grande del país apagará su principal horno hasta noviembre

"Se va a necesitar mucha menos mano de obra", advirtieron desde el gremio. Hay un volumen extraordinario de clínker, el componente base del cemento portland.

Cemento Loma Negra

Cemento Loma Negra

Foto:

Gentileza
Loma Negra - Fábrica LAmalí (Olavarría)

Loma Negra - Fábrica L'Amalí (Olavarría)

Foto:

Gentileza
Cemento Loma Negra

Cemento Loma Negra

Foto:

Gentileza
Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

La cementera Loma Negra decidió apagar uno de sus principales hornos en la planta de Olavarría (provincia de Buenos Aires) hasta noviembre de 2026, en una señal que otra vez encendió alarmas sobre la situación de la industria de la construcción y el freno de la obra pública en el país.

Leé además

El banco que pasó a prestamista en zonas populares: la compra que afecta a 400.000 clientes

El banco que pasó a ser prestamista en zonas populares: la compra que afecta a 400.000 clientes

Por Redacción Economía
El intendente de Malargüe, Celso Jaque, y Rodolfo Vargas Arizu, ministro de Producción, compartieron el almuerzo del Día de la minería.

En Malargüe se ratificó a la minería como la clave para impulsar la economía regional

Por Redacción Economía

La medida se conoció en un contexto complejo para el sector: mientras el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) reportó una recuperación de la actividad industrial (5%) y de la construcción en marzo (12,7%) por primera vez en el año, el despacho de cemento volvió a caer en abril según la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco). Además persisten fuertes dudas sobre los costos energéticos y el abastecimiento de gas para las fábricas durante el invierno.

Según explicó la empresa Loma Negra, la paralización responde principalmente a dos factores: el fuerte impacto del precio del gas en los meses de mayor consumo y la acumulación de un importante excedente de clínker, el componente base utilizado para fabricar cemento portland.

Loma Negra - Fábrica L'Amalí (Olavarría)
Loma Negra - Fábrica L'Amalí (Olavarría)

Loma Negra - Fábrica L'Amalí (Olavarría)

Desde el gremio AOMA aseguraron que la decisión rompe con los esquemas habituales de mantenimiento programado.

El secretario general de AOMA Olavarría, Alejandro Santillán, explicó que las paradas técnicas normales suelen extenderse alrededor de 40 días, pero remarcó que el cese anunciado para este año “no tiene precedentes”.

Más de 700.000 toneladas de clínker almacenadas y freno temporal

Actualmente, según datos sindicales, en la planta L’Amalí se acumulan más de 700.000 toneladas de clínker almacenadas fuera de los silos, un volumen extraordinario que permitirá sostener la producción de cemento aun con uno de los hornos fuera de funcionamiento.

La planta de Olavarría opera con dos hornos principales. Uno de ellos permanecerá completamente detenido durante seis meses, mientras que el segundo también interrumpirá actividades durante mayo y junio, aunque la empresa proyecta reactivarlo en julio.

Para el sindicato, las tareas de mantenimiento podrían resolverse en un plazo mucho menor y la verdadera razón detrás de la prolongación del parate está vinculada al derrumbe de la actividad constructiva.

Cemento Loma Negra
Cemento Loma Negra

Cemento Loma Negra

“Se va a necesitar mucha menos mano de obra. Todo lo que es trituración, transporte de piedra y las tareas que están detrás del horno también se paran”, advirtió Santillán.

De acuerdo con datos difundidos por la Cámara Argentina de la Construcción, en abril último se despacharon 639.100 toneladas de cemento portland. La cifra implicó una caída de más de 134 mil toneladas respecto de marzo y una baja interanual superior a las 183 mil toneladas frente a abril de 2025.

Aunque marzo mostró un leve repunte estadístico en la actividad de la construcción, el nivel general continúa muy por debajo de los parámetros históricos del sector.

Las industrias intensivas en consumo de gas enfrentan costos crecientes y dudas sobre la disponibilidad del suministro durante el invierno, un factor clave para empresas cementeras que dependen de hornos de alta temperatura para sostener la producción.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Cerró una histórica fábrica de calzados en Córdoba

Oficializaron el cierre de una histórica fábrica de calzados en Córdoba

Por Redacción Economía
Solange Park, un ambicioso proyecto en Maipú, combina inversión propia y tecnología de punta, respetando el patrimonio forestal.

El desafío de habitar el bosque en Maipú: el proyecto que apuesta por la escala humana y la autonomía financiera

Por Matías Carretero
Qué billeteras virtuales y bancos ofrecen más rendimientos en mayo

Crecen las tasas: qué billeteras virtuales y bancos ofrecen más rendimientos en mayo

Por Redacción Economía
La apertura de la feria contó con la presencia de autoridades y referentes del sector.

Sitevinitech: apuesta por la tecnología aplicada al vino en un contexto adverso

Por Diana Chiani