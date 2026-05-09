Cornejo en la Fiesta de la Ganadería: estos son los anuncios sobre crédito, energía e infraestructura

Durante su discurso en el almuerzo oficial de la Fiesta Nacional de la Ganadería de Zonas Áridas , el gobernador Alfredo Cornej o realizó una serie de anuncios vinculados al financiamiento productivo, infraestructura energética y promoción de inversiones para el sur mendocino.

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El mensaje se extendió durante cerca de 45 minutos y estuvo marcado por un tono orientado al desarrollo económico y la articulación entre el Estado y el sector privado.

Uno de los principales anuncios fue la creación de una nueva Dirección de Financiamiento Productivo, que funcionará bajo la órbita conjunta de los ministerios de Producción y Hacienda y Finanzas.

Según explicó el mandatario, la intención es reordenar las herramientas financieras existentes para subsidiar tasas, ampliar fondos de garantía y facilitar el acceso al crédito para productores y empresas.

El gobernador Alfredo Cornejo en el almuerzo oficial de la Fiesta Nacional de la Ganadería.

En ese marco, sostuvo que el objetivo del Estado no debe ser reemplazar al sistema financiero, sino generar condiciones para que el financiamiento llegue al sector productivo en mejores condiciones.

Cornejo también confirmó que se impulsará una agenda local de desarrollo con beneficios fiscales para nuevas inversiones, incluyendo exenciones por diez años y esquemas de subsidio de tasas compartidos entre la Provincia y el municipio.

Además, destacó la presencia de Cuyo Aval en el predio ganadero con líneas especiales de negociación de cheques gestionadas junto al Consejo Federal de Inversiones (CFI), destinadas a agilizar financiamiento para productores durante las operaciones comerciales de la feria.

En materia energética, otro de los anuncios importantes estuvo relacionado con la línea de 132 KV que unirá Nihuil IV con General Alvear.

El gobernador señaló que la obra ya cuenta con el Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública del ENRE y que los pliegos licitatorios están terminados. El proyecto apunta a cerrar el anillado energético del sur provincial y mejorar la capacidad de abastecimiento eléctrico para hogares, industrias y futuras inversiones productivas.

La apuesta al crecimiento ganadero

El tramo más extenso del discurso estuvo dedicado a la situación de la ganadería y al potencial de crecimiento del sector en Mendoza. Cornejo sostuvo que existe una “oportunidad histórica” para expandir la actividad a partir del crecimiento sostenido de la demanda mundial de proteína animal y de la apertura de mercados internacionales para la carne argentina, entre ellos Estados Unidos, Japón y la Unión Europea.

En ese contexto, el mandatario repasó distintos programas impulsados por el Gobierno provincial para fortalecer la producción ganadera.

Entre ellos mencionó el programa de destete precoz, que según indicó podría generar mejoras de hasta un 30% en los índices de preñez, con una inversión cercana a los mil millones de pesos durante este año.

También destacó el Plan Cepo, orientado al manejo sanitario y seguro del rodeo, y el funcionamiento del Corral del Estado como herramienta logística para el sector.

Alfredo Cornejo en la Fiesta de la Ganadería 1 El goberndor, Alfredo Cornejo en el almuerzo oficial en la Fiesta Nacional de la Ganadería. Foto: Marcelo Álvarez / Los Andes.

Otro de los ejes que resaltó fue la preservación de la trashumancia. En ese sentido, detalló trabajos de relevamiento sobre más de 775 kilómetros de rutas ganaderas y la reconstrucción de puentes en zonas de altura.

Además, aseguró que el Documento Único de Traslado ya permitió simplificar el movimiento de más de 112 mil animales en la provincia.

Dentro de ese capítulo, uno de los momentos que generó mayor reacción entre el público fue la referencia a los acueductos ganaderos.

Cornejo recordó conversaciones mantenidas años atrás con productores de General Alvear sobre la necesidad de mejorar el acceso al agua en campos del secano y puso como ejemplo la concreción de los acueductos Bowen–Canalejas y Montecomán–La Horqueta.

La mención a esta última obra provocó uno de los aplausos más notorios de una jornada caracterizada por reacciones moderadas y medidas por parte del auditorio.

Además, el gobernador vinculó el desarrollo ganadero con la posibilidad de expandir la frontera productiva hacia el oeste mendocino en caso de avanzar una reducción de retenciones a nivel nacional.

Allí planteó que departamentos como General Alvear, San Rafael, San Martín, Santa Rosa y La Paz cuentan con condiciones para ampliar la producción mediante incorporación de tecnología, eficiencia hídrica y mejoras energéticas.

Obras, infraestructura y desarrollo para el sur mendocino

En otro tramo del discurso, Cornejo realizó un amplio repaso de las obras de infraestructura ejecutadas y proyectadas para General Alvear y el sur provincial.

Allí afirmó que el departamento fue una prioridad durante su gestión y señaló que la Provincia consolidó inversiones superiores a los 43.500 millones de pesos a través de 19 intervenciones estratégicas.

Entre las obras mencionadas aparecieron las rutas provinciales 171 y 153, presentadas como parte de un corredor productivo de 180 kilómetros que conecta el Este con el Sur mendocino.

También destacó avances en pavimentación urbana, urbanización de barrios y la remodelación de la Avenida Alvear, que definió como uno de los futuros centros comerciales a cielo abierto más importantes de la provincia.

En materia sanitaria, el mandatario resaltó la ampliación de la planta de tratamiento de líquidos cloacales de General Alvear y las obras en el Hospital Enfermeros Argentinos.

Sobre este último punto, hizo foco en la construcción del nuevo Servicio de Salud Mental, que contará con 14 camas, consultorios y espacios terapéuticos integrados al entorno natural. Según precisó, la inversión supera los 2.200 millones de pesos.

El discurso también incluyó referencias a inversiones en educación y conectividad. Cornejo mencionó el avance de la segunda etapa de UGACOOP, la construcción del Jardín Sonrisas del Atuel y la instalación de antenas satelitales para zonas productivas del secano.

En el tramo final, el gobernador defendió el orden fiscal de Mendoza y sostuvo que la Provincia mantiene una política de reducción de impuestos distorsivos y de sostenimiento de la tasa cero para la producción primaria.

Además, vinculó el equilibrio de las cuentas públicas con la posibilidad de sostener niveles elevados de inversión pública en un contexto económico nacional complejo.

Sobre el cierre, afirmó que “no hay Mendoza grande sin General Alvear creciendo” y ratificó el acompañamiento del Gobierno provincial al sector privado y productivo