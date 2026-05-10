Entrevista a Adolfo Bermejo: "Algunos vecinos me recuerdan cuando fuimos soderos con el Ale"

No caben dudas de que la carta de presentación de Adolfo Bermejo es su carrera como intendente de Maipú , ya que gobernó ese municipio desde 1997 hasta 2009. De hecho, al hablar con él, el nombre de su departamento aparece permanentemente en sus frases.

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Hasta hace unos meses fue diputado nacional y ahora observa por televisión las discusiones que surgen entre oficialistas y opositores en el Congreso, mientras repasa su vida con Los Andes , en el living de su casa.

Con mates de por medio, el histórico dirigente peronista se conmueve, pero también se ríe al recordar al “Pulga” Alejandro Bermejo , su hermano, que partió un mayo de hace tres años. “Fue un antes y un después” , dice Adolfo.

También pone en valor su presente, a los 65 años de edad: el disfrute de sus nietos , su carrera universitaria finalizada y la esperanza de que su querido Maipú se “exporte” a nivel provincial en 2027 . Además, cita las enseñanzas de Juan Carlos “Chueco” Mazzón , su maestro político.

Adolfo Bermejo debutó como intendente tras la salida de Francisco García en 1997 y luego fue electo en tres períodos: 1999, 2003 y 2007. También fue legislador nacional y provincial.

EN QUÉ ANDA ADOLFO BERMEJO

-¿Cómo es tu día a día después del paso por el Congreso?

—En diciembre terminó mi cargo como diputado nacional y, en ese mismo mes, hice los trámites jubilatorios. Estoy jubilado, pero en política uno nunca se termina de jubilar, porque los que la abrazamos como una herramienta de transformación de la gente nunca nos terminamos de ir.

Siempre estamos ahí cerca, acompañando. Los vecinos nos siguen vinculando, en mi caso a Maipú. Así que siempre hay un llamado, un pedido o, por ahí, alguna felicitación por la gestión del intendente y cosas por el estilo.

Así que la estoy viviendo de una manera tranquila y feliz, porque estoy disfrutando mucho también de mis nietos. Tantos años de cargo público me mantuvieron quizás un poco alejado de mis hijos cuando eran niños y hoy quiero devolverles ese tiempo a mis nietos. Así que estoy disfrutando mucho de eso también.

Tengo preocupación por lo que pasa en el país y, por supuesto, en Mendoza y en los municipios, pero con la tranquilidad de haber medianamente cumplido en los lugares que me ha tocado transitar.

—Tu rutina arranca con el mate, por lo visto…

—Lo primero que hago es preparar el mate y me pongo en la computadora a ver las noticias, los diarios de Mendoza y los diarios nacionales. Leo mucho sobre administración pública. Me recibí de licenciado a fines del año pasado, después de mucho tiempo. Yo soy técnico electricista, venía de una escuela técnica. Después, en mis tiempos de intendente, estudié Marketing. Tenía una tecnicatura superior y, en los últimos tres años, empecé a rendir las materias que me faltaban para alcanzar la Licenciatura de Administración Pública y, finalmente, a fin de año me aprobaron la tesis.

Adolfo Bermejo (3) Entrevista con el exintendente de Maipú, Adolfo Bermejo. Marcelo Álvarez / Los Andes

— ¿Nunca es tarde para recibirse en la educación pública?

—Totalmente. Terminé los estudios en la Universidad Nacional de San Martín y la verdad es que ha sido un motivo de alegría, porque era una asignatura pendiente de muchos años y pude ir, de a poco, terminándola y recibirme el año pasado.

— Me mencionaste a tus nietos, contame un poco de tu historia familiar

—Tengo cinco hijos y seis nietos. La última es una chiquitita de dos meses y la más grande ya tiene 12 años. Mi hijo mayor tiene 41 años. Yo, a los 29 años, enviudé con tres niños chiquitos: el más grande tenía 4 años, el segundo estaba por cumplir los 2 y el más chico tenía 9 meses.

Después, con el tiempo, conozco a Sandra, mi actual esposa. Con ella tuvimos una hija y el más chico, que tiene 26 años, es mi quinto hijo. Esa es mi historia familiar, con seis nietos que me alegran la vida, pero como decía Cafiero, que tenía 33 nietos: “también es lindo cuando se van” (risas). Permanentemente están acá. Los chicos vienen seguido a ver los partidos de Boca.

— ¿Alguno de tus hijos te siguió en política?

—Manuel es el que ha quedado más vinculado a la política. Me acompañó en el Senado y en la Cámara de Diputados. Él ha seguido acá en Maipú, vinculándose con algunas actividades y acompañando la gestión. Los demás no se engancharon mucho con la política pero siempre me acompañaron en cada desafío.

— ¿Sos muy creyente?

—Sí, totalmente. Somos de ir a la iglesia. Mi señora estuvo hasta hace unos años atrás dando catequesis. Estamos bastante cerca de la comunidad religiosa y somos muy creyentes.

SUS RECUERDOS CON EL PULGA

— Vamos a tu juventud, ¿cómo te acercaste al peronismo y cómo fue la militancia compartida con el Pulga?

—Mi papá era trabajador en la zona alcoholera; estaba la sidrera Tunuyán en Gutiérrez. Él trabajó ahí casi 40 años. Era un militante peronista más allegado a lo gremial, era delegado en esa fábrica. Así que nosotros, desde chicos, con el Ale vivíamos su amor por Evita y por Perón. De alguna manera eso fue calando en nosotros: veíamos a un hombre humilde y trabajador reconocer en esas dos figuras todas las conquistas sociales que se habían logrado.

Después mi papá empezó a trabajar como sodero y, de a poquito, fue armando una sodería como un segundo trabajo. Con el Ale éramos muy jovencitos y empezamos a trabajar ahí. Lo acompañábamos repartiendo sifones y eso también fue algo que nos permitió recorrer mucho el departamento. Todavía me encuentro con algunos vecinos, ya mayores, que recuerdan aquellos tiempos cuando con el Ale íbamos repartiendo la soda.

Mi papá era un hombre muy sencillo, muy conocido en el departamento, y creo que todas esas cosas también fueron ayudando a construir este camino. Después ingresamos a la Juventud Peronista en Maipú y tuve la oportunidad de ser concejal con 22 años, en 1983.

— ¿Cómo has llevado estos años sin tu hermano?

—Es extrañarlo por partida doble. Como familiar, fue mi único hermano. Lo extraño mucho por ese lado y también lo extraño desde la política. Para mí, la partida del Ale fue un antes y un después. Hemos compartido casi 40 años de gobierno peronista en Maipú y lo hemos hecho juntos. Fue mi secretario de Gobierno durante los tres mandatos míos, así que había un vínculo, más allá de las diferencias que teníamos en cuanto a personalidades totalmente distintas.

Y él, como intendente, hizo una gestión impresionante. Marcó un rumbo en hacerse cargo de cosas que la Provincia no soluciona. Fue un gran intendente, si es que no fue el mejor de todos nosotros.

Adolfo Bermejo: "Estamos palo a palo en la interna" Los Bermejo juntos. Alejandro sufrió un ACV el 1 de mayo de 2023 y permaneció en terapia intensiva hasta el 17 de ese mes, que lamentablemente perdió la vida. Tenía 60 años y por ese entonces era senador provincial. Fue intendente de Maipú durante los años 2010 a 2019. Archivo Los Andes

— ¿Cómo tomó la familia el reconocimiento de que una escuela lleve su nombre?

—Muy bien. No sé si él hubiera querido. Creo que, si le hubiéramos preguntado, nos hubiera retado a todos. “Déjense de romper las bolas, pónganle otro nombre”, nos hubiera dicho (risas). Pero fue algo muy lindo porque surgió de la misma comunidad. La gente empezó con esa idea de construir ese colegio y no sé si en el país hay otro municipio que haya construido una escuela de este nivel.

La idea fue del Ale. Él le comenta a Matías que se involucre más de lo que estábamos haciendo, porque construimos el CESIT en su momento y Maipú siempre estuvo muy comprometido con la educación. Después se concreta la escuela y la misma comunidad es la que junta firmas y pide que lleve su nombre. Por supuesto, lo vivimos con mucho orgullo y emoción.

— ¿Era un personaje desfachatado, no?

—Sí, inclusive con la esposa. Me acuerdo que Cecilia siempre trataba de que estuviera con el saco. Es más, cuando hacemos el homenaje en la inauguración vemos un cuadro del Ale con camisa y saco, y Cecilia dice: “Parece mentira verlo con saco”.

— Me comentaron una anécdota de que lo encontraron atendiendo un minimarket del hijo porque él no podía ir un domingo… Él siendo intendente, ¿tenía esas cosas?

—Sí, tenía esas cosas. Cuando le pasa lo que le pasa, el día anterior habíamos ganado las elecciones en Maipú para intendente. Al otro día vamos a la Legislatura a escuchar el mensaje del gobernador. Lo paso a buscar, cosa que nunca había pasado porque nunca habíamos ido juntos a esa asamblea. Y ese día, por algo, tuvimos que ir juntos.

Me acuerdo que lo paso a buscar y me dice: “Tengo que venir a hacer un asado enseguida, así que a las 11 nos vamos a tener que volver”. Y le dije: “Pero empieza a las 10, ¿cómo nos vamos a ir a las 11?”. Y me dice: “No sé, vos tráeme a esa hora que tengo que hacer un asado”.

Adolfo Bermejo 9 Adolfo Bermejo recuerda con una sonrisa a su hermano Alejandro. Marcelo Álvarez / Los Andes

SU VÍNCULO CON EL CHUECO MAZZÓN

— ¿Quién fue el Chueco Mazzón para vos?

—El Chueco Mazzón fue un maestro verdaderamente. Una persona muy especial y un dirigente político que hacía un culto de la amistad y del diálogo. Él hacía política desde los afectos. A él lo querían no solamente en el peronismo; él tenía amigos en todos los partidos políticos. Inclusive en gobiernos radicales en Mendoza, algunos nos llamaban para pedirnos que el Chueco ayudara en alguna gestión.

Pertenecíamos al sector azul del peronismo en Mendoza, pero el Chueco nunca impuso un candidato propio por sobre los demás, sino que consensuaba y veía quién era el que mejor podía jugar en ese momento y acompañaba, como pasó con Jaque o con Paco Pérez, y tiempo atrás con Gabrielli, Lafalla y Bordón. Para mí es una figura irreemplazable, hoy no encuentro ninguna figura política de la órbita nacional o provincial que pueda ocupar ese rol con tanta naturalidad y autenticidad.

—Vos mantenés el diálogo con distintos sectores del peronismo. Colaborás con Stevanato, pero también sos amigo de Anabel Fernández Sagasti y Lucas Ilardo…

—Tengo vínculos con todos. Yo agradezco a Lucas que me haya invitado el otro día al juramento con su familia. Estaban su esposa, su madre, su nena y yo acompañándolo. También acompañé a Matías Montes, diputado de Maipú. Pero sí, el vínculo con todos los sectores lo he tenido siempre y he tratado de tomar esto del Chueco, de los afectos y el cariño.

Pero, aparte, tengo grandes amigos en otros partidos como Juan Carlos Jaliff, con quien cada vez que juega Boca empezamos a escribirnos y ver cómo nos va. Con Julio Cobos hace poquito nos tomamos un café. Esos vínculos políticos los hemos llevado bien. Con De Marchi y tantos más también.

Adolfo Bermejo (6) Adolfo Bermejo nombra a sus amigos por fuera del peronismo: Julio Cobos, Juan Carlos Jaliff y Omar De Marchi son algunos. Marcelo Álvarez / Los Andes

—Cobos te mencionó como uno de sus amigos en una entrevista anterior de Los Andes…

—Con Julio, siendo gobernador radical y yo intendente peronista, pudimos hacer un montón de cosas. Y de eso hablábamos el otro día, justamente. Hoy es todo condicionado: “sí te doy, vení acá; si no, no”. Nosotros pudimos construir rutas y entregar viviendas. Fue una convivencia sana y, más allá de donde esté cada uno, está la gente y uno tiene que entender que no podemos ser tan egoístas de negarnos cosas cuando nos piden soluciones.

LA GESTIÓN DE MAIPÚ Y SU CANDIDATO

—Decías que compartís mucho con la gestión de Matías Stevanato, incluso se los ha visto cerca con el Chiqui García en varias oportunidades

—Sí, totalmente. Creo que una de las virtudes que ha tenido el peronismo maipucino es lograr una continuidad y que cada uno le aporte su impronta. Hoy Maipú tiene a un intendente que es de los más exitosos de la provincia y con un reconocimiento nacional muy importante. Creo que el perfil de Matías y la proyección que brinda a futuro, al menos a mí como militante peronista, me reconforta y me da esperanza y expectativa de que podamos recuperar la provincia. Por supuesto que hay que trabajar mucho sobre esto para convocar a todos los sectores. Pero creo que en su figura tenemos una posibilidad importante de que un maipucino pueda gobernar la provincia el día de mañana.

—Me estás diciendo que Stevanato es tu candidato..

—Sí, sí, totalmente. Por supuesto que reconozco a Emir (Félix), Flor Destéfanis y Anabel (Fernández Sagasti), por mencionar a algunos. Hay muchas figuras importantes dentro del peronismo mendocino que tranquilamente podrían jugar ese rol también. Pero, por supuesto, mi mirada está muy atenta a Maipú y yo veo que desde acá siempre intentamos y nunca llegamos. Exportar el modelo de gestión maipucina a Mendoza es el sueño de todos nosotros, y me parece que en esta oportunidad con Matías podemos lograrlo.

Adolfo Bermejo (8) Adolfo Bermejo se la juega por Matías Stevanato como candidato a gobernador en 2027. Marcelo Álvarez / Los Andes

—En la elección de 2015 estuviste cerca

—Estuvimos cerca de los 40 puntos y Cornejo sacó 45%. Con la dificultad de que el peronismo en ese momento estuvo solo, no pudo armar frente con otros partidos. En ese momento el PD jugó con Cornejo y parte de la izquierda también. Inclusive Massa en ese momento acompañó. Así que estuvimos, la verdad, bastante cerquita y, bueno, fue una pena.

— ¿Fue una espina personal?

—Totalmente, porque teníamos equipo conformado y sabíamos la responsabilidad que significaba gobernar la provincia. Y, bueno, fue lo que quedó pendiente. Pero las cosas son como tienen que ser y llegado el momento hay que saber correrse y alentar a que vienen detrás.

- ¿Te podemos ver en alguna boleta en 2027?

—No, hay demasiados cuadros políticos profesionales, bien formados, detrás de nosotros. No hay necesidad de que volvamos nosotros o, por lo menos, yo. Detrás del intendente está su equipo y un puñado de jóvenes que vienen haciendo carrera. Lo mismo se repite en cada rincón de la provincia. El peronismo tiene una gran oportunidad para 2027. Va a depender mucho de la generosidad de la dirigencia de saber convocar a la militancia y, a partir de ahí, convocar a otros sectores de la comunidad.

Y lo otro es concretar un plan de gobierno. No podemos decirle a la gente, como en la campaña pasada, “pongámosle un freno a Milei”. ¿Cómo vamos a hacer mejor las cosas? Esto es lo que me parece que los mendocinos van a esperar de nosotros. Este es el desafío del peronismo hacia adelante. Quedarnos en el rezongo y la queja no alcanza.

Adolfo Bermejo (2) Adolfo Bermejo llama al peronismo a construir un plan de gobierno para Mendoza Marcelo Álvarez / Los Andes

PING PONG FINAL

-¿Comida favorita?

-El asado

-¿Película favorita?

-Troya y la Pasión de Cristo

-¿Último libro que leíste?

-Educar para sentir, de Pilar Sordo

-¿Equipo de fútbol?

-Boca Juniors

-¿En Maipú sos de algún equipo?

-Gutiérrez, bien gutierrino

-Si tenés que elegir: ¿Boca gana la séptima Libertadores o Matías Stevanato gobernador?

-Uh, qué difícil... Matías Stevanato gobernador. Para Boca hay tiempo, siempre vamos a ganar (risas)