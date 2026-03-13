13 de marzo de 2026 - 08:35

Paritarias: ya son seis los sectores que acordaron aumentos, ¿cuáles restan?

Se sumó este jueves la Asociación del Personal de Organismos de Control (APOC), que nuclea a los trabajadores de Fiscalía de Estado, Tesorería General y Tribunal de Cuentas.

Roberto Macho, secretario general de ATE. El sindicato aún no acuerda con el Gobierno provincial.

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

En el marco de las paritarias, los representantes de la Asociación del Personal de Organismos de Control (APOC), que nuclea a los trabajadores de Fiscalía de Estado, Tesorería General y Tribunal de Cuentas, aceptaron este jueves la propuesta salarial del Gobierno provincial prevista para los primeros seis meses de este año.

La oferta consistió en un aumento para marzo del 7% y del 3% para mayo. Los incrementos no son acumulativos y se calculan sobre la base fija de diciembre de 2025.

Así ya son seis los sectores de la Administración Pública que suscribieron el nuevo acuerdo salarial con el Gobierno de Mendoza: SUTE (docentes y celadores), Funcionarios Judiciales, Dirección Provincial de Vialidad, Tribunal de Cuentas, Tesorería General y Fiscalía de Estado.

Sigue la negociación con sectores de ATE

También, los funcionarios del cuerpo paritario se reunieron con representantes de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que nuclea a los agentes del sector de licenciados en enfermería, para continuar con las negociaciones paritarias.

Durante la reunión, el Ejecutivo provincial presentó el mismo esquema de incremento salarial para el primer semestre: 7% en marzo y 3% en mayo. Los aumentos no son acumulativos y se calculan sobre la base de diciembre de 2025.

Los representantes gremiales recibieron la propuesta, que será puesta a consideración de las bases, y se comprometieron a brindar una respuesta en el próximo encuentro paritario.

El caso de Ampros

La Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (Ampros) también rechazó la propuesta oficial y pidió formalmente al Gobierno provincial la reapertura de las paritarias del sector.

La secretaria general del gremio, Claudia Iturbe, solicitó que se disponga “la inmediata convocatoria y funcionamiento de la Comisión Negociadora, tal como lo establece la Ley 7.759".

Para el sindicato, el proceso debe desarrollarse respetando los principios de igualdad, transparencia y libertad sindical.

