Paella Radical: la apuesta que "ganó" Cornejo, el pedido de unidad y las señales hacia el 2027

El salón de eventos del club Ferrocarril Oeste de General Alvear fue sede este viernes de la tradicional paella organizada por la Unión Cívica Radical alvearense. En su edición número 25, cerca de 700 dirigentes y militantes radicales de distintos puntos de Mendoza participaron del encuentro que funciona como antesala política del almuerzo oficial de la Fiesta Nacional de la Ganadería de Zonas Áridas .

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El evento tuvo como principal orador al gobernador Alfredo Cornejo , quien realizó un extenso balance de gestión y dejó definiciones sobre el escenario político de cara al 2027.

En su discurso defendió la continuidad del modelo de gobierno de Cambia Mendoza, ratificó la intención de sostener la alianza con La Libertad Avanza y envió señales internas hacia los dirigentes del oficialismo que aparecen mencionados como posibles sucesores dentro del radicalismo mendocino.

Cerca de 700 dirigentes y militantes del radicalimos de Mendoza estuvieron presente en la edición 25 de la Paella Radical.

Entre los asistentes estuvieron la vicegobernadora Hebe Casado , la diputada provincial Sol Salinas y el intendente de San Carlos, Alejandro Morillas , actualmente aliado al oficialismo provincial.

Entre las ausencias se destacó la del diputado nacional Luis Petri, quien se encontraba en General Alvear pero no participó de la actividad tras su alejamiento de la estructura orgánica del radicalismo y su incorporación a La Libertad Avanza. De todos modos, dirigentes vinculados a su sector interno sí estuvieron presentes.

Tampoco asistieron los intendentes Marcos Calvente (Guaymallén), Francisco Lo Presti (Las Heras) y Mario Abed (Junín). A nivel de gabinete provincial, estuvieron ausentes la ministra de Ambiente y Energía, Jimena Latorre y el titular de la cartera de Gobierno, Natalio Mema.

Hebe Casado en la Paella Radical La vicegobernadora, Hebe Casado, en la paella que organiza la UCR de General Alvear. Marcelo Álvarez / Los Andes.

La apuesta ganada de Cornejo

Uno de los momentos distendidos del discurso se produjo cuando Cornejo reveló una apuesta que realizó con el intendente alvearense Alejandro Molero tras un partido de pádel jugado horas antes del acto.

“Molero está tan entusiasmado con la gestión que nos fuimos a jugar al pádel recién. Hizo una apuesta que era por cinco cuadras de asfalto y perdió el primero 6-4 y el segundo 6-3”, relató el mandatario entre risas.

Cornejo aseguró que la obra “no se va a pagar en San Rafael ni en Lavalle” sino en General Alvear y vinculó la anécdota con la idea de gestión que atravesó gran parte de su discurso.

“Eso pasa por dos motivos: por picudo primero y, en segundo lugar, por gestión, gestión y gestión”, exclamó entre risas el mandatario.

El pedido de continuidad

En el tramo más político de su mensaje, Cornejo planteó la necesidad de darle continuidad al esquema de gobierno construido por Cambia Mendoza desde 2015 y sostuvo que el oficialismo provincial cuenta con dirigentes preparados para continuar el proyecto.

“Mendoza tiene la necesidad de continuidad de este modelo, de este programa y de este equipo”, expresó el gobernador ante la dirigencia radical reunida en General Alvear.

En esa línea, Cornejo defendió la alianza electoral y política con La Libertad Avanza y pidió preservar la unidad interna del radicalismo. “Mantener la alianza Cambia Mendoza-La Libertad Avanza construyéndola como lo vinimos haciendo en el 2025 y en el 2026”, sostuvo.

Alfredo Cornejo en la Paella Radical El gobernado, Alfredo Cornejo, en la paella que organiza la UCR de General Alvear. Marcelo Álvarez / Los Andes.

El mandatario vinculó esa continuidad política con un modelo de gestión enfocado en el desarrollo económico y en la consolidación de áreas estratégicas para la provincia. Allí mencionó proyectos vinculados al petróleo no convencional, la recuperación del petróleo convencional, el desarrollo de la minería y el crecimiento de la ganadería mendocina.

“Si tenemos vocación de seguir gobernando Mendoza con gente de nuestro equipo y de nuestra alianza es porque tenemos una perspectiva de crecimiento económico dentro de los instrumentos que la provincia puede brindar”, señaló.

Además, remarcó que Mendoza “está sentando las bases” para una nueva etapa de crecimiento mediante inversiones en infraestructura hídrica, sanitaria, energética, educativa y vial.

“Mendoza está para dar un salto de calidad porque tiene su gente, porque tiene con qué y porque tiene al radicalismo de Mendoza con el mejor equipo y con sus aliados para gobernar por muchos años más”, afirmó.

El mensaje a los aspirantes al sillón de San Martín

Cornejo también buscó enviar una señal interna hacia la dirigencia oficialista al insistir en que los logros de gestión no son individuales sino producto de procesos políticos sostenidos en el tiempo.

“Yo sé que hay aspiraciones personales y la verdad que tenemos dirigentes de lujo”, expresó antes de destacar el trabajo de varios funcionarios e intendentes del oficialismo.

Uno de los dirigentes mencionados fue el ministro de Educación, Tadeo García Zalazar. “Está haciendo un gran trabajo, pero es resultado de un proceso, de cambios que se dan con tiempo y que requieren continuidad”, sostuvo.

Tadeo García Zalazar en la Paella Radical El ministro de Eduación, Cultura, Infancias y DGE, Tadeo García Zalazar. Marcelo Álvarez / Los Andes.

También destacó al intendente capitalino Ulpiano Suarez, de quien remarcó su experiencia de gestión y su recorrido dentro del oficialismo provincial. “Nacido y criado en la gestión pública”, lo definió.

Las referencias fueron interpretadas dentro del radicalismo como señales hacia el escenario sucesorio de 2027 y hacia los dirigentes que aparecen posicionados dentro de Cambia Mendoza para disputar la gobernación.

En otro tramo del discurso, Cornejo llamó a evitar discusiones internas que puedan debilitar al oficialismo. “El foco del radicalismo no debe perderse en competencias internas que no contribuyen al objetivo general de mejorar la calidad de gestión”, afirmó.

Ulpiano Suarez en la Pella Radical El intendente de Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez. Marcelo Álvarez / Los Andes.

Molero y el pedido a la conducción política

Por su parte, el intendente Alejandro Molero reivindicó el proceso político iniciado por el radicalismo mendocino desde 2015 y destacó la formación de nuevos dirigentes dentro del oficialismo provincial.

“El radicalismo de Mendoza tiene cuatro o cinco dirigentes que gracias a este proceso de gobierno se han formado en gestión, saben gobernar y saben gestionar”, expresó.

El jefe comunal sureño sostuvo que el radicalismo logró reconstruir la provincia luego de los gobiernos justicialistas y aseguró que Mendoza pasó a convertirse en “un faro nacional de referencia” por su modelo de administración.

En uno de los pasajes más políticos de su intervención, el intendente alvearense planteó que para conducir la provincia no alcanza solamente con la intención personal de competir electoralmente.

“No solamente hay que tener ganas de ser gobernador, hay que querer ser gobernador”, expresó ante los dirigentes radicales presentes.

Alejandro Molero en la Paella Radical El intendente de General Alvear, Alejandro Molero. Marcelo Álvarez / Los Andes.

Luego profundizó esa definición y sostuvo que quien aspire a conducir Mendoza debe hacerlo “con pasión, con una fuerte convicción, con vocación de servicio y abrazando a todos los radicales de la provincia”.

Molero también llamó a recuperar “la mística militante” del radicalismo mendocino y pidió fortalecer la presencia partidaria en clubes, sindicatos, colegios profesionales y distintos espacios sociales de la provincia.

Lombardi defendió el modelo de Cambia Mendoza

El presidente de la UCR mendocina y titular de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi, también tomó la palabra y realizó un balance de las gestiones radicales en la provincia.

“Esta provincia cambió a partir de la llegada de Cambia Mendoza y del radicalismo al gobierno”, afirmó.

Lombardi cuestionó las gestiones peronistas anteriores al 2015 y aseguró que el oficialismo provincial logró ordenar las cuentas públicas y avanzar en áreas como educación y seguridad.

Andrés Lombardi en la Paella Radical El presidente de la Unión Cívica Radical, Andrés Lombardi. Marcelo Álvarez / Los Andes.

Además, destacó las transformaciones impulsadas por la Dirección General de Escuelas y el trabajo realizado por García Zalazar en materia educativa. “Estamos incorporando tecnología y modificando la currícula”, señaló.

Finalmente, llamó a fortalecer la estructura partidaria y aseguró que el radicalismo mendocino “va a seguir gobernando la provincia” si mantiene la unidad política y el trabajo conjunto dentro de Cambia Mendoza.