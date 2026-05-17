17 de mayo de 2026 - 09:35

La Justicia citó a Claudio "Chiqui" Tapia: cómo intervino la AFA en la liberación de Nahuel Gallo

El conductor del fútbol argentino deberá responder cómo y por qué lograron protagonizar la excarcelación del gendarme argentino, quien estuvo detenido casi 500 días en Venezuela.

Liberación del gendarme argentino Nahuel Gallo.

Liberación del gendarme argentino Nahuel Gallo.

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X / @afa
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

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En esta ocasión, la citación al conductor del fútbol argentino llegó después de que el propio Gallo declarara durante más de tres horas ante el juez Sebastián Ramos y el fiscal. En esa audiencia virtual, el gendarme relató presuntas torturas físicas y psicológicas sufridas durante su cautiverio.

Sin embargo, también reconstruyó cómo fueron las horas previas a su salida del país caribeño. La información dada por la actual ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, también motivó a la convocatoria de Tapia, quien actualmente se encuentra en un escándalo judicial por lavado de dinero.

Citación de Tapia: cuál fue el rol de la AFA

El requerimiento apunta a que Tapia detalle “los pormenores” de la liberación y el modo en que la AFA intervino en las gestiones, un capítulo que desde marzo generó fricciones públicas dentro del Gobierno y alimentó versiones cruzadas sobre el alcance real del papel del fútbol como canal de negociación.

La decisión de convocar al titular de la AFA se apoya, entre otros elementos, en información aportada meses atrás por la funcionaria Monteoliva, quien relató que Gallo recibió una videollamada de Tapia instantes antes de abordar el avión privado que lo trasladó desde Venezuela a la Argentina.

En ese contacto, Tapia le habría confirmado que regresaba al país, según la versión oficial difundida en entrevistas televisivas.

Monteoliva también describió que el gendarme fue trasladado desde la cárcel de El Rodeo I hasta el avión con el rostro cubierto y que, en ese contexto, el llamado fue clave para que confirmara que efectivamente se trataba de una operación vinculada a la AFA.

“Ahí es cuando confirma que era la AFA”, sostuvo la ministra, al explicar que, tras más de un año de cautiverio, la situación podía prestarse a dudas.

En la misma línea, la ministra cuestionó públicamente el modo en que se comunicó el rol de la AFA en la liberación, aunque reconoció su utilidad como herramienta de negociación. La funcionaria sostuvo que no veía el episodio como “una apropiación”, sino como “una necesidad de protagonizar” la intervención.

Así fue el testimonio de Nahuel Gallo

La citación a Tapia se produce después de que Gallo declarara ante la Justicia Federal sobre su detención y sobre presuntas torturas físicas y psicológicas sufridas durante su cautiverio.

Según reportó Infobae, Gallo declaró como testigo en una audiencia virtual que se extendió por más de tres horas ante el juez federal Sebastián Ramos y el fiscal Carlos Stornelli, y aportó información para la causa que investiga delitos de lesa humanidad atribuidos al régimen venezolano.

El gendarme afirmó que decidió hablar para exigir justicia y que su relato busca visibilizar una práctica que describió como sistemática. En sus redes sociales, escribió que “el régimen venezolano sí tortura” y que contar lo ocurrido fue “doloroso” pero necesario.

Gallo reconstruyó el período desde su captura hasta su liberación, y relató que, el día que lo sacaron del penal, pensó inicialmente que sería trasladado a otro lugar de detención. Según ese medio, recién tomó dimensión de que volvía a la Argentina al encontrarse con dirigentes de la AFA que lo acompañaron en el vuelo.

Operativo de liberación: "Reconstruir cómo sucedió"

La citación solicitada por Stornelli apunta a precisar y documentar formalmente aspectos operativos y de coordinación que quedaron expuestos en el debate público: desde la comunicación con Gallo antes del embarque, hasta la eventual intermediación con actores deportivos e institucionales en Venezuela.

En los antecedentes públicos de la liberación, distintos medios señalaron que la AFA sostuvo haber trabajado “en silencio” junto con la Federación Venezolana de Fútbol y organismos del fútbol sudamericano. Un artículo de Perfil indicó que Tapia afirmó que el regreso fue fruto de un trabajo conjunto con la Federación Venezolana (FVF) y Conmebol.

TN, por su parte, destacó que la Justicia quiere conocer qué rol concreto tuvo la AFA en el proceso de liberación y traslado, y precisó que la nota se encontraba “en actualización” al momento de su publicación.

Por el momento, no se informaron públicamente fecha y modalidad de la declaración de Tapia, pero el requerimiento de Stornelli abre una nueva etapa en el expediente: sumar al titular de la AFA al mapa formal de testimonios y responsabilidades informativas sobre un operativo que, según la versión oficial, incluyó contactos directos con el gendarme en los minutos previos a su salida de Venezuela.

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