17 de mayo de 2026 - 19:05

El Gobierno negó un desmantelamiento de Cancillería y habló de "politización kirchnerista"

A través de su cuenta oficial, el Gobierno aseguró que no está destruyendo la Cancillería, sino avanzando contra décadas de “corporativismo” dentro del servicio diplomático.

El presidente Javier Milei junto al canciller Pablo Quirno. (foto archivo)

El presidente Javier Milei junto al canciller Pablo Quirno. (foto archivo)

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Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El Gobierno nacional salió a defender los cambios implementados en la Cancillería y rechazó las acusaciones sobre un supuesto desmantelamiento del servicio diplomático. A través de la Oficina de la Respuesta Oficial, el oficialismo aseguró que la gestión busca terminar con décadas de “corporativismo, despilfarro y politización kirchnerista”.

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Según el comunicado difundido en redes sociales, la administración encabezada por Pablo Quirno apunta a construir una diplomacia “seria, meritocrática y austera”, enfocada en atraer inversiones, fortalecer el comercio exterior y defender los intereses nacionales.

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La respuesta oficial tras las críticas

Las declaraciones surgieron luego de que el periodista Alberto “Beto” Valdez afirmara que existe un fuerte malestar dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

El periodista respaldó sus cuestionamientos en una publicación del diario La Nación, donde se señalaba que la actual gestión prometía reorganizar el servicio diplomático y recuperar la profesionalización del área. Sin embargo, también advertía sobre medidas como la anulación de concursos de ingreso al ISEN, reducción de asignaciones y pérdida de funciones.

Frente a esas críticas, el Gobierno respondió con dureza y sostuvo que se terminaron los tiempos de “mantener castas intocables” y de “seguir financiando la decadencia”.

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El oficialismo reivindicó inversiones y acuerdos internacionales

En el mensaje difundido oficialmente, el Ejecutivo destacó como resultados concretos las inversiones vinculadas al RIGI, el avance del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, además de las alianzas estratégicas con Estados Unidos.

Asimismo, el Gobierno acusó a algunos sectores de repetir “quejas anónimas” de personas que “extrañan privilegios” y cuestionó lo que definió como una “diplomacia de fiestitas ideológicas” financiada con fondos públicos.

Sobre el cierre del mensaje, el oficialismo sostuvo que la sociedad respaldó este tipo de transformaciones en las elecciones presidenciales de 2023 y en los comicios legislativos de 2025. “Los operadores de la vieja política pueden seguir pataleando. No pasarán”, concluyó el comunicado difundido por la Oficina de la Respuesta Oficial.

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