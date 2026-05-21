Se cayó la denuncia de una dirigente del PRO contra Andrés Lombardi: "Mi nombre está limpio"

Una novela que duró apenas unos días. La denuncia que realizó la dirigente del PRO, María Belén Castillo , contra el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi , no fue ratificada ante la Justicia y por lo tanto quedó sin efecto.

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La denuncia había sido impulsada por la banca suspendida de Janina Ortiz y generó ruido político dentro del PRO mendocino, que incluso salió a despegarse públicamente de la maniobra y aclaró que se trató de una acción personal sin aval partidario.

El episodio ocurrió en la antesala de la visita de Mauricio Macri , quién tiene previsto reunirse con el gobernador Alfredo Cornejo , como parte de sus actividades de este viernes.

Tras conocerse la caída formal de la acusación, Lombardi sostuvo que su nombre “ está y seguirá limpio ”, y atribuyó lo sucedido a un “ error político y jurídico ” por parte de la denunciante.

Desde la Presidencia de la Cámara remarcaron además que todas las actuaciones vinculadas con la situación de Ortiz fueron realizadas en cumplimiento de decisiones institucionales adoptadas por una mayoría agravada del cuerpo legislativo .

“La suspensión de Janina Ortiz no fue una decisión individual mía, sino una resolución votada por más de los dos tercios de la Cámara de Diputados, en función de causas judiciales gravísimas que todavía siguen en trámite”, expresó el legislador.

En esa línea, recordó que hace más de dos años la Cámara resolvió suspender a la legisladora por inhabilidad moral, una medida respaldada por una amplia mayoría parlamentaria y adoptada en el marco de las investigaciones judiciales abiertas por su paso por la Municipalidad de Las Heras.

Castillo sostenía que la falta de ejercicio efectivo de la banca configura una vacancia de hecho que debería habilitar el corrimiento de lista, desde el oficialismo sostienen que la banca no está vacante, ya que la titularidad sigue vigente mientras continúe la suspensión resuelta por la Cámara.

Lombardi aprovechó además para agradecer el respaldo político recibido durante la controversia. “Quiero agradecerles a todos los diputados del cuerpo, más allá del color político, que avalaron con su voto el rechazo a la denuncia penal formulada en mi contra y ratificaron que se trata de una resolución de todo el cuerpo”, afirmó.

El episodio dejó expuesta una nueva tensión interna dentro del PRO mendocino, que debió salir a tomar distancia de una presentación judicial que buscaba reabrir el debate sobre la banca suspendida de Ortiz y que terminó desactivada por la propia falta de ratificación de su impulsora.