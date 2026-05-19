Es ley la reconversión de las 117 hectáreas del exAutódromo General San Martín: a qué se destinarán

La Cámara de Senadores convirtió en ley el proyecto del Poder Ejecutivo por el que se dispone “transformar el uso del inmueble en el que funcionaba el ex Autódromo General San Martín ”, ubicado al oeste del departamento de Capital y con una superficie de casi 118 hectáreas .

Taxis y remises: tras un atraso tarifario el Gobierno convocó a una audiencia pública para discutir un aumento

Con Adorni en primera fila, Milei dijo que seguirá "apretando" la política monetaria contra la inflación

La votación resultó con 25 votos positivos , 2 negativos del kirchnerismo y 9 abstenciones del interbloque Encuentro Mendocino (PJ+LUM) y del Partido Demócrata . Ahora, la norma pasó al Poder Ejecutivo para su promulgación .

La normativa expresa en sus considerandos que “con el paso del tiempo y las nuevas tecnologías con que se practica el automovilismo , el trazado fue perdiendo presencia e interés en las distintas competencias de este deporte, lo que derivó en la caída abrupta de los ingresos necesarios para el mantenimiento que requiere este tipo de escenarios deportivos”, incluidas las actuales normas de seguridad .

A ello se suma “el crecimiento poblacional de la zona, que hace desaconsejable y prácticamente imposible practicar este tipo de competencias en predios rodeados de barrios”, agrega el texto. Por ello, se remarca la posibilidad de reestructurarlo para desarrollar “otro tipo de actividades deportivas y recreativas acordes con las necesidades poblacionales actuales”.

Un punto que destaca la fundamentación es que “la zona tiene un alto potencial de desarrollo debido a su accesibilidad y cercanía a centros económicos , por lo que la renovación urbana se convierte en una herramienta clave para recuperar y revitalizar este espacio. Además, resulta beneficioso transformar un espacio abandonado mediante el trabajo conjunto entre el Estado y las organizaciones intermedias ”.

La propuesta establece que las casi 118 hectáreas ubicadas al oeste del departamento de Capital serán destinadas a “proyectos que favorezcan y fomenten la práctica de actividades deportivas, recreativas y afines”. En tanto, el Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial realizará la mensura y el deslinde de las futuras fracciones que puedan surgir de la superficie afectada, junto con la planificación integral de la zona.

Asimismo, se proyectará la distribución del predio conforme al Plan Provincial de Ordenamiento Territorial y demás normas ambientales pertinentes, sin perjuicio de lo dispuesto por la Ley N° 5.518.

Debate

Al comenzar el debate, la legisladora Natacha Eisenchlas remarcó: “Como conversamos en la reunión de labor parlamentaria correspondiente a esta sesión, este expediente viene en segunda revisión de la Cámara de Diputados”.

El senador Lucas Fosco, de La Libertad Avanza, adelantó el acompañamiento de su bloque a la propuesta.

Por su parte, el legislador kirchnerista Félix González destacó que el bloque Fuerza Patria no avala la iniciativa del Poder Ejecutivo.

En tanto, el senador Ariel Pringles, del interbloque Encuentro Mendocino, y Armando Magistretti (Partido Demócrata) remarcaron la abstención de sus respectivos bloques frente a este proyecto.