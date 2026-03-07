Victoria Villarruel con Los Andes: "El pueblo argentino está preocupado por la producción y el empleo"

La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel , dialogó con Los Andes y se refirió a su duro cruce con el diputado nacional Luis Petri . La titular de la Cámara de Senadores no descartó acudir a la Justicia luego de que el legislador mendocino la acusara de ser “ golpista ”. Además, adelantó que no estará presente en el Acto Central de la Fiesta Nacional de la Vendimia, que este año se realizará el domingo.

Tras participar del acto protocolar del tradicional desayuno de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) , Villarruel habló con este medio, antes de continuar con su agenda de actividades en Mendoza. La vicepresidenta participará también del agasajo de Bodegas de Argentina que se realizará en el Espacio Arizu, en Godoy Cruz.

La compañera de fórmula del presidente Javier Milei es la autoridad nacional de mayor rango presente en los actos vendimiales y, al mismo tiempo, una figura que genera atención en medio de las tensiones políticas dentro del oficialismo.

“Estoy muy contenta de estar en Mendoza. Poder estar en la número noventa de las fiestas de la Vendimia siempre es un evento sumamente importante para Cuyo y para la industria vitivinícola”, afirmó. Y agregó: “Poder estar acá como vicepresidenta de la Nación, apoyarlos , darles acompañamiento y difusión de esta fiesta a nivel nacional para mí es muy importante”.

Consultada por s u enfrentamiento con Luis Petri , que se intensificó en redes sociales tras la apertura de sesiones legislativas del pasado domingo, Villarruel buscó restarle centralidad a la disputa política.

Alfredo Cornejo junto con Victoria Villarruel en el desayuno de la Coviar.

“No creo que a la gente le interesen las peleas palaciegas o los comentarios de un diputado a su vicepresidenta. Sinceramente no creo que a nadie le importe eso”, sostuvo.

Lejos de continuar con el conflixto, la vicepresidenta consideró que las preocupaciones de la sociedad pasan por la situación económica y social del país.

“El pueblo argentino está preocupado por la producción, por el empleo, por poder darle de comer a sus hijos, porque la economía mejore y porque la Argentina tenga el lugar que merece en el concierto de naciones”, señaló.

En ese sentido, agregó que las discusiones políticas de ese tipo le parecen “propias de la casta y de la vieja política”. No obstante, la exdiputada nacional de La Libertad Avanza remarcó: “Yo no soy eso, por eso no participo ni me prendo en ninguna discusión”, afirmó.

Victoria Villarruel - Coviar La vicepreidente Victoria Villarruel en el Desayuno Coviar Daniel Caballero / Los Andes.

El enfrentamiento entre ambos dirigentes escaló en la red social X, donde el exministro de Defensa lanzó fuertes acusaciones contra la vicepresidenta y llegó a tildarla de “golpista”. Ante esa afirmación, Villarruel no descartó avanzar con una acción judicial.

“Es un tema súper serio. Es una acusación muy grave la que él hizo y creo que la debe demostrar. Yo no tengo nada más que decir”, enfatizó la vicepresidente de la Nación.

Por el lado de Petri, durante su participación en el Desayuno de Coviar evitó referirse sobre su pelea con la vicepresidente y se negó a dar declaraciones.

Villarruel sacó chapa del rol institucional que ocupa y remarcó que no participa de confrontaciones políticas.

“Yo soy vicepresidenta de la Nación, estoy cumpliendo con mi función y tratando de que los argentinos estén orgullosos de sus autoridades políticas. No participo de peleas, no las avalo y no hago nada que sea ilegal”, aseguró.

Ante la reiterada consulta si piensa acudir a la Justicia por los dichos de Petri, la vicepresidente concluyó: “Lo que corresponda lo tendrá que demostrar la persona que lo dijo”.

Relación con Milei y agenda en Mendoza

Sobre su relación con el presidente Milei y la posibilidad de un armado político propio por fuera de La Libertad Avanza, Villarruel evitó entrar en especulaciones electorales. “Los argentinos saben que estoy para servirlos. Sirvo a los argentinos, sirvo a la patria”, respondió.

En la misma línea, sostuvo que las discusiones sobre candidaturas o internas políticas no forman parte de sus prioridades.

“Las discusiones sobre candidaturas, peleas o comentarios no son lo mío. Lo mío es trabajar y dedicarme a mi función, que es por la que juré frente a los santos evangelios: servir a Dios y a la patria”, afirmó.

Victoria Villarruel - Coviar 2 La vicepreidente Victoria Villarruel en el Desayuno Coviar Daniel Caballero / Los Andes.

Durante su paso por Mendoza, la vicepresidenta mantendrá una agenda centrada en el contacto con distintos sectores productivos.

“Tenemos una agenda súper activa con el almuerzo de Bodegas de Argentina, luego con cooperativas, con la cooperativa San Carlos Sud, visitando productores”, explicó.

Además, detalló que en los últimos días mantuvo encuentros con productores de ajo, orégano, semillas de zanahoria y cebolla. “Todo lo que permita que pueda conocer las economías regionales y darles un lugar dentro de la agenda nacional”, remarcó.

No estará en el Acto Central

El cronograma de la Vendimia sufrió modificaciones debido a las condiciones meteorológicas previstas para el fin de semana. El Acto Central, que tradicionalmente se realiza el sábado por la noche en el Teatro Griego Frank Romero Day, fue reprogramado para el domingo.

Villarruel explicó que no podrá asistir debido a compromisos institucionales en Buenos Aires.

“Me encantaría, pero bueno, ha pasado al domingo. Pensaba estar hoy a la noche, pero mañana tengo que regresar. Tengo trabajo el lunes en el Senado de la Nación, así que es imposible quedarme”, señaló. Aunque aclaró que seguirá el evento a la distancia: “Sé que va a ser fabuloso”.