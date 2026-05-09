El duro relato de Nahuel Gallo sobre su secuestro en Venezuela: "Pensé en quitarme la vida".

El gendarme argentino Nahuel Gallo volvió a hablar tras recuperar su libertad luego de permanecer 448 días secuestrado en Venezuela. En un adelanto de la entrevista que se emitirá completa este sábado por TN, el efectivo describió el horror de su detención y admitió haber tenido pensamientos suicidas debido a la desesperación y el aislamiento.

Gallo relató que su viaje comenzó el 6 de diciembre de 2024, con el objetivo de visitar Venezuela hasta el 28 de ese mes. Sin embargo, al llegar al control de Migraciones, fue interceptado por agentes de civil sin identificación que se enfocaron exclusivamente en revisar su teléfono.

El gendarme les presentó "la carta de invitación, el certificado de domicilio donde iba a estar, los boletos de ida y vuelta". En su celular buscaban fotos de armas y al no encontrar nada se metieron en su WhatsApp y en el buscador introdujeron palabras clave.

"Las fotos que tenía era del bebé, de las carreras, paisajes. Normal. Le di mi celular, se puso a ver las fotos. Y automáticamente salió y entró al WhatsApp. Yo le pregunté '¿qué haces?' y me dijo 'no, quiero ver si hablás mal de mi presidente '", relató.

Luego, recordó: "Puso 'Chávez' primero en el buscador y no salió nada. Puso 'Maduro' ahí fue el detonante. No le gustó, se puso malo y dijo 'vos hablás mal de mi presidente' y (preguntó) 'quién sos, quién sos'. Yo le dije que era una conversación vieja, pero ahí empezaron a revisar mis cosas". Se trataba de una conversación que había tenido con su esposa, María Alexandra Gómez, donde hablaban de la situación política en Venezuela.

En la entrevista, Gallo contó que intentó resguardar su profesión hasta último momento afirmando que trabajaba en la Aduana argentina: "Nunca dije que era gendarme, yo dije que era aduanero. Volvieron a tocar mi celular y a preguntarme 'por qué hablás mal de mi presidente', que 'Maduro es bueno y nosotros estamos re bien'. Ahí me golpearon porque estaban malos porque yo había hablado mal de Maduro".

"Me revisó todo el celular y ahí es donde ve una foto de que era gendarme. Ya me trataban diferente, me esposaron los pies y las manos", detalló sobre el momento en el que también lo golpearon en el abdomen, cabeza y le dieron cachetadas: "Ahí fue donde me taparon la cabeza por primera vez".

Al ser consultado sobre el peor momento del secuestro, Gallo expresó: "Estar 24x7 en la celda... He pensado muchas cosas. Siempre me preguntan '¿te quisiste sacar la vida?' La he pensado". "Para mí, lo peor es diciembre por no saber qué va a pasar conmigo, no saber de (su esposa) María, de mi bebé", dijo.