Encuesta nacional: el "descenso" de Cornejo y el intendente de Mendoza que recuperó la punta

La encuestadora CB Global Data publicó una nueva medición sobre la imagen de gobernadores e intendentes de capitales y principales ciudades del país. El relevamiento dejó un saldo negativo para el gobernador Alfredo Cornejo , quien cayó al ranking de los mandatarios provinciales con peor imagen .

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A nivel intendentes, Matías Stevanato (Maipú) logró una repuntada y volvió a ubicarse en la cima del ranking luego de un mes . En tanto, Ulpiano Suarez (Ciudad de Mendoza) registró una caída en su imagen que lo hizo retroceder dos posiciones.

Ya en el análisis, Cornejo en abril había quedado al borde de ingresar al grupo de los “ocho peores gobernadores”, al ubicarse en el puesto 16. Sin embargo, un mes después concretó su descenso a esa categoría, al caer al puesto 17.

El relevamiento, dirigido por el analista Cristian Buttié , se realizó entre el 1 y el 4 de mayo y abarcó las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En el caso de los gobernadores, la imagen se midió a partir de cuatro categorías: muy buena, buena, mala y muy mala.

El mismo esquema se aplicó a los intendentes de capitales y principales municipios del país. Mendoza presenta la particularidad de ser la única provincia con dos jefes comunales incluidos en la encuesta.

El descenso de Cornejo

En el segmento de gobernadores, Cornejo continúa en caída y, por cuarto mes consecutivo, registró una baja en su nivel de imagen positiva. El mandatario provincial retrocedió posiciones e ingresó en el grupo de los “ocho peores”.

En mayo, el dirigente radical pasó del puesto 16 al 17. Este descenso se da en un contexto en el que su imagen positiva ya se ubica por debajo del 50%: pasó del 49% en abril al 48,5%. Este indicador se compone de un 16,9% de opiniones “muy buenas” y un 31,6% de “buenas”.

En paralelo, la imagen negativa mostró un incremento de poco más de un punto: pasó del 47,1% en abril al 48,2% (17,9% “muy mala” y 30,3% “mala”). La muestra en Mendoza fue de 1.104 casos.

Imagen de Alfedo Cornejo mayo 2026 - CB Consultora

Además de Cornejo, el grupo de mandatarios con peor imagen en mayo quedó conformado por Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Gildo Insfrán (Formosa), Jorge Macri (CABA), Leandro Zdero (Chaco), Axel Kicillof (Buenos Aires), Ricardo Quintela (La Rioja) y, en último lugar, Alberto Weretilneck (Río Negro).

Los tres gobernadores mejor valorados del mes por sus comprovincianos son Rolando Figueroa (Neuquén), quien encabeza el ranking con un 56,1% de imagen positiva; seguido por Claudio Poggi (San Luis), con 55,7%; y Osvaldo Jaldo (Tucumán), con 55,1%.

En el otro extremo, los gobernadores peor calificados de mayo de 2026 son Alberto Weretilneck (Río Negro), con un 41,8% de imagen positiva; Ricardo Quintela (La Rioja), con 42,5%; y Axel Kicillof (Buenos Aires), con 43,1%.

En cuanto a las variaciones respecto de la medición anterior, el gobernador que registró el mayor crecimiento en su imagen positiva fue Gustavo Melella (Tierra del Fuego), con una suba de 2,3 puntos. Por el contrario, la mayor caída del mes correspondió a Leandro Zdero (Chaco), con una disminución de 2,7 puntos.

Ranking de gobernadores de mayo 2026 - CB Consultora

Stevanato recuperó la punta

En la categoría de intendentes también se registraron movimientos que involucran a dirigentes mendocinos. La principal novedad es que Matías Stevanato pasó, en un mes, de la sexta posición a volver a ubicarse en la cima del ranking.

El dirigente peronista ya había encabezado este ranking durante febrero y marzo de este año. Recuperó el primer lugar luego de incrementar casi 2,5 puntos su imagen positiva, que pasó del 57,5% al 59,6%.

Sobre un total de 570 casos relevados, el 27,3% calificó su gestión como “muy buena” y el 32,3% como “buena”. En tanto, la imagen negativa alcanzó el 37,6% (18,3% “muy mala” y 19,3% “mala”).

Imagen Matías Stevanato mayo 2026 - CB Consultora

Por su parte, el intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, registró una baja de 0,6 puntos en su imagen positiva, lo que lo llevó a descender del cuarto al sexto puesto. Su valoración en mayo fue del 57,4%, a partir de 563 casos relevados: el 31,5% evaluó su gestión como “muy buena” y el 25,9% como “buena”.

La imagen negativa de Suarez fue del 37,1%, mientras que el 5,5% no emitió opinión. Cabe recordar que el jefe comunal llegó a liderar este ranking en noviembre del año pasado, cuando alcanzó el 60,2% de imagen positiva.

Imagen de Ulpiano Suarez mayo de 2026 - CB Consultora

Los tres intendentes mejor valorados del mes por sus vecinos son Matías Stevanato (Maipú), con 59,6%; Leonardo Stelatto (Posadas), con 59,1%; y Jorge Jofré (Formosa Capital), con 58,7%.

En el otro extremo, los intendentes peor calificados de mayo de 2026 son Armando Molina (La Rioja Capital), con 33,6% de imagen positiva; Julio Alak (La Plata), con 34,1%; y Raúl Jorge (San Salvador de Jujuy), con 34,8%.

En cuanto a las variaciones, la intendenta que registró el mayor crecimiento en su imagen positiva fue Norma Fuentes (Santiago del Estero Capital), con una suba de 2,6 puntos. Por el contrario, la mayor caída del mes correspondió a Armando Molina (La Rioja Capital), con una baja de 4,7 puntos.

Ranking de intendentes mayo 2026 - CB Consultora

El informe