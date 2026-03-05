Javier Milei apuntó contra la oposición: "No me van a llevar puesto como a Macri"

El presidente argentino, Javier Milei , envió un mensaje político a la oposición al afirmar que “no me van a llevar puesto como a Macri” , en referencia al exmandatario Mauricio Macri .

La declaración forma parte de una entrevista que el jefe de Estado concedió al programa televisivo La Cornisa , conducido por Luis Majul en la señal LN+, cuya emisión completa se difundirá el próximo domingo.

Durante la entrevista, Milei también se refirió a la denuncia presentada por la agencia recaudadora ARCA contra dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino. El mandatario mencionó específicamente al presidente de la entidad, Claudio Tapia, y al tesorero Pablo Toviggino, investigados por presunta evasión impositiva y retención indebida de aportes .

En ese contexto, sostuvo: “Si son culpables, tienen que pagar” , en relación con la denuncia judicial.

El presidente también abordó la relación política con la vicepresidenta, Victoria Villarruel , luego de versiones sobre un posible pedido de renuncia. Milei rechazó esas versiones y aseguró: “Es mentira. No quiero la renuncia de Villarruel” .

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/VickyVillarruel/status/2028683751119536581&partner=&hide_thread=false Eso quieren. Mi renuncia. Pero no se les va a dar. El 10/12/27 hasta esa fecha ocupo con honestidad mi cargo. Al que no le gusta vota lo que quiere en el próximo turno. Slds — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) March 3, 2026

En otro tramo de la entrevista, el mandatario cuestionó al empresario Javier Madanes Quintanilla, vinculado a la compañía de neumáticos Fate, que anunció el cierre de su planta en San Fernando. Milei calificó al empresario como “extorsionador y prebendario”, al referirse al conflicto generado tras la decisión empresarial.

Nueva gira internacional de Milei

El presidente Javier Milei partirá este viernes hacia Estados Unidos para iniciar una nueva gira internacional que incluirá actividades políticas, encuentros con inversores y su participación en la ceremonia de asunción presidencial en Chile.

Se trata del decimoquinto viaje internacional del mandatario desde que asumió la presidencia, en una agenda que busca consolidar vínculos políticos con la administración estadounidense y promover oportunidades de inversión para la Argentina.

La gira se desarrollará además en un contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas, especialmente por la escalada de conflictos en Medio Oriente.

Primera escala en Miami: cumbre regional

La primera parada del viaje será la ciudad de Miami. Allí el mandatario participará de la cumbre “Escudo de las Américas”, un foro regional convocado por la Casa Blanca que reúne a representantes de doce países.

El encuentro se realizará en un hotel ubicado en la ciudad de Doral y tiene como objetivo fortalecer la cooperación entre los países del continente bajo la premisa de “promover la libertad y la seguridad”.

La iniciativa apunta a coordinar políticas estratégicas en materia de seguridad regional en un escenario internacional que genera preocupación en distintos sectores de la política estadounidense.

Donald Trump y Javier Milei en la Casa Blanca Donald Trump y Javier Milei en la Casa Blanca. (archivo) Gentileza

Nueva York: promoción de inversiones

Tras su participación en Miami, Milei y su comitiva viajarán a Manhattan para participar del evento “Argentina Week”, que comenzará el lunes 9 de marzo.

La actividad funcionará como un road show destinado a atraer inversiones, con presentaciones orientadas a empresarios interesados en sectores considerados estratégicos para la economía argentina, entre ellos la energía, la minería y la agroindustria.

Durante el encuentro, el Gobierno buscará destacar las oportunidades de negocios vinculadas a reformas económicas impulsadas por la actual gestión.

En esta etapa de la gira, el mandatario estará acompañado por varios gobernadores que respaldan su orientación política y que buscan fortalecer los vínculos con inversores internacionales.

Viaje a Chile para la asunción presidencial

Luego de finalizar sus actividades en Nueva York, Milei tiene previsto viajar a Santiago de Chile para asistir a la ceremonia de asunción presidencial que se realizará el miércoles 11 de marzo al mediodía.

El mandatario argentino participará del acto institucional que reunirá a distintos líderes políticos de la región. Según el cronograma previsto, el presidente viajará a Chile sin la totalidad de su comitiva, ya que parte de la delegación regresará previamente a la Argentina.

Actividades previstas en Tucumán

Una vez finalizada la gira internacional, Milei retomará su agenda en el país con actividades previstas para el 19 de marzo en la provincia de Tucumán. Por un lado encabezará el denominado “tour de la gratitud”, una recorrida federal con la que el Gobierno busca agradecer el apoyo electoral obtenido en las últimas elecciones legislativas.

Ese mismo día también participará en el Foro Económico del NOA (FENOA 2026), que se realizará en el Hilton Garden Inn de San Miguel de Tucumán. La jornada es organizada por la Fundación Federalismo y Libertad, desde donde destacaron que el presidente "será el Invitado de Honor y Orador Principal del Foro Económico del NOA 2026".

En ese evento también está prevista la participación de la senadora nacional Patricia Bullrich.