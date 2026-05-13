El desafío de habitar el bosque en Maipú: el proyecto que apuesta por la escala humana y la autonomía financiera

Hablar de Luis Robbio es referirse a uno de los nombres propios de la innovación tecnológica en la región. Como cofundador de Belatrix , lideró una de las empresas de exportación de software más exitosas de Argentina, logrando posicionar a Mendoza en el mapa del talento global.

Su trayectoria, marcada por la capacidad de escalar procesos complejos y una mirada siempre puesta en la vanguardia, encuentra hoy un nuevo cauce en el sector de la construcción. Esta evolución profesional no es un cambio de rumbo azaroso, sino la aplicación de una filosofía empresarial donde la generación de valor y la excelencia técnica son innegociables, independientemente del rubro.

El diseño arquitectónico se funde con el paisaje mediante una materialidad que recupera la nobleza de lo auténtico.

Su desembarco en el Real Estate ocurre bajo una premisa que ya aplicaba en el mundo tecnológico: no enamorarse de la estructura, sino del valor que se entrega al usuario final. En sociedad con Hugo Pincolini de EPSA, Robbio ha volcado su experiencia en la gestión de proyectos de alta gama, supervisando cada detalle de una obra que busca trascender la simple oferta habitacional para convertirse en un legado arquitectónico.

El origen de este desarrollo residencial se encuentra en un descubrimiento geográfico inusual para la zona. Se está construyendo en medio de un bosque añoso ubicado en el carril Sarmiento esquina Gobernador Gabrielli de Luzuriaga en Maipú .

El proyecto nació del flechazo con un predio que conservaba una casona histórica rodeada por una vegetación tan densa que constituye un bosque autóctono a escasos doce minutos del centro de la ciudad.

Esta mística del terreno fue la que dictó las reglas de la construcción: la arquitectura debía ser un operador silencioso que no compitiera con la naturaleza. Por ello, se decidió limitar la altura del complejo a solo cinco pisos, permitiendo que la estructura se integre de manera armónica sin superar la copa de los árboles centenarios que definen la identidad del lugar.

El diseño arquitectónico se funde con el paisaje mediante una materialidad que recupera la nobleza de lo auténtico. Durante las etapas preliminares, se rescataron piezas de granito de un lujo excepcional que estaban ocultas bajo capas de materiales convencionales, un gesto simbólico de la voluntad de Robbio por valorar lo preexistente.

“El resultado es un espacio que ofrece un refugio de silencio y aire puro, respondiendo a una demanda de clase media-alta que busca escapar de la saturación urbana sin perder la conectividad con el microcentro mendocino”, señaló el emprendedor mendocino.

La independencia financiera como garante de la calidad

Uno de los pilares más disruptivos de Solange Park es su modelo de financiamiento, que se aleja radicalmente de las preventas masivas o el apalancamiento externo habitual en el mercado local. Luis Robbio y sus socios optaron por avanzar utilizando capital 100% propio, una decisión estratégica que les otorgó una autonomía fundamental frente a los periodos de inestabilidad económica. Esta solvencia financiera permitió que la obra mantuviera sus estándares de calidad sin la urgencia de cumplir con plazos de terceros o de rematar unidades a precios de pozo por necesidades de liquidez inmediata.

Esta política de "esperar el momento justo" permite que hoy, con la obra a poco más de un mes de su finalización, el mercado se encuentre con un producto prácticamente terminado y listo para habitar. Las unidades, diseñadas bajo una rigurosa supervisión técnica, ofrecen una seguridad jurídica y patrimonial absoluta al comprador.

El complejo se compone mayoritariamente de departamentos de uno y dos dormitorios, sumando una exclusiva unidad de tres dormitorios con patio propio, todas equipadas con terminaciones que, según los desarrolladores, establecen un nuevo estándar de competitividad en la provincia.

Maipú: sustentabilidad y tecnología invisible en la cuenta regresiva

Fiel a su ADN profesional, Robbio ha impregnado el proyecto con lo que define como tecnología invisible: innovaciones que mejoran la eficiencia operativa sin invadir la calidez del hogar. En términos de sostenibilidad energética, el edificio ya cuenta con paneles solares operativos para el consumo de áreas comunes y sistemas de calefones solares para el precalentamiento del agua, una inversión que reduce el impacto ambiental y los costos de mantenimiento a futuro. Incluso se ha proyectado la movilidad eléctrica instalando enchufes dedicados en cada plaza de estacionamiento, adelantándose a las necesidades de la próxima década.

La domótica y la seguridad de última generación completan la propuesta, integrando sistemas de acceso mediante llaves electrónicas y herramientas de gestión inteligente que actúan como un soporte funcional para el residente. Para Robbio, la tecnología en Solange Park funciona con la precisión de un bisturí, siendo utilizada únicamente donde realmente aporta un beneficio tangible a la calidad de vida.

“Con la inauguración en el horizonte cercano, este desarrollo no solo se prepara para recibir a sus primeros habitantes, sino para consolidar un máster plan que en el futuro sumará servicios de salud, oficinas de pequeña escala y un polo gastronómico que revitalizará la zona bajo un concepto de urbanismo integral”, remarcó la fuente consultada.