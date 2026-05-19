La UCR impulsa una reforma constitucional para eliminar las elecciones de medio término

El senador provincial de Cambia Mendoza, Néstor Majul, presentó un proyecto de ley para declarar la necesidad de una reforma parcial de la Constitución provincial. La iniciativa busca avanzar hacia un nuevo esquema institucional que elimine las elecciones legislativas de medio término.

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De este modo, el dirigiente radical propone que se establezca una renovación total de ambas cámaras cada cuatro años , en simultáneo con la elección de gobernador y vicegobernador.

“La política no puede vivir en campaña permanente mientras los mendocinos necesitan soluciones, inversión y un Estado que funcione”, sostuvo el legislador al fundamentar el proyecto que ingresó en la Cámara Alta.

Según explicó, la propuesta apunta a modernizar el sistema político provincial, reducir costos electorales y fortalecer la gobernabilidad.

La iniciativa plantea modificar los artículos 70 y 78 de la Constitución provincial para unificar el calendario electoral y eliminar un esquema que, de acuerdo con el legislador, “fragmenta la discusión pública, paraliza la gestión y somete a la provincia a una lógica electoral constante”.

“Cada dos años Mendoza entra en campaña. Eso genera especulación política, frena debates de fondo y dificulta planificar políticas públicas de largo plazo. La provincia necesita más estabilidad institucional para seguir creciendo”, afirmó.

Majul sostuvo además que el proyecto no altera el sistema republicano ni afecta los mecanismos de control entre poderes.

“No estamos discutiendo menos democracia; estamos discutiendo una democracia más eficiente, más ordenada y más coherente con las demandas actuales de la sociedad”, señaló.

En ese marco, destacó que varias provincias argentinas ya funcionan sin elecciones legislativas intermedias y recordó que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reconocido la autonomía de las provincias para definir sus sistemas políticos y electorales.

Vinculación con la autonomía municipal

El senador también explicó que la reforma no debe entenderse como una modificación aislada, sino como una política de Estado orientada a modernizar y armonizar el funcionamiento integral del sistema político provincial y municipal.

En ese sentido, indicó que la propuesta guarda relación con el proceso de adecuación institucional impulsado a través de la enmienda constitucional sobre autonomía municipal.

Esa modificación elimina la elección de concejales cada dos años y prevé que los ediles sean elegidos bajo el mismo sistema previsto para los diputados provinciales.

De esta manera, la eliminación de las elecciones legislativas intermedias y la implementación de un régimen de renovación total y simultánea de las cámaras legislativas provinciales también tendría impacto sobre la organización electoral municipal.

Según plantea el proyecto, esto permitiría que los concejales sean elegidos junto con los intendentes, consolidando en cada municipio un esquema institucional “uniforme, coherente y racionalizado”.

“Estamos dando una discusión seria sobre cómo construir un sistema político más austero, más previsible y menos condicionado por la especulación electoral. Mendoza tiene la oportunidad de liderar una transformación institucional profunda”, sostuvo Majul.

Referéndum popular

Asimismo, el proyecto contempla mecanismos transitorios para ordenar la implementación del nuevo régimen electoral y prevé que la ciudadanía tenga la última palabra mediante un referéndum popular.

“La reforma no se impone entre dirigentes; la va a decidir la sociedad mendocina en las urnas. Eso le da una legitimidad democrática indiscutible”, concluyó el senador.