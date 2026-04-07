Encuesta nacional: el lugar incómodo que ocupó Cornejo y qué intendente mendocino fue destronado de la cima

La encuestadora CB Global Data publicó una nueva medición sobre la imagen de gobernadores e intendentes de capitales y principales ciudades del país. El relevamiento dejó un saldo negativo para el gobernador Alfredo Cornejo como para el intendentes Matías Stevanato (Maipú). En tanto, Ulpiano Suarez (Ciudad de Mendoza) tuvo un leve repunte.

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En el segmento de gobernadores, Cornejo registró una nueva caída tanto en su imagen positiva como en el ranking y pasó del puesto 14 al 16 , quedando al borde de ingresar en el grupo de los mandatarios peor valorados.

Algo similar ocurrió con el jefe comunal de Maipú, Matías Stevanato, quien fue desplazado del primer lugar de la categoría tras dos meses consecutivos en la cima . La caída fue pronunciada: en apenas un mes descendió cinco posiciones. En tanto, Ulpiano Suarez mostró una leve mejora y escaló dos puestos.

El relevamiento, dirigido por el analista Cristian Buttié , se realizó entre el 1 y el 4 de abril y abarcó las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En el caso de los gobernadores, la imagen se midió a partir de cuatro categorías: muy buena, buena, mala y muy mala.

El mismo esquema se aplicó a los intendentes de capitales y principales municipios del país. Mendoza presenta la particularidad de ser la única provincia con dos jefes comunales incluidos en la encuesta .

Cornejo, al borde de los peores

En el segmento de gobernadores, Cornejo continúa en caída y, por tercer mes consecutivo, registró una baja en su nivel de imagen positiva. El mandatario provincial retrocedió posiciones y quedó al borde de ingresar en la categoría de los “ocho peores”.

En abril, el dirigente radical pasó del puesto 14 al 16. Este descenso se da en un contexto en el que su imagen positiva ya se ubica por debajo del 50%: registró un 49%, compuesto por un 18,5% de opiniones “muy buenas” y un 30,5% de “buenas”.

En paralelo, la imagen negativa mostró un leve incremento de casi un punto: pasó del 46,3% en marzo al 47,1% (17,6% “muy mala” y 29,5% “mala”). La muestra en Mendoza fue de 1.122 casos.

Imagen Cornejo - CB Abril 2026

Si bien la consultora lo mantiene dentro del grupo denominado “los ocho gobernadores del medio”, una franja que agrupa a mandatarios con niveles intermedios de aprobación, el dirigente mendocino se ubica al límite inferior de ese segmento.

Por encima de Cornejo, dentro de ese grupo, se encuentran Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Claudio Vidal (Santa Cruz), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Sergio Ziliotto (La Pampa), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Raúl Jalil (Catamarca).

Los tres gobernadores mejor valorados de este mes por sus comprovincianos son Hugo Passalacqua (Misiones), con un 55,8% de imagen positiva; seguido por Claudio Poggi (San Luis), con 55,3%; y Gustavo Sáenz (Salta), con 55,1%.

En el otro extremo del ranking, los gobernadores peor calificados de abril de 2026 son Ricardo Quintela (La Rioja), con un 42,8% de imagen positiva; seguido por Alberto Weretilneck (Río Negro), con 43,0%; y Axel Kicillof (Provincia de Buenos Aires), con 45,5%.

En cuanto a las variaciones respecto de la medición anterior, el mayor crecimiento en imagen positiva lo registró Gustavo Melella (Tierra del Fuego), con una suba de 2,4 puntos. Por el contrario, la mayor caída correspondió a Carlos Sadir (Jujuy), con una disminución de 4,3 puntos.

Ranking CB DE Gobernadores - abril 2026

El destrono de un intendente mendocino

En la categoría de intendentes también se registraron movimientos que involucran a dirigentes mendocinos. La principal novedad es la caída de Matías Stevanato, quien dejó el primer lugar y descendió hasta la sexta posición, tras haber liderado el ranking durante dos meses consecutivos.

El dirigente peronista sufrió una baja de cuatro puntos en su imagen positiva en esta medición. En abril, su valoración pasó del 61,4% al 57,5%. De los 590 casos relevados, el 27,2% calificó su gestión como “muy buena” y el 30,3% como “buena”. En tanto, la imagen negativa alcanzó el 38,4% (17,7% “muy mala” y 20,7% “mala”).

Imagen Matías Stevanato - CB Abril 2026

Por su parte, el intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, mostró una leve recuperación y subió dos posiciones, al pasar del sexto al cuarto lugar. El dirigente radical se mantuvo en el 58% de imagen positiva: sobre 545 casos, el 32,9% evaluó su gestión como “muy buena” y el 25,1% como “buena”.

La imagen negativa de Suarez fue del 36,6%, mientras que el 5,4% no emitió opinión. Cabe recordar que el jefe comunal supo liderar este ranking en noviembre del año pasado, cuando alcanzó el 60,2% de imagen positiva.

Imagen Ulpiano Suarez - CB Abril 2026

Los tres intendentes mejor valorados de este mes son Jorge Jofré (Formosa Capital), con un 60,4% de imagen positiva; Leonardo Stelatto (Posadas), con 60,2%; y Gustavo Sastre (Puerto Madryn), con 58,6%.

En el otro extremo, los intendentes peor calificados de abril de 2026 son Raúl Jorge (San Salvador de Jujuy), con un 35,9% de imagen positiva; seguido por Julio Alak (La Plata), con 36,0%; y Roy Nikisch (Resistencia), con 36,3%.

En relación con las variaciones respecto de la medición anterior, el mayor crecimiento en imagen positiva lo registró Gustavo Saadi (San Fernando del Valle de Catamarca), con una suba de 3,2 puntos. En contraste, la mayor caída correspondió a Daniel Passerini (Córdoba Capital), con una baja de 4,5 puntos.

Rankink CB Consultora Intendentes - abril 2026

El informe