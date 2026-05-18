18 de mayo de 2026 - 22:47

El Gobierno analiza retirar los pliegos de dos jueces vinculados a la polémica conducción de la AFA

Los jueces Juan Pedro Galván Greenway y Alejandro Catania se encuentran en el blanco de la administración nacional tras mantener presuntos vínculos con Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino, ambos investigados por lavado de dinero.

Dos jueces en la mira del Gobierno por mantener vínculos con Claudio Chiqui Tapia y Pablo Toviggino.

Dos jueces en la mira del Gobierno por mantener vínculos con Claudio "Chiqui" Tapia y Pablo Toviggino.

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Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El Gobierno nacional evalúa retirar del Senado los pliegos de los jueces Juan Pedro Galván Greenway y Alejandro Catania, postulados para cubrir vacantes en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico. La decisión comenzó a analizarse tras conocerse presuntos vínculos de ambos magistrados con dirigentes de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA).

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La discusión tomó fuerza luego de una investigación periodística que expuso la relación de los jueces con Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino. Ambos dirigentes son investigados en la Justicia por presunto lavado de dinero y evasión, causas que podrían llegar a esa instancia judicial mediante apelaciones.

  • Galván Greenway dictó un fallo el pasado 24 de abril que resolvió el sobreseimiento de Tapia en una causa de 2018 en la que el mandamás del fútbol argentino era investigado por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. El juez analizó la documentación y concluyó que Tapia podía justificar su incremento patrimonial.

  • En el caso de Catania, se sospecha que su promoción a camarista tiene como propósito favorecer a Tapia y Toviggino con las apelaciones y recursos de defensa que ambos dirigentes presentarán ante la Justicia. Cuando ambos postulantes se presentaron la semana pasada en la Comisión de Acuerdos del Senado, ningún legislador planteó objeción alguna.

Chiqui Tapia podrá viajar al Mundial 2026 bajo fianza millonaria

El juez en lo penal económico, Diego Amarante, concedió este lunes la autorización a Claudio “Chiqui” Tapia para salir del país entre el 27 de mayo y el 21 de julio de 2026, con el Mundial 2026 como principal destino.

La medida le permite al dirigente cumplir con una agenda que combina compromisos institucionales de la Conmebol y la AFA, incluyendo escalas en Hungría, Estados Unidos, México y Canadá.

El itinerario del titular de la AFA comenzará en Budapest, donde asistirá a la final de la UEFA Champions League el 30 de mayo. Posteriormente, se trasladará a Estados Unidos para presenciar los encuentros amistosos de la Selección Argentina frente a Honduras e Islandia, programados para el 6 y 9 de junio respectivamente.

Finalmente, entre el 10 de junio y el 19 de julio, participará en las actividades oficiales y protocolares de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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