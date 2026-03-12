Victoria Villarruel cumplió lo dicho en Mendoza y denunció penalmente a Luis Petri por acusarla de "golpista"

La Fiesta de la Vendimia 2026 sufrió varios vaivenes en su realización, pero la actividad política no cesó en absoluto y la visita de la vicepresidenta Victoria Villaruel -en ejercicio de la presidencia por el viaje de Javier Milei a Estados Unidos- le dio mayor repercusión nacional este fin de semana.

Villarruel denunció ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal 2, con sede en Comodoro Py , al diputado mendocino por los delitos de" calumnias e injurias " y “atentado contra el orden público” concretamente.

La vicepresidenta visitó la provincia en el marco de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 , y habló sobre el conflicto con Petri en una entrevista con Los Andes.

Primero, sostuvo que se bajó de las peleas por las redes sociales porque son “propias de la casta y de la vieja política”, pero al referirse puntualmente al agravio de “golpista” que le endilgó Petri, la vice no le restó importancia y adelantó que iría a la Justicia.

Victoria Villarruel en Mendoza La vicepresidenta Victoria Villarruel en el Almuerzo de Bodegas de Argentina, durante su visita a Mendoza. Ramiro Gómez / Los Andes

“Es un tema súper serio. Es una acusación muy grave la que él hizo y creo que la debe demostrar. Yo no tengo nada más que decir”, sostuvo y arremetió: “Lo que corresponda lo tendrá que demostrar la persona que lo dijo”.

Por su lado, Petri optó por mantener silencio ante el conflicto desatado con Villarruel. El diputado coincidió en dos eventos en los que participó ella y no hizo menciones al respecto con la prensa.

Ambos estuvieron presentes en el Desayuno de Coviar y el Almuerzo de Bodegas de Argentina, aunque en este último, Petri llegó al espacio Arizu una vez comenzado, y la vicepresidenta se retiró inmediatamente hacia otro evento de productores en Luján de Cuyo .

Petri vs Villarruel: primero en televisón y luego en redes

El diputado nacional lanzó fuertes críticas contra Villarruel en una entrevista con TN, donde analizaron el discurso del presidente Javier Milei en la Asamblea Legislativa del pasado 1 de marzo y particularmente la lapidaria frase sobre aquellos que "sueñan con el sillón de Rivadavia" en el seno interno del Gobierno, en alusión a ella.

El diputado bancó las palabras de Milei y redobló la apuesta. Aseguró que Villarruel “fue funcional a la oposición” en el Senado y que “apostó al fracaso de nuestro Gobierno y se ofreció como una alternativa”.

“No tengo dudas de que abrió el Senado para que la oposición hiciera de las suyas, tratando de quebrar el programa económico”, cuestionó. Y remató: “No ha apoyado al Gobierno, al contrario, ha apostado a su fracaso. Y apostar a su fracaso estando segunda en la línea de sucesión, ¿en qué te transforma?”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/luispetri/status/2028673958099210714?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2028673958099210714%7Ctwgr%5E72a12246ef67f4401b1722f025dfc5ec18975fd6%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.losandes.com.ar%2Fpolitica%2Fpetri-acuso-villarruel-apostar-al-fracaso-del-gobierno-y-ella-lo-llamo-vecina-chusma-n5982505&partner=&hide_thread=false Yo te conozco por golpista https://t.co/K18U4zUzLx — Luis Petri (@luispetri) March 3, 2026

Entonces, la reacción de la vicepresidenta fue a través de su cuenta de X. “A Petri lo conozco por sus cosplays y por los trencitos de la alegría con el presidente Milei”, ironizó primero.

Y luego lo fustigó por su paso como ministro de Defensa: “Y por el vaciamiento del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (Iosfa), y los sueldos más bajos de todas las fuerzas”.

"Dejó a cientos de miles de militares y familias sin atención médica en los confines del país, creo que antes de divagar y comentar cómo una vecina chusma, debería ubicarse y ver cómo afronta judicialmente lo que parecería fue un desfalco de la obra social de los militares y sus familias. Sigo atentamente la causa judicial", lanzó.

Entonces el diputado mendocino replicó en la misma red social con una frase breve y contundente: “Yo te conozco por golpista”. Por esta acusación fue denunciado penalmente por la vicepresidenta ayer.