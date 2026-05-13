Se paraliza Loma Negra: por qué la cementera más grande del país apagará su principal horno hasta noviembre

La cementera Loma Negra decidió apagar uno de sus principales hornos en la planta de Olavarría (provincia de Buenos Aires) hasta noviembre de 2026, en una señal que otra vez encendió alarmas sobre la situación de la industria de la construcción y el freno de la obra pública en el país.

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La medida se conoció en un contexto complejo para el sector: mientras el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) reportó una recuperación de la actividad industrial (5%) y de la construcción en marzo (12,7%) por primera vez en el año, el despacho de cemento volvió a caer en abril según la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco). Además persisten fuertes dudas sobre los costos energéticos y el abastecimiento de gas para las fábricas durante el invierno.

Según explicó la empresa Loma Negra, la paralización responde principalmente a dos factores: el fuerte impacto del precio del gas en los meses de mayor consumo y la acumulación de un importante excedente de clínker, el componente base utilizado para fabricar cemento portland.

Desde el gremio AOMA aseguraron que la decisión rompe con los esquemas habituales de mantenimiento programado.

El secretario general de AOMA Olavarría, Alejandro Santillán, explicó que las paradas técnicas normales suelen extenderse alrededor de 40 días, pero remarcó que el cese anunciado para este año “no tiene precedentes”.

Más de 700.000 toneladas de clínker almacenadas y freno temporal

Actualmente, según datos sindicales, en la planta L’Amalí se acumulan más de 700.000 toneladas de clínker almacenadas fuera de los silos, un volumen extraordinario que permitirá sostener la producción de cemento aun con uno de los hornos fuera de funcionamiento.

La planta de Olavarría opera con dos hornos principales. Uno de ellos permanecerá completamente detenido durante seis meses, mientras que el segundo también interrumpirá actividades durante mayo y junio, aunque la empresa proyecta reactivarlo en julio.

Para el sindicato, las tareas de mantenimiento podrían resolverse en un plazo mucho menor y la verdadera razón detrás de la prolongación del parate está vinculada al derrumbe de la actividad constructiva.

Cemento Loma Negra Cemento Loma Negra Gentileza

“Se va a necesitar mucha menos mano de obra. Todo lo que es trituración, transporte de piedra y las tareas que están detrás del horno también se paran”, advirtió Santillán.

De acuerdo con datos difundidos por la Cámara Argentina de la Construcción, en abril último se despacharon 639.100 toneladas de cemento portland. La cifra implicó una caída de más de 134 mil toneladas respecto de marzo y una baja interanual superior a las 183 mil toneladas frente a abril de 2025.

Aunque marzo mostró un leve repunte estadístico en la actividad de la construcción, el nivel general continúa muy por debajo de los parámetros históricos del sector.

Las industrias intensivas en consumo de gas enfrentan costos crecientes y dudas sobre la disponibilidad del suministro durante el invierno, un factor clave para empresas cementeras que dependen de hornos de alta temperatura para sostener la producción.