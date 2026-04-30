Nahuel Gallo declaró ante la Justicia y denunció torturas durante su detención en Venezuela

En una audiencia virtual que se extendió por más de tres horas, el gendarme argentino Nahuel Gallo declaró este jueves como testigo en la causa que investiga crímenes de lesa humanidad cometidos por el gobierno de Nicolás Maduro .

La CGT marchó a la Plaza de Mayo por el Día del Trabajador y llamó a ponerle un límite al Gobierno

Nahuel Gallo declarará como testigo en una causa contra Nicolás Maduro por delitos de lesa humanidad

Gallo describió los tormentos sufridos durante los 448 días que permaneció detenido ilegalmente en Venezuela , un paso que calificó como "doloroso" pero necesario para que la verdad prevalezca sobre el miedo.

La pesadilla del suboficial de la Gendarmería Nacional comenzó el 8 de diciembre de 2024 en San Antonio de Táchira, cuando intentaba ingresar a Venezuela desde Colombia.

Según reveló ante el juez Sebastián Ramos y el fiscal Carlos Stornelli , su detención se produjo luego de que las autoridades venezolanas revisaran su teléfono celular y encontraran un mensaje de chat enviado a su pareja en el que criticaba a Maduro .

Hoy di un paso que me costó mucho: por primera vez conté lo que viví en Venezuela desde el 08 de diciembre de 2024. Volver a esos momentos duele. Revivirlos no es fácil. Pero hay algo más fuerte que el miedo: la verdad. Y la verdad es que esto no puede seguir pasando. El… pic.twitter.com/JZig5SSaFk

El horror en "El Rodeo I"

Gallo permaneció cautivo hasta el pasado 1 de marzo en el centro penitenciario conocido como El Rodeo I. Durante su declaración, explicó que estuvo recluido junto a otros presos extranjeros a quienes el gobierno venezolano utilizaba como "moneda de cambio".

El gendarme denunció que, durante ese período, su paradero fue desconocido de manera prolongada y se le mantuvo incomunicado, sin acceso a defensa legal ni asistencia consular efectiva.

"Volver a esos momentos duele. Revivirlos no es fácil. Pero hay algo más fuerte que el miedo: la verdad", expresó Gallo posteriormente a través de sus redes sociales, reafirmando que el sistema represivo venezolano continúa aplicando la tortura de manera sistemática.

Nahuel Gallo, el gendarme argentino detenido en Venezuela. Nahuel Gallo, el gendarme argentino detenido en Venezuela.

"Hoy, con la frente en alto, lo digo sin miedo: soy inocente, siempre lo fui", sentenció el gendarme, quien ahora busca justicia no solo por su calvario personal, sino por todos aquellos que aún sufren en silencio.

Avances en la Justicia

La declaración de Gallo es una pieza clave en el expediente que se tramita en los tribunales de Comodoro Py bajo el principio de "justicia universal", el cual permite juzgar crímenes de lesa humanidad independientemente del lugar donde se hayan cometido.

El gendarme ya solicitó formalmente ser aceptado como querellante y víctima directa en la causa, condición que fuentes judiciales consideran probada tras su detallado testimonio.

Este proceso judicial ha tomado un nuevo impulso tras la unificación de causas ordenada por la Cámara Federal porteña, que vinculó la desaparición forzada de Gallo con el expediente principal contra Maduro. Cabe destacar que, actualmente, el juez Ramos ha solicitado a Estados Unidos la extradición de Nicolás Maduro para poder indagarlo en Buenos Aires.