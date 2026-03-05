Tras las críticas de Milei, la UIA pidió "respeto" y busca una reunión con el Presidente

Tras los últimos embates del presidente Javier Milei contra el sector industrial , el titular de la Unión Industrial Argentina ( UIA ) , Martín Rappallini , reclamó “respeto” para generar un clima adecuado de inversión y señaló que la entidad espera concretar una reunión con el jefe de Estado.

“No vamos a entrar en ningún tipo de discusión o debates sobre los dichos del presidente. Argentina necesita recuperar la confianza y el respeto para generar un clima empresario esencial para esta etapa”, sostuvo el dirigente industrial.

En declaraciones a Radio Rivadavia, Rappallini enfatizó que “es fundamental el diálogo entre el sector público y privado porque hay que recrear la confianza para que haya inversión”.

“Seguramente tendremos un encuentro en algún momento (con el Presidente), estamos viendo el mejor momento. Tenemos contacto permanente con el secretario de Industria y con el ministro de Economía. Nuestro vínculo está cubierto, tanto a nivel político como en los departamentos técnicos y en ese ámbito el trato es razonable”, remarcó.

El jefe de la UIA sostuvo además que el Gobierno tiene “una mirada de mayor apertura e integración al mundo”, aunque planteó que el sector industrial reclama avanzar en la corrección de distorsiones estructurales de la economía.

“Estamos reclamando la necesidad de que se vayan modificando las distorsiones del pasado, la presión fiscal y los problemas laborales, además de las tasas de interés, que siguen altas”, indicó.

En las últimas horas, la entidad empresaria difundió un duro comunicado titulado “Sin industria no hay Nación” y publicó su encuesta mensual, que mostró una fuerte caída de la actividad y un deterioro de las expectativas en el sector.

“El 20% del PBI es industrial y, en términos laborales, tenemos 1.200.000 empleos directos y entre 3.600.000 y 4.000.000 si se suman los indirectos”, precisó.

Rappallini reiteró que la discusión de fondo pasa por el modelo de integración económica. “La discusión es el tipo de integración al mundo. Nuestra preocupación es que seguimos conviviendo con las distorsiones del pasado. No fue el sector privado el que las creó. Fuimos sobrevivientes de un sistema que generó esas distorsiones en la economía”, afirmó.

En ese sentido, advirtió sobre los riesgos de una apertura comercial sin reformas previas. “En la transición vemos con preocupación que se abra la economía sin trabajar en corregir las distorsiones. Si no, la apertura se convierte en un atajo para disciplinar los precios de la economía y no se toman las medidas para que las empresas locales puedan adaptarse a ese desafío”, señaló.

Por último, el titular de la UIA remarcó que el proceso de cambios requiere coordinación entre el sector público y privado. “La transición es un proceso complejo y lo que nos queda es trabajar para que el entramado industrial pueda ser parte de una Argentina integrada al mundo”, concluyó.