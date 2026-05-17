El Gobierno negó un desmantelamiento de Cancillería y habló de "politización kirchnerista"

El Gobierno nacional salió a defender los cambios implementados en la Cancillería y rechazó las acusaciones sobre un supuesto desmantelamiento del servicio diplomático. A través de la Oficina de la Respuesta Oficial , el oficialismo aseguró que la gestión busca terminar con décadas de “ corporativismo, despilfarro y politización kirchnerista ”.

Tensión en el Gobierno: se demora la declaración jurada de Manuel Adorni y expone a Milei

Según el comunicado difundido en redes sociales, la administración encabezada por Pablo Quirno apunta a construir una diplomacia “ seria, meritocrática y austera ”, enfocada en atraer inversiones, fortalecer el comercio exterior y defender los intereses nacionales.

El malestar contra Quirno en el Palacio San Martín ya no se puede contener “Del actual gobierno se esperaba la tarea de reorganizar el servicio diplomático, restaurando la profesionalidad, disciplina y dignificación de sus tareas. Sin embargo, se anuló un concurso anual de… pic.twitter.com/tMlnXulvYJ

Las declaraciones surgieron luego de que el periodista Alberto “Beto” Valdez afirmara que existe un fuerte malestar dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

El periodista respaldó sus cuestionamientos en una publicación del diario La Nación, donde se señalaba que la actual gestión prometía reorganizar el servicio diplomático y recuperar la profesionalización del área. Sin embargo, también advertía sobre medidas como la anulación de concursos de ingreso al ISEN, reducción de asignaciones y pérdida de funciones .

Frente a esas críticas, el Gobierno respondió con dureza y sostuvo que se terminaron los tiempos de “mantener castas intocables” y de “seguir financiando la decadencia”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RespOficial_Arg/status/2056090814229479708&partner=&hide_thread=false ACERCA DE LOS DEFENSORES A SUELDO DE LA DIPLOMACIA DEL DESPILFARRO Y LA DECADENCIA



Una vez más, el operador Alberto “Beto” Valdéz sale a operar con su clásico método: cita “diplomáticos de carrera” sin dar un solo nombre, sin un solo cargo concreto, sin una sola cara visible,… https://t.co/ZtanATDx5G — Oficina de Respuesta Oficial (@RespOficial_Arg) May 17, 2026

El oficialismo reivindicó inversiones y acuerdos internacionales

En el mensaje difundido oficialmente, el Ejecutivo destacó como resultados concretos las inversiones vinculadas al RIGI, el avance del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, además de las alianzas estratégicas con Estados Unidos.

Asimismo, el Gobierno acusó a algunos sectores de repetir “quejas anónimas” de personas que “extrañan privilegios” y cuestionó lo que definió como una “diplomacia de fiestitas ideológicas” financiada con fondos públicos.

Sobre el cierre del mensaje, el oficialismo sostuvo que la sociedad respaldó este tipo de transformaciones en las elecciones presidenciales de 2023 y en los comicios legislativos de 2025. “Los operadores de la vieja política pueden seguir pataleando. No pasarán”, concluyó el comunicado difundido por la Oficina de la Respuesta Oficial.