Operativo: el Gobierno envió expertos a Ushuaia para investigar una posible circulación de hantavirus

Un grupo de especialistas del Servicio de Biología Molecular del ANLIS Malbrán, referente nacional en investigación de bacterias multirresistentes, llegó este lunes a Ushuaia para avanzar con tareas de vigilancia ambiental ante la sospecha de circulación de hantavirus .

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El operativo forma parte de la investigación epidemiológica iniciada tras el brote detectado en el crucero MV Hondius que pasó por el sur del país. Cabe destacar que ese brote provocó por lo menos ocho casos confirmados o medidas sospechosas, además de tres fallecimientos registrados.

Los trabajos incluirán captura de roedores silvestres y monitoreos en distintos sectores seleccionados según criterios ecológicos. "Las actividades se realizarán junto al personal de la Dirección General de Epidemiología y Salud Ambiental del Ministerio de Salud de Tierra del Fuego", informó el Ministerio de Salud a través de un comunicado oficial.

ANLIS MALBRÁN REALIZA EN USHUAIA UN OPERATIVO SANITARIO PARA DETECTAR LA POSIBLE CIRCULACIÓN DE HANTAVIRUS EN RESERVORIOS NATURALES Un equipo técnico de científicos del Servicio de Biología Molecular del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas (INEI) de la ANLIS Malbrán,… pic.twitter.com/9qRl93asom

En este sentido, se destaca que "los trabajos se desarrollarán en diferentes sectores que responden a las características ambientales y a los hábitos de las especies de roedores de interés sanitario, principalmente Oligoryzomys longicaudatus, Abrothrix hirta y Abrothrix olivace a, vinculadas a la transmisión del hantavirus en ambientes naturales del sur del país".

Cómo será el operativo para detectar el hantavirus

Se priorizarán áreas con baja concentración de personas para asegurar la protección de los habitantes y el desarrollo de las actividades de campo, mientras que se realizarán recorridas de reconocimiento ambiental y se colocarán trampas Sherman -utilizadas para la captura de pequeños mamíferos- con cebos específicos para las especies buscadas.

Ese método resulta fundamental ya que los ratones y demás roedores presentan hábitos predominantemente nocturnos.

"A la mañana siguiente, los científicos realizarán el relevamiento de cada punto de captura y, en caso de obtener ejemplares, los mismos serán trasladados a un centro de procesamiento acondicionado bajo estrictas normas de bioseguridad", explicó el Malbrán.

Los profesionales utilizarán mamelucos descartables, ropa de campo específica, guantes, protección ocular, mascarillas de alta eficiencia, equipos de presión positiva y sistemas de respiración autónoma destinados a minimizar el riesgo de exposición durante la manipulación de animales y de muestras potencialmente infectadas.

"En un laboratorio de campaña, bajo protocolos estrictos de bioseguridad, se realizarán procedimientos de identificación de especies y toma de muestras de sangre y de tejidos. Luego, las muestras serán acondicionadas en envases de seguridad biológica y almacenadas transitoriamente en instituciones de la zona en freezers a -80 °C, hasta su traslado al Laboratorio Nacional de Referencia para hantavirus de la ANLIS Malbrán para su análisis especializado", agregaron.

"Posteriormente, las muestras serán transportadas bajo normas nacionales e internacionales de bioseguridad y cadena de frío hacia el Laboratorio Nacional de Referencia para hantavirus de la ANLIS Malbrán para su procesamiento definitivo", indicaron.

Además, en el laboratorio habrá exámenes serológicos con el objetivo de detectar anticuerpos específicos contra hantavirus, al tiempo que, en el caso de que esas muestren arrojen resultados positivos, "se avanzará con estudios moleculares para detectar la presencia de genoma viral mediante extracción de ARN y técnicas de RT-PCR", señaló la cartera sanitaria.

Los especialistas implementarán análisis de secuenciación genética para caracterizar el virus circundante y obtener datos clave para el estudio epidemiológico, la vigilancia sanitaria y la evolución del brote.