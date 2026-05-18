El Gobierno analiza retirar los pliegos de dos jueces vinculados a la polémica conducción de la AFA

El Gobierno nacional evalúa retirar del Senado los pliegos de los jueces Juan Pedro Galván Greenway y Alejandro Catania, postulados para cubrir vacantes en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico. La decisión comenzó a analizarse tras conocerse presuntos vínculos de ambos magistrados con dirigentes de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) .

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La discusión tomó fuerza luego de una investigación periodística que expuso la relación de los jueces con Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino . Ambos dirigentes son investigados en la Justicia por presunto lavado de dinero y evasión, causas que podrían llegar a esa instancia judicial mediante apelaciones.

El juez en lo penal económico, Diego Amarante, concedió este lunes la autorización a Claudio “Chiqui” Tapia para salir del país entre el 27 de mayo y el 21 de julio de 2026, con el Mundial 2026 como principal destino .

La medida le permite al dirigente cumplir con una agenda que combina compromisos institucionales de la Conmebol y la AFA, incluyendo escalas en Hungría, Estados Unidos, México y Canadá.

El itinerario del titular de la AFA comenzará en Budapest, donde asistirá a la final de la UEFA Champions League el 30 de mayo. Posteriormente, se trasladará a Estados Unidos para presenciar los encuentros amistosos de la Selección Argentina frente a Honduras e Islandia, programados para el 6 y 9 de junio respectivamente.

Finalmente, entre el 10 de junio y el 19 de julio, participará en las actividades oficiales y protocolares de la Copa Mundial de la FIFA 2026.