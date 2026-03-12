Un dirigente de la CGT nacional que está en campaña visitó Mendoza y atrajo la atención del PJ

El secretario general de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y secretario adjunto de la Confederación General del Trabajo ( CGT ) , Andrés Rodríguez , visitó este jueves Mendoza para acompañar al titular de la seccional local, Cristian Galdeano , en la inauguración del nuevo edificio del gremio en la capital provincial, en la previa de las elecciones internas que el sindicato realizará el próximo 9 de abril .

El acto contó además con la presencia de dirigentes políticos vinculados al peronismo, entre ellos la intendenta de Santa Rosa, Flor Destéfanis; el senador provincial Mauricio Sat y los diputados provinciales Germán Gómez y Gustavo Perret .

Rodríguez se encuentra recorriendo distintas provincias en el marco de la campaña electoral del sindicato. El dirigente, que conduce UPCN a nivel nacional desde 1990 , irá por un séptimo mandato consecutivo al frente de la organización, acompañado por Fabiola Mosquera como secretaria adjunta por la Lista Azul .

En estas elecciones, tanto a nivel nacional como en Mendoza habrá lista única. En la provincia, la fórmula de la Lista Azul está integrada por Galdeano y Roberto Gómez como secretario adjunto, quienes buscarán la reelección al frente de una seccional que actualmente cuenta con unos 5.200 afiliados.

Andrés Rodríguez - UPCN El secretario general de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y secretario adjunto de la Confederación General del Trabajo (CGT), Andrés Rodríguez. Los Andes / Jorge Yori.

La actividad se realizó en la sede ubicada sobre calle Montecaseros de Ciudad y se dio en el marco de una jornada de reflexión y diálogo institucional organizada por el gremio estatal.

Según informaron desde UPCN, el encuentro buscó analizar la situación del empleo público, fortalecer el federalismo y reafirmar el compromiso con la defensa de los derechos de los trabajadores del Estado.

El mensaje del titular de UPCN a nivel nacional

Durante el acto, Rodríguez destacó el significado institucional de la nueva sede sindical y remarcó el rol de la organización gremial en el actual contexto político y económico.

“Es un orgullo estar inaugurando una obra. Más allá de la belleza del edificio, lo más importante es que acá está presente el corazón de la gente que trabaja buscando soluciones, propuestas e inquietudes”, sostuvo.

El dirigente también llamó a fortalecer la estructura sindical en un escenario que calificó como complejo para los trabajadores. “No hay que bajar los brazos en un momento tan delicado como este; al contrario, hay que tener fuerza y reaccionar. Hay que generar espíritu y mística”, afirmó.

En ese sentido, remarcó que la principal herramienta del gremio es la organización colectiva. “Nosotros disponemos de una sola herramienta para poder combatir: la organización. Esa organización es la que vence al tiempo y se fortalece todos los días con el aporte de cada compañero”, expresó.

Andrés Rodríguez - UPCN 1 El secretario general de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y secretario adjunto de la Confederación General del Trabajo (CGT), Andrés Rodríguez. Los Andes / Jorge Yori.

De cara a las elecciones del 9 de abril, Rodríguez subrayó la importancia de la participación de los afiliados, incluso en un escenario sin competencia interna.

“Todas las compañeras y compañeros afiliados votan la conducción nacional y la de cada provincia. Para nosotros no es un trámite administrativo: encierra una gran concepción de lo que significa la verdadera democracia sindical”, indicó.

Aunque se presentará una sola lista, el titular de UPCN sostuvo que el gremio impulsará igualmente la movilización de los afiliados. “Hay que hacer campaña aunque vayamos con lista única. La campaña no es una ficha o una red social; es ir a hablar con los compañeros de trabajo y persuadirlos de que concurran a votar”, señaló.

Durante su discurso, el dirigente sindical también cuestionó las políticas de los gobiernos de Alfredo Cornejo en la provincia como de Javier Milei a nivel nacional.

“Lamentablemente este gobierno provincial deja mucho que desear en materia de humanismo y de amor a la gente que trabaja, como también el gobierno nacional”, afirmó.

En la misma línea, sostuvo que el país atraviesa un escenario marcado por políticas que, según planteó, afectan el rol del Estado. “Estamos luchando con una ideología cruel que no se preocupa por mantener la salud, la educación y las grandes propuestas que necesita una sociedad con un Estado fuerte”, expresó.

Cristian Galdeano - UPCN Mendoza Cristian Galdeano, secretario General de UPCN Mendoza. Los Andes / Jorge Yori

Por su parte, Galdeano destacó la presencia de dirigentes gremiales y políticos durante el encuentro y llamó a fortalecer la unidad del movimiento sindical. “Cada trabajador necesita contagiarse de estos dirigentes. No importa el sindicato que sea, todos están unidos y lo estamos viendo en todo el país”, afirmó.

El titular de UPCN Mendoza también advirtió sobre la necesidad de reforzar el trabajo conjunto entre organizaciones sindicales. “En Mendoza no nos podemos quedar solos ni dejar que nos sigan aislando. Tenemos que estar más unidos, es la única fórmula que nos va a sacar de todo esto”, sostuvo.