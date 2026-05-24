Política en Off: humo y sirenas en la Legislatura y la discreta reunión de un radical con Macri

El protagonista trató de ser muy discreto con los detalles, pero la reunión fue revelada por un tercero. El intendente de la Capital, el radical Ulpiano Suárez , tuvo una reunión "mano a mano" con el presidente del Pro, Mauricio Macri , durante su visita a Mendoza .

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La reunión se produjo en el hotel Hilton , antes del discurso que brindó Macri a sus seguidores del partido amarillo, en el marco del ciclo "Próximo paso" , que cada vez tiene más tono de campaña electoral.

El encuentro con Macri tuvo el impulso, entre otros, del intendente de Luján, Esteban Allasino , cuya relación con Ulpiano Suárez viene creciendo desde que el Pro se volvió a unir a Cambia Mendoza para las elecciones departamentales de febrero. No hay que olvidar que, además, el intendente lujanino es hermano de una exfuncionaria radical también cercana a Yayo Suárez: la contadora general de la provincia, Paula Allasino .

Aunque el principal nexo habría sido Fran Quintana , secretario de Justicia de CABA.

"Fue un encuentro para conocerse", confiaron algunas fuentes, sobre la reunión entre Mauricio Macri y Ulpiano Suárez, que hasta demoró un poco los discursos en el Hilton. El intendente evitó difundirla, tal vez para que no se produjera algún tipo de ruido con Alfredo Cornejo, quien tuvo a la noche una cena con el expresidente.

Lo cierto es que Macri es una figura nacional con la que le conviene tener vínculos a Suárez, porque los dos tienen críticas respecto de Javier Milei. Habrá que ver si los dos son también candidatos el año que viene, anhelo que sólo ha blanqueado hasta ahora el mendocino.

Humo (real) en una oficina legislativa

La sesión del martes en la Cámara de Senadores venía cargada. Entre otros proyectos, se terminaba de aprobar la transformación del uso del inmueble donde funcionaba el exautódromo General San Martín, en Capital. Pero sobre el cierre, el debate pasó a un segundo plano por un episodio que descolocó a todos en el recinto.

De un momento a otro comenzó a sonar una sirena. Y para varios legisladores fue una novedad absoluta: nunca habían escuchado la alarma contra incendios de la Legislatura.

Con caras de desconcierto y algunos mirando hacia los palcos, el presidente provisional del Senado, Martín Kerchner, decidió frenar unos minutos la sesión hasta entender qué estaba pasando.

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La escena mezcló sorpresa, murmullos y algunos chistes improvisados mientras se intentaba averiguar si efectivamente había algún problema. La explicación llegó rápido y terminó despertando más risas que preocupación.

La alarma se había activado en la zona de oficinas del oficialismo porque alguien había dejado un sahumerio prendido antes de bajar al recinto. Ahí empezó otro capítulo: descubrir quién había sido.

En el radicalismo intentaron mantener en secreto el nombre, quizás con demasiado recelo. Pero en los pasillos se filtró que el descuido lo habría cometido la hermana del gobernador, Silvia Cornejo, quien acaba de debutar en una banca.

Después de confirmarse el motivo de la alarma, las bromas atravesaron el recinto y varios aprovecharon para preguntarle si el aroma elegido al menos había servido para “limpiar energías” en plena sesión caliente.

Enredos en la CGT por un comunicado "pícaro"

El lamentable aumento de personas en situación de calle que registra Mendoza generó repercusiones políticas esta semana y el intendente de la Capital, Ulpiano Suárez, volvió a desmarcarse del resto del oficialismo reclamándole a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, medidas concretas para abordar esta problemática.

Dudamos que la funcionaria nacional vaya a responderle al jefe comunal concretamente, pero más allá de eso, hubo un “gesto” que sorprendió el miércoles pasado.

Luis Márquez es el secretario general de la CGT. Hace un año, la central obrera perdió un edificio, ahora consiguió otro en comodato, de parte del Gobierno provincial. Luis Márquez es el secretario general de la CGT. Hace un año, la central obrera perdió un edificio, ahora consiguió otro en comodato, de parte del Gobierno provincial.

A la redacción de Los Andes llegó un comunicado de la CGT Regional Mendoza, firmado por sus líderes Luis Márquez (UOM) y Ricardo Letard (Camioneros), que apoyaba puntualmente a Suárez en su afronta por soluciones nacionales.

WhatsApp Image 2026-05-20 at 09.43.08 El comunicado a favor de Ulpiano Suárez que la CGT terminó bajando

Es decir, la central obrera peronista respaldaba abiertamente al intendente lanzado por la gobernación con el sello del radicalismo. “Impensado”, decían desde la comuna, pero agradecidos, repartían el mensaje como suyo.

Para confirmarlo, este diario intentó comunicarse con los sindicalistas que habían firmado, pero no obtuvo respuestas, hasta que en horas del mediodía una dirigente de la central obrera respondió que no se vería el escrito en ninguna red social, porque ese no era el definitivo. “No sé quién habrá sido el pícaro”, dijo sobre quien lo difundió sin permiso.

Y la dirigente compartió hasta una captura del grupo de WhatsApp de la CGT para validar sus dichos. El comunicado definitivo era muy similar al que apoyaba a Suárez, pero sin referencias al intendente y con un palo al gobierno provincial también. De todos modos, el texto oficial tampoco fue publicado en las redes sociales de la central obrera ¿Se olvidaron o quisieron bajar la espuma?

WhatsApp Image 2026-05-20 at 14.25.32 El comunicado definitivo de la CGT Mendoza

La trama oculta de la batalla por una banca

La mini novela política de la semana tuvo como protagonistas a la dirigente del Pro María Belén Castillo y al presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi.

Castillo había presentado una denuncia penal contra Lombardi por presunto abuso de autoridad y omisión de los deberes de funcionario público, en medio de la disputa por la banca suspendida de Janina Ortiz. El tema generó ruido político inmediato porque volvía a meter tensión entre sectores aliados de Cambia Mendoza y dirigentes vinculados a La Libertad Avanza.

Pero la historia tuvo un giro rápido. El jueves por la tarde, la denuncia no fue ratificada ante la Justicia y quedó sin efecto antes de la llegada a Mendoza del presidente del PRO nacional, Mauricio Macri.

En el oficialismo provincial hubo un detalle que llamó especialmente la atención. Apenas trascendió la presentación judicial, el presidente del Pro mendocino, Gabriel Pradines, salió a despegar al partido y aclaró que no se trataba de “una acción orgánica” del espacio amarillo.

La aclaración generó más preguntas que respuestas. Sobre todo porque el Pro volvió formalmente a Cambia Mendoza hace apenas unos meses y nadie terminaba de explicar quién había avalado políticamente la avanzada de Castillo.

De Marchi junto al elegido para sucederlo en la presidencia del Pro, Álvaro Martínez Omar De Marchi junto a Álvaro Martínez.

Puertas adentro del oficialismo empezó a circular entonces otra teoría: que detrás de la movida estaba el diputado nacional de La Libertad Avanza, Álvaro Martínez. Aunque ya no pertenece al Pro, el legislador sigue siendo uno de los dirigentes más cercanos a Omar de Marchi y mantiene influencia sobre varios sectores del partido amarillo.

En Casa de Gobierno recuerdan además un dato clave: Castillo trabajó durante años junto a Martínez. Por eso dicen que sería del “riñón” político del “Laucha”.

Varios interpretaron que el objetivo final era empujar el ingreso de Castillo a la banca suspendida de Ortiz y reforzar así el bloque Pro en Diputados. Hoy ese espacio tiene tres integrantes: Stella Huczak, Jimena Cogo y Cintia Gómez. Pero, por ahora, la jugada no avanza.

Los neologismos de Jimena

La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, tiene un vocabulario muy técnico para hablar con la prensa, ya que se dedica todo el día a temas como el petróleo y la minería. Sin embargo, la funcionaria ha sorprendido por la utilización de ciertos términos que no aparecen en ningún diccionario.

Jimena Latorre Puente Andino Andean Bridge

Entre los neologismos detectados, repite mucho "etapabilizar", en referencia a la decisión de dividir en etapas los proyectos mineros. También usa uno más raro aún, "aclinar", que para ella es una especie de antónimo de "declinar", o sea, algo que empieza a crecer. "Aclinar" es un término que ha usado para hablar del aumento de la producción de petróleo.

Buscamos en el diccionario de la Real Academia Española (RAE) tanto "etapabilizar" como "aclinar", pero, en efecto, ninguna de las dos palabras existe.

Tal vez hay que achacarles estos inventos a los ingenieros y geólogos con los que dialoga la funcionaria, que es abogada. En cualquier caso, le recomendados el uso de otras palabras. Aumentar, por ejemplo, en lugar de "aclinar". Esta sencilla expresión existe en el diccionario y es muy clara.