Ranking de gobernadores e intendentes: cómo quedó Cornejo y qué mendocino lidera la medición

Como todos los meses, la encuestadora CB Consultora publicó su encuesta sobre la imagen de gobernadores e intendentes de capitales y principales ciudades del país. En esta ocasión, la novedad se encuentra en la categoría de jefes comunales, donde Matías Stevanato lidera el ranking por segundo mes consecutivo.

Ranking nacional: cómo le fue a Cornejo y qué intendente mendocino se ubicó en el primer puesto

En el segmento de gobernadores , Alfredo Cornejo registró una caída tanto en su imagen positiva como en el ranking en comparación con el mes anterior, al pasar del puesto 13 al 14 .

Algo similar ocurrió con el intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez , quien descendió de la cuarta a la sexta posición en su categoría.

El relevamiento, dirigido por el analista Cristian Buttié, se realizó entre el 1 y el 5 de marzo y abarcó las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En el caso de los gobernadores, la imagen se midió a partir de cuatro categorías: muy buena, buena, mala y muy mala.

El mismo esquema se aplicó a los intendentes de capitales y principales municipios del país. Mendoza presenta la particularidad de ser la única provincia con dos jefes comunales incluidos en la encuesta.

Retroceso de Cornejo en el ranking

En el segmento de gobernadores, Cornejo retrocedió una posición respecto a febrero y se ubicó en el puesto 14 a nivel nacional. Además, por segundo mes consecutivo el dirigente radical registró una baja en su nivel de imagen positiva.

Según el sondeo, el mandatario comenzó 2026 con un 52,2% de imagen positiva, apenas 0,1 punto menos que en la última medición de 2025. En marzo, Cornejo registró un 51,1%, compuesto por un 18,9% de opiniones “muy buenas” y un 32,2% de “buenas”.

En paralelo, la imagen negativa registró un incremento de tres puntos porcentuales: pasó del 43,3% en febrero al 46,3% en marzo (15,6% “muy mala” y 30,7% “mala”). La muestra en Mendoza fue de 1.119 casos.

Alfredo Cornejo - ranking CB Marzo

La consultora lo mantiene dentro del grupo denominado “los ocho gobernadores del medio”, una franja que agrupa a los mandatarios con niveles intermedios de aprobación. Por debajo del mendocino, dentro de ese segmento, se ubican Sergio Ziliotto (La Pampa) y Leandro Zdero (Chaco).

En la comparación nacional, Cornejo quedó por detrás de los gobernadores Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Rolando Figueroa (Neuquén) y Carlos Sadir (Jujuy).

Dentro de la región de Cuyo, Cornejo fue el gobernador con menor nivel de valoración positiva. El mejor posicionado fue Claudio Poggi (San Luis), quien se ubicó en el primer lugar del ranking con el 58,5% de aprobación. En tanto, Marcelo Orrego (San Juan) se mantuvo entre los primeros lugares con un 58,0% de imagen positiva.

Los tres gobernadores mejor valorados de este mes por sus comprovincianos son Claudio Poggi (San Luis), quien encabeza el ranking con un 58,5% de imagen positiva; seguido por Marcelo Orrego (San Juan), con 58,0%; y en tercer lugar Osvaldo Jaldo (Tucumán), con 56,7% de aprobación.

Ranking gobrenador de Marzo - CB

En el otro extremo del ranking, los gobernadores peor calificados de marzo de 2026 son Gustavo Melella (Tierra del Fuego), quien se ubica en el último lugar con un 43,5% de imagen positiva; seguido por Alberto Weretilneck (Río Negro), con 43,8%; y Axel Kicillof (Provincia de Buenos Aires), con 45,7% de aprobación.

En cuanto a las variaciones respecto de la medición anterior, el gobernador que registró el mayor crecimiento en su imagen positiva fue Claudio Poggi (San Luis), con una suba de 2,3 puntos. Por el contrario, la mayor caída del mes correspondió a Gustavo Melella (Tierra del Fuego), quien presentó una disminución de tres puntos en su nivel de aprobación.

Stevanato lidera por segundo mes consecutivo

En la categoría de intendentes, Matías Stevanato se ubicó por segundo mes consecutivo en el primer lugar del ranking. El jefe comunal de Maipú, que viene de ganar las elecciones municipales del pasado 22 de febrero, aumentó en casi un punto su imagen positiva en esta medición de CB Consultora.

El dirigente peronista pasó del 60,6% de imagen positiva en febrero al 61,4% en marzo. De los 603 casos consultados, el 28,7% tiene una imagen “muy buena” de Stevanato y el 31,9% “buena”. En tanto, la imagen negativa alcanza el 35,3% (15,1% “muy mala” y 20,5% “mala”).

Matías Stevanato - Ranking CB Marzo

Por su parte, el intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, descendió dos puestos al pasar del cuarto al sexto lugar en un mes. El jefe comunal radical registró una leve caída de 0,2 puntos en su imagen positiva, al pasar del 58,3% al 58,1% en marzo.

De los 565 casos relevados, el 31% calificó su gestión como “muy buena” y el 26,2% como “buena”. La imagen negativa alcanzó el 36,2%, mientras que el 5,7% no emitió opinión. Cabe recordar que Suarez supo liderar este ranking en noviembre del año pasado, cuando alcanzó el 60,2% de imagen positiva.

Ulpiano Suarez - ranking Marzo CB

Los tres intendentes mejor valorados de este mes por sus vecinos son Matías Stevanato (Maipú), quien encabeza el ranking con un 61,4% de imagen positiva; seguido por Leonardo Stelatto (Posadas), con 60,5%; y en tercer lugar Jorge Jofré (Formosa Capital), con 59,5% de aprobación.

En el otro extremo del ranking, los intendentes peor calificados de marzo de 2026 son Walter Cortés (Bariloche), quien se ubica en el último lugar con un 36,1% de imagen positiva; seguido por Emiliano Durand (Salta Capital), con 36,8%; y Armando Molina (La Rioja Capital), con 37,5% de aprobación.

Ranking de intendnetes de marzo - CB

En relación con las variaciones respecto de la medición anterior, el intendente que registró el mayor crecimiento en su imagen positiva fue Mariano Gaido (Neuquén Capital), con una suba de 1,7 puntos.

Por el contrario, la mayor caída del mes correspondió a Claudio Polich (Corrientes Capital), quien presentó una disminución de dos puntos en su nivel de aprobación.

El informe completo