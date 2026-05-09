Ramas, árboles y postes caídos: el relevamiento de Defensa Civil luego del fuerte viento del sur.

El intenso viento del sur que afectó a Mendoza durante la noche de este viernes 8 de mayo dejó un saldo de 77 intervenciones en distintos puntos de la provincia, según el relevamiento oficial de daños de Defensa Civil .

Lo que el Zonda dejó en Mendoza: ascienden a 77 los incidentes y hubo un muerto tras la caída de un árbol

El informe que abarca desde las 20:20 h del 08/05 hasta las 23:59 h de ese día, da cuenta de ramas, árboles, y postes caídos además de cables cortados y voladuras de techo, con mayor impacto de departamentos del Área Metropolitana. Desde la Dirección Provincial de Defensa Civil indicaron que se mantiene el monitoreo de la situación meteorológica.