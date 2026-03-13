Paritarias: ya son seis los sectores que acordaron aumentos, ¿cuáles restan?

En el marco de las paritarias , los representantes de la Asociación del Personal de Organismos de Control (APOC), que nuclea a los trabajadores de Fiscalía de Estado, Tesorería General y Tribunal de Cuentas , aceptaron este jueves la propuesta salarial del Gobierno provincial prevista para los primeros seis meses de este año.

La oferta consistió en un aumento para marzo del 7% y del 3% para mayo. Los incrementos no son acumulativos y se calculan sobre la base fija de diciembre de 2025.

Así ya son seis los sectores de la Administración Pública que suscribieron el nuevo acuerdo salarial con el Gobierno de Mendoza: SUTE (docentes y celadores), Funcionarios Judiciales, Dirección Provincial de Vialidad, Tribunal de Cuentas, Tesorería General y Fiscalía de Estado.

También, los funcionarios del cuerpo paritario se reunieron con representantes de la Asociación de Trabajadores del Estado ( ATE ), que nuclea a los agentes del sector de licenciados en enfermería, para continuar con las negociaciones paritarias .

Durante la reunión, el Ejecutivo provincial presentó el mismo esquema de incremento salarial para el primer semestre: 7% en marzo y 3% en mayo. Los aumentos no son acumulativos y se calculan sobre la base de diciembre de 2025.

Los representantes gremiales recibieron la propuesta, que será puesta a consideración de las bases, y se comprometieron a brindar una respuesta en el próximo encuentro paritario.

El caso de Ampros

La Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (Ampros) también rechazó la propuesta oficial y pidió formalmente al Gobierno provincial la reapertura de las paritarias del sector.

La secretaria general del gremio, Claudia Iturbe, solicitó que se disponga “la inmediata convocatoria y funcionamiento de la Comisión Negociadora, tal como lo establece la Ley 7.759".

Para el sindicato, el proceso debe desarrollarse respetando los principios de igualdad, transparencia y libertad sindical.