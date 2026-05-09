9 de mayo de 2026 - 09:23

Ramas, árboles y postes caídos: el relevamiento de Defensa Civil luego del fuerte viento del sur

El viento que azotó a la provincia durante la noche dejó un saldo de más de 70 incidentes reportados. Guaymallén fue el departamento más afectado.

Ramas, árboles y postes caídos: el relevamiento de Defensa Civil luego del fuerte viento del sur.

Ramas, árboles y postes caídos: el relevamiento de Defensa Civil luego del fuerte viento del sur.

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Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

El intenso viento del sur que afectó a Mendoza durante la noche de este viernes 8 de mayo dejó un saldo de 77 intervenciones en distintos puntos de la provincia, según el relevamiento oficial de daños de Defensa Civil.

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El informe que abarca desde las 20:20 h del 08/05 hasta las 23:59 h de ese día, da cuenta de ramas, árboles, y postes caídos además de cables cortados y voladuras de techo, con mayor impacto de departamentos del Área Metropolitana. Desde la Dirección Provincial de Defensa Civil indicaron que se mantiene el monitoreo de la situación meteorológica.

El reporte de novedades por el viento sur

Maipú:

  • Árbol caído: 6
  • Poste caído: 2

Total: 8

Guaymallén:

  • Árbol caído: 20
  • Poste caído: 7
  • Cables cortados: 1

Total: 28

Las Heras:

  • Árbol caído: 3
  • Rama caída: 1
  • Poste caído: 1
  • Cable caído: 2

Total: 7

Capital:

  • Árbol caído: 1
  • Rama caída: 2

Total: 3

Luján de Cuyo:

  • Árbol caído: 7
  • Rama caído : 1

Total: 8

Lavalle:

  • Árbol caído: 1
  • Poste caído: 2

Total: 3

Godoy Cruz:

  • Árbol caído: 3
  • Poste caído: 2
  • Cable caído: 2

Total: 7

Rivadavia:

  • Rama caída: 1

Total: 1

San Martín:

  • Árbol caído: 9
  • Cable cortado: 2
  • Voladura de techo: 1

Total: 12

En los restos de los departamentos no se reportaron novedades.

Total novedades: 77.

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